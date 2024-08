De sociales

HOLA, HOLA… Recuerde hacer buen uso del vital líquido, el AGUA, que cada día escasea más.

El jueves 15, Benito Carriedo Muñiz y Karina García Villanueva de Carriedo, celebrarán 27 años de feliz y armonioso matrimonio, con este motivo sus hijos Sofía, María José y Christian Daniel Carriedo García, los estarán festejando con una misa de acción de gracias, así como deliciosa comida familiar en su residencia. ¡Felicidades!

Desde aquí y hasta la bella Zirahuen, Michoacán, una felicitación sincera a mi querida amiga, Margara Garza Solares, ya que el lunes 12, iniciará una vuelta más al Astro Rey. Estoy segura que recibirá múltiples felicitaciones de familiares y amistades. ¡Parabienes!

Espero que muy pronto podamos tener una exposición pictórica de la autoría de Margara.

Me uno a la pena que embarga a las familias Galán Villalobos y Madero Galán, por la partida a la casa del Señor, de la estimada y querida maestra, Ana Cristina Galán Villalobos, en especial a su madre Cuquita Villalobos Márquez, a sus hijas, hermanas y demás familiares. Ana Cristina, deja gratos recuerdos en toda la familia Montessori, donde participó como guía. Elevo mis oraciones, para que Dios Padre en su infinita bondad, los fortalezca en su ausencia, para ella oración y descanse en paz.

Linda Jaime Murra en compañía de su hija MaryJo, en la siempre verde San Antonio, paseando en sus tantos atractivos turísticos, culturales y culinarios que ofrece esa ciudad y por supuesto, no pueden faltar, las largas caminatas para hacer compras.

Y también por San Antonio, Gabriel Villalobos Maynez y Alma Mora de Villalobos, tuvimos el gusto de saludarnos en la cena a la que fuimos invitados por la ex lagunera Sara Correa Crawford y su esposo Jhon Crawford, así como MaryFer Corte de Arzac, Ricardo Arzac Romo y la que esto escribe. Fue una velada muy agradable, con deliciosos y variados platillos, vinos de buena cepa, los postres, acompañados de un digestivo y no podía faltar amena charla con tópicos de actualidad.

Vinícola Cuatro Ángeles y La Cofradía del Buen Vino Mexicano, que preside Ángel Morales, invitan a la Cena y Buen Vino de España y México, que, en esta ocasión, toca disfrutar de La Rioja, esto será el próximo viernes 30 de agosto a partir de las 19:30 hrs, en el salón de eventos de la Vinícola, ubicado en Av. Antonio Dueñez Orozco No. 80, Zona Industrial de Torreón. Podrá degustar la gastronomía de esta región española y sus buenos vinos, aprenda y diviértase, participando en el taller de ensaladas, impartido por la doctora Yolanda de la Tejera, además de la exposición del tema por el Enólogo Ángel F. Morales. He escuchado favorables comentarios de estas reuniones de maridajes, en que la fusión en el aprender y disfrutar el arte de la buena mesa, es gratificante y placentero.

El pasado jueves 8, un cumpleañero más fue, Fredy Villarreal Gómez y por supuesto, lo festejó en algún bello y paradisiaco lugar, junto a su esposa Valeria Russek en compañía de sus hijos. Durante el día, recibió felicitaciones de familiares, amistades y colaboradores de Vinícola Parvada y Latitud25. ¡Congratulaciones! º Envío afectuoso saludo al estimado maestro, Antonio Álvarez Mesta, es un gusto leer su editorial catorcenal en Siglo Nuevo, así como escucharle todos los sábados con la excelente voz del cuadrante Marcela Pamanes en GREM.

Ayer, se presentó con gran éxito, el concierto inaugural de temporada de la Camerata de Coahuila y si no pudo asistir, mañana ofrecerán el mismo programa en punto de las 12:00 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez, bajo la dirección del maestro Ramón Shade y la participación del también maestro, Sergio Vázquez.

Para conmemorar los festejos de su 30 aniversario, el próximo mes de septiembre, el tenor mexicano Rolando Villazon, estará de visita en esta ciudad, acompañado de la soprano Anabel de la Mora, la mezzosoprano Itzeli del Rosario, bajo la batuta de nuestro querido maestro y director Ramón Shade.

Continuando con la Camerata de Coahuila, nuestra orquesta crece en su estatus de Orquesta Sinfónica, gracias al apoyo del Magistrado Miguel Mery Ayup, Vicepresidente Ejecutivo, todo esto con la incorporación de tres músicos en los trombones, además dentro de los festejos de aniversario, se publicará un libro digital, sobre la orquesta y se difundirá a través de redes sociales. ¡Enhorabuena!

La revista Player’s Restaurant’s Choice 2024, es un evento diseñado para reconocer, impulsar y destacar el dinamismo del sector restaurantero de la ciudad, con el objetivo de enaltecer el esfuerzo, la dedicación, el servicio y la oferta culinaria de cada región donde tiene presencia. Alito Islas, Foodie; Belinda Nahle, Health Coach; Homero Arras, catering; Sommelier, Javier Nava; la chef MaryLu Gidi; Pamela Murra, creadora de contenido; Cher Macias, Creadora de Contenido; Mario Villarreal, Pitmaster en Nanas BBQ; Nicolás González, Cocinero, parrillero y melómano; Pilar Macías, Diseñadora Gráfica y repostera; así como Priscilla Mourey, CEO en Nutrición Colectiva, conforman parte del Consejo de Expertos, encargados de seleccionar a los Top Restauran’s de cada año, además de otorgarles la categoría de MUST.

Casa Iñigo, invita a sus transmisiones en vivo de su eucaristía dominical, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ, a través de su página de Facebook y YouTube, en punto de las 12:30 hrs. Es un gusto escuchar la homilía que con tanto fervor y elocuencia pronuncia el Padre Enrique, así como el acompañamiento musical del Coro, que hace de esta misa algo especial.

Les recuerdo que hoy, se llevará a cabo la Vendimia 2024, en donde fueron los iniciadores, en el Valle de Parras, Coah: a las 10:00 hrs, comenzaran con el Desfile de Vendimia en la Plaza de Armas; a las 12:00 hrs, entrada del desfile a Casa Madero; a las 12:30 hrs, Bendición de la cosecha; en punto de las 13:00 hrs, representación de la molienda; continuando con música en vivo y en punto de las 17:00 hrs, Clausura del evento. No se lo pierda.

El centro comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, hoy a las 16:00 hrs y mañana a las 18:00 hrs, llevarán a cabo su Gran Bazar Jardinero con pláticas como PROGEA, fertilización y abono orgánico a través de los productos derivados del vermicompostaje con los instructores Cecilia Ayala Noyola y Héctor Ayala Gámez. Están cordialmente invitados.

El Museo Arocena, iniciará el lunes 12 de 17:00 a 19:00 hrs, su curso gratuito de Pedagogía Museística (Modalidad virtual), donde conocerá el papel educativo de los museos y adquirirá las herramientas para utilizar los objetos museales para detonar procesos de aprendizaje, impartido por Ana Fernanda Facio Muñoz, educadora del museo. Dirigido a profesores e interesados en el tema sin conocimientos previos. Esta actividad es gratuita (Google Meet), cupo limitado. Inscripciones: 871-712-02-33 ext. 137 o [email protected].

Para los amantes del idioma español… Vegetariano. Persona que mantiene un régimen alimenticio basado principalmente en el consumo de productos vegetales, pero que admite el uso de productos del animal vivo, como los huevos, la leche, etc. Vegano. Persona que mantiene una actitud consistente en rechazar alimentos o artículos de origen animal.

Continuamos con el General Guadalupe Victoria… Guadalupe Victoria se reunió con Agustín de Iturbide el 17 de junio de 1821 en San Juan del Río y le pidió que adaptara el Plan de Iguala para crear un gobierno republicano. Recomendó como gobernante a un antiguo insurgente, que fuera soltero y no hubiera aceptado el indulto real (características que él reunía). Este hombre se casaría con una mujer indígena de Guatemala para unir ambos territorios en una sola nación. Iturbide rechazó la proposición; no obstante, Victoria aceptó el Plan de Iguala en su búsqueda por la independencia. Este apoyo no eliminó la desconfianza mutua. ?Al consumarse la Independencia, con la entrada triunfal del Ejército Trigarante a la Ciudad de México, el 27 de septiembre de 1821, fue creada una regencia para servir como poder ejecutivo, la cual fue presidida por Iturbide, la cual gobernó hasta el 18 de mayo de 1822, cuando fue proclamado emperador. Iturbide escogió a todos los miembros de la Junta Provisional Gubernativa, la cual fungió como poder legislativo y gobernó hasta el 24 de febrero de 1822, cuando se instaló el primer Congreso Constituyente. ? Casi todos los miembros de la Junta se destacaron por su posición social, su riqueza y títulos; la mayoría antiguos realistas, que, con el Plan de Iguala, habían abrazado la causa de la independencia nacional. Pero ninguno de los antiguos insurgentes, como Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Ignacio López Rayón, Guadalupe Victoria y Andrés Quintana Roo, fueron llamados a participar. Continuará…

Hasta la próxima y recuerda: La cortesía, siempre debe ser más que menos, pero no igual con todos… Cuesta poco y vale mucho.