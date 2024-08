De sociales

HOLA, HOLA… Ya preparándose para el regreso a clases.

Allá, detrás del mar, en su natal Carmona, Andalucía, Laly Fernández, el martes 20, estará festejando la llegada a su octava década, acompañada de su familia, su sobrino consentido David Estens Fernández, Claudio Estens y Pecky Webb de Estens, que hicieron viaje especial desde la Comarca Lagunera, para este día tan especial, además de sus múltiples amistades. ¡¡¡Congratulaciones!!!

En días pasados, culminó su misión en la tierra, el estimado caballero Homero del Bosque Garza, por este motivo, envío sinceras condolencias a la familia Del Bosque Cravioto, en especial a su esposa Leonor Cravioto de Del Bosque, a sus hijos Leonor y Edgar; Anacecy y Samuel; Homero y Mafer; y María Fernanda, sus nietos, hermanos Estela, Ceci, Jesús, Cesar, Mauricio y José. Que Dios Padre en su infinita bondad, les conforte en su ausencia. Para él oración por su eterno descanso.

Hoy le estará cortando una hoja más al calendario, la guapa rubia ojiazul, Mavicha García de Romo, desde muy temprano estará recibiendo felicitaciones de su esposo, José Juan Romo Mena, así como sus hijos Pepe y Pau. En el transcurso del día, sus familiares y amistades, le externarán los buenos deseos por mensajes, llamadas o correos electrónicos.

Una cumpleañera más es, mi querida amiga, Ceci Ramírez Hamdan, estoy segura, que, con este motivo, recibirá diversas invitaciones a comer o cenar, de sus diversos grupos de amistades y familiares. ¡Parabienes!

Las hermanas Elaine, Lawrette y Bonnie Schultz Castañola, se encuentran paseando por Europa, donde visitarán algunas de sus capitales y harán escala especial en Mayorca, para asistir al enlace matrimonial del hijo de Elaine, Tye Schlegelmilch y Stephanie. Ya nos platicarán a su regreso todos los detalles de la boda.

El pasado miércoles dio inicio el IV COLOQUIO de ANTROPOLOGÍA E HISTORIA, organizado y Coordinado por INAH ~ DURANGO, donde tuvo una destacada participación Alejandro Ahumada Rodríguez, con la charla El Centenario del Eclipse de 1923: Pasaje Durango, una historia dos eclipses, atendiendo a esta invitación. Se vio muy concurrido y el día de ayer, a las 17:20 hrs, se dio la clausura, ofreciendo un brindis de honor a los participantes.

Continuando con el Centro INAH Durango. Ayer, en punto de las 13:00 hrs, llevó a cabo la reapertura del interesante Museo de Sitio de la Zona Arqueológica, La Ferrería, en esta ciudad capital, Durango. Si anda por ese rumbo, no deje de visitarlo. º Enedina Cano de Ortiz, ya se encuentra preparando maletas, ya que el próximo 23, acompañará a París, a su hija Angelina Ortiz de Jiménez, para llevar a su nieta Lucía Jiménez Ortiz, quien se quedará a estudiar en el prestigiado Ecole de Roches, todo el año escolar. Antes de regresar a La Laguna, Enedina, visitará Edimburgo, además de disfrutar los atractivos de aquel lugar.

El estimado galeno militar, Francisco Balderrama Ruiz, el jueves 22, iniciará una vuelta más al Astro Rey y su guapa esposa, Peggy Brown de Balderrama, lo consentirá con su platillo favorito, ya que está cumpliendo, nada más y nada menos, que 99 años de fructífera vida y recibirá múltiples felicitaciones, en especial de su hijo Antonio Francisco, desde Los Ángeles, California, lugar donde radica, así como sus nietos Allegra, Sofía y Antony. Desde aquí, felicitaciones con mis mejores deseos.

El próximo miércoles 28 en punto de las 20:00 hrs, Casa Iñigo, llevará a cabo la conferencia en línea Como enfrentar las crisis y el caos desde el discernimiento, impartido por el Padre Ismael Bárcenas, SJ, dirigido al público en general mayor de 18 años de edad, esta charla con el objetivo de utilizar las enseñanzas de San Ignacio, como el discernimiento, para adquirir herramientas que permitan engentar crisis existenciales con esperanza y un sentido de propósito en la vida.

La Universidad Autónoma de La Laguna, su rector, maestro Omar Lozano Cantú, Espinoza Producciones y Vive La Comarca, abrieron la convocatoria CASTING, para actrices y actores de la UAL para el montaje de la obra de teatro musical 3despistados. Las audiciones se llevarán a cabo el viernes 30 de agosto a las 14:00 hrs, en el Auditorio del Edificio “C” de la UAL, la obra se estrenará en febrero 2025, en el Teatro Isauro Martínez. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871-729-0156, www.ual.mx o en página de Facebook.

La Camerata de Coahuila, ya se encuentra preparada para su próximo concierto que se llevará a cabo el viernes 23 en el bello Teatro Isauro Martínez, donde presentará F. Mendelssohn, Obertura a “Paulus”, Obertura y Marcha de guerra de los sacerdotes de “Athalie”; L.V. Beethoven, Sinfonía No. 4. Todo esto bajo la dirección de Ethan Eager. No se lo pierda.

El Museo de la Revolución de Torreón, invita a su Feria del Libro Infantil Tesoros de Papel, que realizará hoy y mañana de 10:00 a 19:00 hrs, en las instalaciones del museo, ahí encontrará venta de libros, concurso de lectura, intercambio libre, cuenta cuentos y muchas sorpresas más. No se la pierda, asista en compañía de la familia.

El Festival Internacional de Piano volverá a presentarse sobre el maravilloso escenario del Teatro Isauro Martínez, del 28 de agosto al 27 de noviembre, siendo esta la décima sexta edición de este evento, con la participación de Sofya Gulyak de Rusia; Zee Zee, de Hong Kong; Thèo Fouchenneret de Francia y Guadalupe Parrondo de México.

Ya que hablamos del Teatro Isauro Martínez, el próximo viernes 23 en punto de las 18:00 hrs, en la Galería de Arte Contemporáneo del TIM, realizará la presentación del libro Corazón Mulato, poemario de Hilda Linares Cu, los comentarios estarán a cargo de Claudia Soto y Elena Palacios. Al termino se ofrecerá un brindis de honor.

Un dato interesante… Durante el siglo XIV, el uso de la Ñ se generalizó. Antonio de Nebrija la incluyo en la gramática de 1492, la primera del Castellano. El italiano y el francés se quedaron con la GN: “Espagne”, “Spagna”, el portugués cob la NH: “Espanha” y el catalán con la NY “Espanya”. Hoy encontramos nuestra querida Ñ en más de 15,799 palabras en español y más de 350comienzan por esta consonante. Sin la Ñ, no existirían los sueños, ni los niños, ni las mañanas… pues bien, a pesar de su importancia, hubo un momento dramático en el que la Ñ, estuvo a punto de desaparecer. En la década de los 90, la Comunidad Económica Europea, planteó su eliminación para favorecer la uniformidad de todos los teclados. Pero contra su desaparición, se alzó hasta el premio Nobel de literatura Gabriel García Márquez, el autor, escandalizo, declaró con vehemencia: La Ñ, es un salto cultural inmenso de la lengua española que dejo atrás a las demás al expresar con una sola letra un sonido que en otras lenguas sigue expresándose con dos. 1993, el Gobiernos español aprobó un Gran Decreto para garantizar su permanencia, pero hasta 2007, la Ñ no pudo aparecer en las direcciones de correo electrónico, ni de dominios web en España. Hoy la Ñ es el símbolo absoluto del idioma español. De hecho, en el logotipo del Instituto Cervantes, una institución pública equivalente al GoetheInstitut en Alemania o en Francia, por ejemplo, a la Alianza Francesa, destaca nuestra inconfundible virgulilla cobre la letra N. La Ñ la utilizamos 600 millones de hispanohablantes, pero hay que reconocer que no somos los únicos. Otras lenguas como el gallego, es asturiano, el vasco, el bretón, el tagalo en Filipinas, ciertas lenguas indígenas de América Latina y en Senegal, también las incluyen en sus alfabetos.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…? Continuamos con el General Guadalupe Victoria… A principios de 1822, algunos de los antiguos insurgentes con ideas republicanas, apoyados por el ministro plenipotenciario de Colombia en México comenzaron a reunirse en la casa de Miguel Domínguez en Querétaro. Le escribieron a Pedro Celestino Negrete invitándolo a participar, pero pensando que se trataba de una conspiración le dio aviso a Iturbide. Diecisiete personas fueron detenidas, entre ellas Guadalupe Victoria, Nicolás Bravo y Miguel Barragán. La “conspiración” resultó ser una serie de reuniones en las que se hablaba sobre el futuro del gobierno. Ante la molestia generalizada en el congreso, los participantes fueron puestos en libertad, con la excepción de Guadalupe Victoria que permaneció encarcelado, pero poco después escapó de la cárcel y se escondió en Veracruz. El Congreso solicitó que se revisara el caso de Guadalupe Victoria, quien había sido elegido diputado por Durango. Victoria se encontraba prófugo, acusado de conspiración. Se le pidió que se presentara al Congreso, pero prefirió mantenerse oculto. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: Es de humanos errar y de necios, permanecer en el error.