De sociales

HOLA, HOLA… Por un diciembre lleno de armonía, salud y bendiciones.

El viernes 13, estarán de manteles largos Alma Mora de Villalobos y Gabriel Villalobos Maynez, ya que celebraran 44º años de feliz y armonioso matrimonio, estoy segura que los festejarán con mucha alegría y agradecimiento al Creador, en compañía de sus hijos Gabriel y Almita, sus cónyuges Jesús de la Garza Acosta y Natalia Ramírez, así como sus nietos, con deliciosa comida familiar, siempre y cuando, no anden de viaje. ¡Congratulaciones! Y que sean muchos, muchos más.

El pasado lunes 2, fue llamada a la presencia del Creador, la estimada dama, Doña María Concepción Seco de Borrego, de cariño Conchita, externo mis condolencias a toda la familia Borrego Seco, en especial a sus hijos José Othón, Connie, Juan Antonio, Ana Cristina, Eduardo Fernando, Ricardo, Arturo y Luiser, a sus cónyuges, nietos, bisnietos y demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia. Para ella oración y descanse en paz.

Felicitaciones a Consuelo Medrano Cruz, amiga y compañera de generación del Colegio La Luz, ya que el día 2, inició una vuelta más al Astro Rey y lo festejó en Charlottesville, Tn, disfrutando de la compañía de sus hijos Lucrecia Morales de Martínez y Bernardo Martínez Navarrete, así como de sus nietos Daniela y Daniel Martínez Morales, que allá radican, y se quedará a pasar las fiestas decembrinas.

La generación 1955-1966 del Instituto Francés de La Laguna, en días pasados, llevó a cabo su convivio navideño, donde estuvieron presentes: su anfitrión, Aureliano Rodríguez, Armando González e invitado especial, Rómulo Ruiz; también Héctor Jáidar, Eduardo Herrera, Manuel Soltero, Roberto Flores, Manuel Camacho, Héctor Cantú, Ramiro Arias, Alfonso Castil, Fernando López Borrego, José Octavio Guerrero, Fernando Tumoine, David Sada, Manuel Olhagaray, Baudelio Cuéllar, Fernando González Ruiz, Luis del Río, Oscar Garza, Jesús Fernández, Jorge Covarrubias, Adrián Martínez, Ignacio Uribe, Gabriel Aguirre, Jesús Hernández, Rafael Sáenza, Carlos Félix y Alain Collier. Algunos de los asistentes, hicieron viaje especial de la región donde radican, se dieron gratos encuentros, la plática siempre fue amena y todos disfrutaron de la alegre convivencia.

Me uno a la pena que embarga a la familia Barboglio Murra, por la partida a la Casa del Señor, del estimado caballero, Pedro Antonio Barboglio Jones, de cariño Tito, en especial a su esposa, Mayosa Murra de Barboglio, a sus hijos Pedro, Franco, María Rosa, Damián y Ximena y a sus nietos, así como a sus hermanas Jan y Tina, demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad los conforte en su ausencia. Para él oración y descanse en paz.

Como ya es tradición, 100 Caras Felices, a través de GREM. nos invitan a dibujar una sonrisa en los ancianos más vulnerables en esta navidad. Unámonos y llevemos una cobija a Acuña 276 sur 2º piso. ¡Unidos para multiplicar la ayuda!

De nueva cuenta Vinícola Cuatro Ángeles, fue galardonada en el Concurso Mundial de Bruselas 2024, siendo con esta, 9 medallas de plata, la cual fue para el Vino Tinto Shiray, compitiendo con más de 7,500 marcas de vinos de todo el país. En este año, han participado en tres diferentes concursos: México International Wine Competition: Medalla de oro por el vino tinto Coupage Cuatro Ángeles 2021; Medalla de plata por el vino tinto Shiraz Cuatro Ángeles 2019; medalla de plata para el vino tinto Tempranillo 2023 y Oro para el vino tinto Cabernet Sauvignon 2022. ¡Felicidades! A los Ángeles: Ángel Morales, padre y Ángel Morales, hijo, pues se han convertido en un orgullo lagunero.

En días pasados, culminó su misión en la tierra, el estimado Mauricio Chaurand Galván, mi sincera condolencia a su esposa Zaida Cisneros Gómez de Chaurand, a sus hijos Mauricio, Michelle e Ivette, a sus respectivos cónyuges, nietos y demás familiares. Me uno en oración por su eterno descanso.

Y también hacen un llamado a su generosidad, el Voluntariado Vicentino AC, de Ciudad Lerdo, están recaudando juguetes nuevos o en buen estado, para llevar alegría a colonias vulnerables de la periferia, unámonos a esta noble causa y acudamos a realizar nuestro apoyo en Aldama 368 Pte. entre Aquiles Serdán y Belisario Domínguez, en Ciudad Jardín.

La Universidad Autónoma de La Laguna, su Rector, maestro Omar Lozano Cantú y el Consejo Directivo de la universidad, dentro de los festejos de su 36º aniversario, el lunes 9, en punto de las 13:30 hrs, en el Gimnasio Auditorio de la UAL, llevarán a cabo la comida de aniversario; dentro de estos festejos, también se realizará, el Musical de Navidad UAL 2024, el viernes 13, en punto de las 19:00 hrs, en la Plaza Mayor de esta ciudad, con la participación de la Rondalla Mixta Intermedia, Rondalla Mixta Inicial, Mariachi, Marching Band y Orquesta de Cámara, esto pronostica que será todo un éxito. Desde aquí, mi amplia y sincera felicitación a esta Casa de Estudios, que es ciento por ciento lagunera, que día a día, ha ido destacando en todos los rubros a nivel académico, deportivo y cultural. ¡Enhorabuena!

El centro comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, durante el mes, llevará a cabo diversas actividades en su atrio principal: hoy en punto de las 16:00 hrs, Presentación de Fin de Cursos Academia Virtuosos; lunes 9, en punto de las 17:00 hrs, Recital Navideño con el coro infantil del Instituto Francés de La Laguna; martes 10, a las 17:00 hrs, Recital navideño de los Niños Cantores de Gómez Palacio y a las 18:00 hrs, Recital navideño con el Coro del DIF Torreón 60 y más; entre muchas, muchas más. Consulte su cartelera en sus redes sociales. Esta cordialmente invitado.

Recuerden que Casa Iñigo Torreón y el Padre Enrique Ponce de León, SJ, llevaran a cabo sus pláticas de adviento Dios es amor… “Nada nos puede separar de ese amor”: miércoles 10, a las 12:00 hrs, en el Auditorio de Casa Iñigo; miércoles 11, en punto de las 12:00 hrs, en el Auditorio de Casa Iñigo; jueves 12, a las 12:00 hrs, Eucaristía de Nuestra Señora de Guadalupe en la Capilla. Transmisión en vivo por Facebook y YouTube. Para más información, puede comunicarse al teléfono de oficina 871-71287-12.

Por ahí leí lo siguiente, que se me hizo interesante y sabio: Se ha extendido una manía, entre parlantes ladinos, de acuñarle el femenino a quien nunca lo tendría, si no tiene “dío” el día, y el trigo no tiene “triga”, ni existen las “gobernantas”, tampoco las “estudiantas”, ni “hormigo” entre las hormigas. Aunque lo intenten, comprar con millones y “millonas” un trono no tiene “trona”, ni “jaguara” has de llamar a la hembra del jaguar, y aunque el loro tenga lora, y tenga una flor la flora, mi lógica no se aplaca: no tienen “vacos” las vacas, ni los toros tienen “toras”. Aunque las libras existan con los libros no emparejan, y tampoco se cotejan suelos, que de suelas distan, por mucho o “mucha” que insistan, mi mano no tiene “mana”, no tiene “rano” la rana y foco no va con foca, ni utilizando por boca al masculino de Ana.

La UNAM San Antonio, nos recomienda, la publicación Arte de la lengua mexicana y castellana de la autoría de Fray Alonso de Molina, publicado en el año 1571, siendo esta, la primera gramática impresa de la lengua náhuatl e hispana. Si está interesado, conozca más sobre esta edición facsimilar en el suplemento de LibrosUNAM, disponible en su página Web.

El Museo Arocena, el día de mañana, a las 12:00 hrs, en la Plaza Peñoles, llevará a cabo Cuento de Navidad, escrito por Charles Dickens, así como la actuación del Mimo Erón Vargas. Acuda en compañía de la familia y diviértase.

Como siempre, excelente el concierto que presentó el día de ayer la Camerata de Coahuila en el bello Teatro Isauro Martínez. No se pierda su próxima presentación que será el viernes 13 en el TIM con el programa J.S. Bach, con el coro Instituto de Música de COA con su directora Luz Alicia Ávila, bajo la batuta de su director, maestro Ramón Shade. Para más información puede ingresar a su página de Facebook.

Para los amantes del idioma español. Palabras tritónicas: Ejército / Ejercito / Ejercitó; Hábito / Habito / Habitó; Médico / Medico / Medicó; Género / Genero / Generó; Práctico / Practico / Practicó; Ánimo / Animo / Animó; Diálogo / Dialogo / Dialogó; Específico / Especifico / Especificó; Incómodo / Incomodo/ Incomodó; Íntegro / Integro / Integró; Próspero / Prospero /Prosperó.

¿Sabía usted que…? Continuamos con el General Guadalupe Victoria. A principios de 1829, el Congreso anuló las elecciones de 1828 y eligió como Presidente a Vicente Guerrero. Victoria le entregó la presidencia cuando su mandato concluyó el 1 de abril de 1829. Uno de los principales objetivos de Guadalupe Victoria fue el reconocimiento de México como nación independiente por una potencia europea. Finalmente obtuvo el reconocimiento, seguido del establecimiento de relaciones diplomáticas con el Reino Unido, los Estados Unidos de América, la República Federal de Centro América y la Gran Colombia. Esto redujo los problemas económicos causados por el embargo impuesto por la corona española. Los problemas económicos se redujeron aún más, cuando varias empresas británicas comenzaron trabajos de minería en México, lo que dio lugar a una gran afluencia de capitales. También ratificó el contenido del Tratado de Adams-Onís y por lo tanto la frontera con los Estados Unidos. Victoria declaró asimismo que ninguna propuesta de España sería escuchada hasta que reconociera la independencia de México y la forma de gobierno establecida y que aceptara nunca pedir indemnización alguna por la pérdida de México. Continuará…

