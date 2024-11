De sociales

HOLA, HOLA… Que disfruten de este fin de semana largo, en compañía de su familia.

El lunes 4, en la siempre verde San Antonio, Tx, recibieron la llegada de segunda hija Valeria Humphrey Kuri y Jorge Máynez Menéndez, están felices y comparten esta alegría, su hermanita Paula, así como los abuelos Nancy Kuri González, Enrique Humphrey Hoyos, Jorge Maynez Leal y Malusa Menéndez de Maynez. Ya estando en La Laguna, será acercada a la pila bautismal, para darle por nombre Victoria. ¡Felicidades!

Mañana, iniciará una vuelta más al Astro Rey, Jesús Martínez Morales, desde muy temprano, su esposa Lourdes Benavides de Martínez, lo agasajará con su platillo favorito, si no es que andan ya de viaje, durante el día, recibirá felicitaciones de sus hijos, Maluly, Lorena, Adrianita y Jesús, familiares y múltiples amistades. ¡Congratulaciones!

Fue llamado a la presencia del Señor, el estimado caballero, Don Arsenio González Colin, con este motivo, envío mi sincera condolencia a la familia González García, en especial a su esposa, Doña Eva García de González, a sus hijos Carolina, Arsenio y Daniel, así como demás familiares. Que Dios Padre, en su infinita bondad, los conforte en su ausencia, para él oración por su eterno descanso.

En Durango, capital, fue todo un éxito, la presentación del libro La República, Guadalupe Victoria, Primer Presidente Constitucional de la República Mexicana, que se llevó a cabo el pasado martes, a las 18:00 hrs, en el Palacio de Zambrano, hoy Museo Francisco Villa, se contó con la presencia del autor, Dr. Adolfo Arrioja Vizcaíno, Dr. Javier Guerrero Romero y la Diputada, Georgina Solorio, la cual, coordinó y organizó dicha presentación. Se vio muy concurrido, se dieron gratos encuentros, los asistentes pudieron recibir como obsequio, un ejemplar, mismo que aprovecharon para ser autografiado, para luego pasar al brindis de honor. Se reconoció públicamente el valioso apoyo que otorgó SIMSA, para que esta edición quedara enmarcada en el 200º aniversario de La República, del Primer Presidente de México y de la Constitución de 1824. ¡Enhorabuena!

Después de la presentación del libro, a tan solo unos cuantos pasos, el autor, Dr. Adolfo Arrioja Vizcaíno, Lili Álvarez de Madrazo, Paty Villarreal Castrejón y la que esto escribe, nos fuimos a disfrutar de una rica cena, acompañada de fondo musical de piano, en el restaurante de más tradición, en aquella ciudad, Hotel Casa Blanca, con su gran sabor de antaño y siempre, atención esmerada. Envío un saludo a su propietario, mi estimado amigo Fernando Durán Escobosa, que se distingue por su trato amable y Don de Gente.

Ya que hablamos de Durango, una felicitación y saludo con mucho cariño, a mi querida amiga Susana Salazar de Bracho, así como a su hija Vicky, que han incursionado en el arte de la orfebrería, con bellos y atractivos diseños en plata, bajo el sello mercantil Sueños de Plata, estos diseños vanguardistas, algunos vienen en combinación con piedras preciosas y semipreciosas de diferente puntos cardinales del planeta, como amatistas del Brasil, lapislázuli de Chile, turquesas de Arizona y Nuevo México, cuarzos en distintos tonos de la India y de nuestro país, un sinfín más, ah y también, algunos aderezados con perlas… Puede ingresar a su página webb. Tuve el gusto de estar ahí en su taller y ver como se trabaja, así como parte del catálogo, no me pude resistir y me traje una hermosa calavera, adornada de flores y distintos símbolos, también una bonita catrina de gran sombrero y otras cosas más. Me admira su obra, ya que han desplegado muchísimos diseños originales, que han tenido una gran aceptación.

Esta de manteles largos la ciudad Jardín, Lerdo, pues está celebrando su 130º Aniversario y con este motivo, llevará a cabo diversas actividades: hoy a las 12:00 hrs, misa de acción de gracias en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús y el sábado 23 y domingo 24, Concurso Nacional de Rondallas 20 Edición CONART 2024, en punto de las 18:00 hrs, en el Teatro Hermila Galindo, entre muchas, muchas más actividades. Esta cordialmente invitado.

Un cumpleañero más, será mi primo Juan José Romo Mena, ya que, el lunes, le cortará una hoja más al calendario y su Güera del Alma, lo felicitará y consentirá en este día tan especial, sus hijos Pepe, Pau y Sergio Sánchez Almaguer, y para celebrarlo, andarán de viaje por algún excelente lugar.

Con motivo del 36º aniversario de la Universidad Autónoma de La Laguna, su rector, el maestro Omar Lozano Cantú, hacen una atenta invitación a su segunda edición, Carrera de Botargas, el miércoles 27 de noviembre en el estadio de la UAL, en punto de las 11:00 hrs. Habrá premios, entretenimiento, comida y muchas sorpresas más. La UAL, es una universidad, ciento por ciento lagunera, que se ha distinguido por sus grandes logros y excelente nivel académico.

En días pasados, se llevó a cabo la Firma de convenios entre el Cluster Minero de Durango, las Universidad Tecnológica de La Laguna Durango y La Salle, con el objetivo de fortalecer los lazos entre el sector minero y la formación académica. Estos convenios, establece las bases para la coordinación y ejecución de programas y proyectos que favorezcan el desarrollo mutuo de ambas instituciones, impulsando la vinculación y el crecimiento profesional de los estudiantes. Durante el evento, la Presidenta del Clusmindur, Ana María González Herrera, destacada minera duranguense, con una gran trayectoria a nivel nacional e internacional, ofreció la conferencia “Relaciones sociales y culturales en el contexto de la minería en México”, dirigida a los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Minería. La charla brindó a los futuros profesionales del sector herramientas clave para su formación y su inserción en el ámbito laboral. El Rector M.C. Víctor Alonso Gómez (UTL) y la doctora Ana Cirilo de La Salle, expresaron su agradecimiento a la Presidenta del Clusmindur, González Herrera; al Director del Cluster Minero de Durango, Lic. Sandra Magaña tesorera y al Lic. César Augusto Pineda Hernández; al Subsecretario de Minas y Energías de la Secretaría de Desarrollo Económico, Mtro. Jesús Manuel Ramos Díaz y a los invitados especiales que estuvieron presentes por su compromiso con la educación y su apoyo constante en la formación de los futuros ingenieros en minería. ¡Parabienes!

Vinícola Cuatro Ángeles y La Cofradía, del buen vino mexicano, invita para el viernes 6 de diciembre a partir de las 19:30 hrs, a Celebremos diciembre con Vinos Mexicanos, en el salón de eventos de la Vinícola Cuatro Ángeles, donde se catarán cuatro vinos mexicanos, exposición del tema con el Enólogo Ángel F. Morales y deliciosa cena a cargo del chef Víctor Manuel López.

No se pierda el próximo VII concierto Otoño – Invierno de la Camerata de Coahuila, que se llevará a cabo el viernes 22, en punto de las 20:30 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez, con Sinfonía No. 36 “Linz”, de W.A. Mozart; Sinfonía No. 5 “De la Reforma”, de F. Mendelssohn; todo esto, bajo la dirección del maestro invitado, Jorge Vázquez. Consulte el programa en su página de Facebook.

El Museo Arocena, el pasado jueves, en punto de las 19:00 hrs, en la Sala Citibanamex, inauguró la exposición “Chucho Reyes. Lo popular del Color”, en esta obra, se ofrece una visión panorámica de su vasta obra, caracterizada por su inconfundible uso del color, inspirado en el arte y el folclor mexicano. Tonos como el rosa, azul, rojo y amarillo, inundan los papeles de china que distinguen su trabajo, creando un recorrido de gran expresividad artística. Asista al museo y visítela.

Para cerrar con broche de oro, el 16º Festival Internacional de Piano Isauro Martínez, el miércoles 27 de noviembre a las 20:00 hrs, se presentará la reconocida pianista mexicana, Guadalupe Parrondo.

Les recuerdo el espectáculo navideño El Cascanueces del Bulgarian Ballet Varna, que se llevará a cabo el jueves 28, a las 20:30 hrs, en el Teatro Nazas. No se pierda una noche mágica y llena de talento.

Les comparto que, en la Feria Internacional del Libro en Guadalajara, el próximo 5 de diciembre en punto de las 19:00 hrs, en el Salón 4, estará presente, T. Kingfisher, La Maga de la Fantasía, escritora reconocida en varios géneros literarios: comic, novela gráfica, álbumes ilustrados y cuentos infantiles, así como novelas fantásticas y de terror para jóvenes y adultos. Ganadora de los principales premios que se otorgan en genero de fantasía y ciencia ficción. Dentro de sus obras más destacadas: Manual de panadería mágica para usar en caso de ataque, Ortiga y hueso y Mago Menor. Novelas que han sido nominadas y premiadas a lo mejor de la fantasía; Mago menor, finalista Premio Lodestar. Si usted anda por aquel rumbo, no deje de asistir.

Para los amantes del idioma español. El prefijo ciber-, al igual que todos los prefijos, se escribe siempre unido a la palabra que acompaña: cibernauta, ciberespacio, ciberataque, ciberseguridad, etc.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Continuamos con el General Guadalupe Victoria. La inmigración de estadounidenses fue abundante, y rápidamente se formaron comunidades que conservaron su lengua, religión y costumbres, dando lugar a vínculos débiles con el resto del país. Desobedecieron las leyes y mantuvieron la esclavitud en territorio mexicano. ? En 1826, el primer intento de separatismo se dio cuando el empresario Haden Edwards declaró la independencia del estado de Coahuila y Texas y creó la República de Fredonia cerca de Nacogdoches. La rebelión fue rápidamente sofocada. Como resultado directo de las acciones de Edwards, Victoria autorizó una amplia expedición, llevada a cabo por el general Manuel Mier y Terán, para inspeccionar los asentamientos de Texas y recomendar un futuro curso de acción. Los informes de Mier y Terán dieron lugar a la promulgación de las Leyes del 6 de abril de 1830, que restringían severamente la inmigración en Texas. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: Procura ser tan grande, que todos quieran alcanzarte y tan humilde, que todos quieran acompañarte.