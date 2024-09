De sociales

HOLA, HOLA… Tome sus precauciones, ante el mosquito transmisor del dengue.

Nuestra Casa Editora y el suplemento El Tecolotito, invita para que asista el día de hoy a las 16:00 a 19:00 hrs, en el atrio principal del centro comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, donde toda la familia podrá ingresar a su cabina de aire y podrá participar y ganar diversos premios, además, los más pequeños, se divertirán con las novedades de El Tecolotito.

Con gran éxito, finalizó el tradicional 90º Anual de Golf del Campestre Lagunero en Gómez Palacio. De igual manera, están ahorita, los torneos en el Club Campestre de Torreón en Golf, Tenis y Pádel, con asistencia a nivel nacional de los aficionados que practican este deporte. Será un fin de semana de éxitos deportivon El miércoles 25, iniciará una vuelta más al Astro Rey, Karina García Villanueva de Carriedo, su esposo Benito Carriedo Muñiz, sus hijos Sofía, María José y Christian Daniel, la consentirán con su platillo favorito y de seguro estará recibiendo llamadas y mensajes, con buenos deseos de familiares y amistades. ¡Congratulaciones!

A Piedra Negras, Coahuila, le envío una felicitación a mi querida y compañera siglera, María del Carmen Maqueo Garza, pues el jueves 19, en el Museo de la Frontera, presentó libro Las Mutaciones, autoría de Jorge Comensal, se vio muy concurrido y estuvo presente el autor.

Desde aquí, una amplia y felicitación sincera a las destacadas reporteras de GREM, Claudia Martínez Martell y Liliana Rincón, ya que acaban de cumplir nada más y nada menos que 25 años de trayectoria profesional, siempre a tiempo cubriendo importantes eventos comarcanos, les distingue su trato amable y manera de abordar los múltiples temas… Estamos hablando de sus bodas de plata profesionales. ¡Felicidades!

A una semana, en la Sultana del Norte, será inaugurada la Feria Internacional del Libro Monterrey 2024, participando escritores de todos los temas y distintos puntos cardinales del planeta y no podía quedar fuera, destacados escritores nacionales, así como, presencia de nuestra región, me refiero, que el sábado 28 de septiembre a las 19:30 hrs, en Sala D, Cintermex, se llevará a cabo la presentación del libro Hilvanar el agua, de la escritora y poeta lagunera, Rosa María Hernández Ochoa, compartirá el presídium y comentarios a cargo de Marianne Toussaint. Sé, que será un éxito, Rosa María, lo lleva en la sangre, esa sensibilidad para plasmar con un bello estilo, su sentir y vivir, este es su primer poemario individual y también ha sido parte de los talleres de Escritura Creativa, que ha impartido en la región Adela Celorio. Posteriormente, será presentado aquí en Torreón, el miércoles 9 de octubre a las 19:00 hrs, en Casa Mudéjar, y para que no deje de asistir, el miércoles 23 de octubre a las 19:00 hrs, en el Foyer del Teatro Isauro Martínez, Rosy compartirá el presídium con el joven poeta Alfredo Castro Muñoz.

El Tec de Monterrey ITESM – Campus Laguna, el martes 17, le dieron la bienvenida, todo el personal y directiva, a su nuevo Director General Agustín Hernández Castro, él es originario de Sonora, Ex ATEC y lo respalda un currículum excelente. Sea usted n Casa del Anciano Doctor Samuel Silva, A.C., llama a la generosidad de todos los laguneros, pues está solicitando para este mes, su apoyo en especie de aceite de cocina, pueden acudir a dejar su aportación en calle Juan Pablo 222 Nte, Tercero de Cobián, colonia Centro. Para mayor información, puede comunicarse al teléfono 8717-13-17-66 en horario de 8:00 a 20:00 hrs. De ante mano, muchas gracias.

Les quiero compartir que el miércoles pasado, anduve turisteando en el Centro Histórico de San Antonio, TX, con mi amiga de la infancia Linda Torres de Velázquez de Ekstrom, quien radica en Chicago, Ills, que vino a pasar unos días de vacaciones aquí conmigo. Pues resulta, que los antepasados de Linda, descendientes de Don Francisco de Arocha, a principios de siglo XX, fueron a radicar a La Comarca Lagunera… Les platico bien la historia sobre la Fundación Civil de San Fernando de Bexar, hoy San Antonio, Texas, pues los ISLEÑOS CANARIOS, primeros colonizadores civiles de San Antonio, fue un grupo de pioneros que, por órdenes del Rey Felipe V, reciben la instrucción de que 56 personas deberían emigrar a Texas desde las remotas Islas Canarias, para ir a fundar la Villa de San Fernando de Bexar. Después de un viaje de más de un año entre mar y tierra, llegaron al Presidio (Fuerte) el 9 de marzo de 1731 y el 2 de julio comenzaron a trazar lo que sería la villa, escogieron la ubicación de la iglesia del lugar al oeste de su Plaza Principal y en el este, la casa del Gobernador, el 19 de julio, el capitán del Presidio, Juan Antonio de Almazán, leyó ante los isleños el decreto del virrey que los nombraba hijodalgos o personas de la nobleza. Las cabezas de familia que se establecieron, fueron Juan Leal Goraz, Juan Curbelo, Juan Leal, Antonio Santos, José Padrón, Manuel de Nis, Vicente Álvarez Travieso, Salvador Rodríguez, José Leal, Juan Delgado, José Cabrera, Juan Rodríguez Granadillo, Francisco de Arocha, Antonio Rodríguez Lorenzo Martín de Armas, Felipe Pérez y José Antonio Pérez. El monumento esta situado frente a lo que es hoy, la Corte, y se compone de cinco figuras tamaño natural que representan al indio autóctono, al capitán Fray Antonio de Olivares (fundador de la Misión de San Antonio en abril de 1718); el cápita Juan Antonio de Almazán, una pareja hombre y mujer de canarios (españoles) y una cabra. Después, visitamos la Catedral de San Fernando, con diferentes placas conmemorativas de importantes fechas para este lugar y por supuesto, nos fuimos caminando al rio, para disfrutar de una deliciosa comida y refrescantes bebidas. Los exhorto, que cuando vengan a San Antonio, aparte de comprar, hay mucho que ver y aprender, no sería difícil que algunos laguneros, sean descendientes de estos personajes.

El Teatro Isauro Martínez, invita a su obra de teatro El Juego de La Gorgona, de Verónica Maldonado, bajo la dirección de Laura Borrego, ganadora del premio a proyectos en producción escénica en Coahuila 2024, esta será el sábado 28 de septiembre en punto de las 20:00 hrs, en el Teatro Alfonso Garibay. Esta obra es apta para público infantil a partir de los 7 años de edad. Acuda en compañía de la familia, la entrada es totalmente gratuita.

Continuando con las actividades del TIM… Llevará a cabo su curso Historias del Arte, impartido por Linda Haro, del 9 de octubre al 27 de noviembre. Este taller, ofrece un panorama general de la cultura y la evolución artística desde la antigüedad hasta el romanticismo, destacando los rasgos más sobresalientes de cada época.

A propósito del Mosquito trasmisor del dengue, la Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, nos informan sobre los síntomas y recomendaciones… Principales síntomas: fiebre moderada a alta, escalofríos, dolor detrás de los ojos que empeora al moverlos, dolor de cabeza y mareos, pérdida de apetito, náuseas y vómito, manchas y/o sarpullido en la piel, cansancio extremo, dolor muscular, dolor de articulaciones. Síntomas de complicación: dolor abdominal intenso y sostenido, vómitos persistentes, sangrado de mucosas, irritabilidad y somnolencia. Recomendaciones: utilizar repelente de insectos, vestir ropa que disminuya la exposición del cuerpo y no automedicarse.

Del 26 al 27 de septiembre, a las 11:00 hrs, la Universidad La Salle Laguna, llevará a cabo el III Encuentro Académico de Psicología “Conectando Teorías, Transformando Vidas”, esto será en el Gimnasio de ULSA.

Le recuerdo que, si está próximo a casarse, Casa Iñigo llevará a cabo su curso Pre-Matrimonial, el 18 de enero 2025 de 9:00 a 19:00 hrs, el cual tendrá validez oficial. Interesados pueden comunicarse al teléfono de oficina 871-712-87-12 o WA 8711-16-3812 o al correo electrónico [email protected].

El día de ayer, el Museo Arocena, en punto de las 18:00 hrs, en el Anexo Edificio Russek, inauguró la exposición “Nodo de arte contemporáneo. Colección José Pinto Mazal”, esta colección del Dr. José Pinto Mazal, ofrece uno de los panoramas más completos de la producción artística en México de las últimas tres décadas. A través de la perspectiva del coleccionista, esta exposición no solo revisa ese vasto horizonte, sino que también plantea preguntas cruciales sobre la configuración del México contemporáneo, reflejada en las obras de más de 90 artistas. Haga un espacio en su agenda y visítela en compañía de la familia. º Para los amantes del idioma español. Capitónimo. Este vocablo se documenta aplicada a aquellas palabras que cambian de significado por la aplicación de la mayúscula. Ejemplo: Galileo (astrónomo) – galileo (natural de Galilea).

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Continuamos con el General Guadalupe Victoria. El Congreso convocó a las primeras elecciones federales en agosto de 1824. Cada legislatura estatal podría nombrar a dos candidatos, y los dos que recibieran el mayor número de votos serían elegidos como presidente y vicepresidente. Los resultados fueron anunciados el 1 de octubre de 1824 y por mayoría de 17 estados, Guadalupe Victoria fue elegido presidente de la República. El 10 de octubre de 1824, Guadalupe Victoria fue declarado primer Presidente de los Estados Unidos Mexicanos para el período 18251829. ? El 8 de octubre de 1824, el presidente y el vicepresidente Nicolás Bravo juraron la Constitución. Guadalupe Victoria asumió el cargo de presidente interino del 10 de octubre de 1824 al 31 de marzo de 1825. Su período constitucional en el cargo se inició el 1 de abril de 1825. La inauguración fue solemne y austera como es requerido por el republicanismo; ese día, Victoria afirmó: ¡La Independencia se afianzará con mi sangre y la libertad se perderá con mi vida!. Continuará… Hasta la próxima y recuerda: Hay espejos para la cara, pero no para el espíritu.