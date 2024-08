De sociales

HOLA, HOLA… Aproveche las últimas semanas de vacaciones.

Felicidades a Angelita Madero de García; Ángeles Camacho de De Lara; Ángeles Armendáriz de Borrego y a todas las que llevan ese bello nombre, pues ayer fue día de su Santo.

Alma Dávila Saldaña, festejó su cumpleaños, haciendo lo que más le gusta, ya que participó en Durango capital, en el Concurso de Salto Hípico, que se llevó a cabo en el sábado 27 y domingo 28, dentro de los festejos del 461º aniversario de esa ciudad. Estuvo en diversas actividades y al final la premiación de manos del Gobernador del Estado, otorgado a los mejores ejemplares de varias ganaderías de diversos estados, Alma estuvo acompañada del grupo de la Escuela de Equitación y Salto La Cabaña. ¡Congratulaciones!

El pasado sábado 27, fue llamado a la presencia del Señor, el estimado caballero, Don Fernando González Lafuente, externo mis condolencias a su esposa Laurencia, sus hijos Fernando, Severino, Claudia, Laurencia y Alberto, a sus nietos, así como demás familiares. Elevo mis oraciones para que Dios Padre los fortalezca en su ausencia. Descanse en paz.

Los gemelos, Carmen Gabriela y Manuel Ernesto Ramos Hernández, el pasado domingo, iniciaron una vuelta más al Astro Rey y sus padres, Manuel Ramos Carrillo y Fabiola Hernández de Ramos, los festejaron con deliciosa comida familiar en los jardines de su residencia. Desde muy temprano, recibieron múltiples felicitaciones de familiares y amistades. Para cuando esto escribo, se encuentran disfrutando de un fantástico viaje en el extranjero. ¡Parabienes!

En Durango capital, organizado por el promotor cultural Héctor Farihd, hoy en punto de las 19:00 hrs, en el Centro Histórico de la ciudad, se llevará a cabo merecido homenaje a Dolores del Río, en la casa donde nació, con motivo de su natalicio 120, en ese mágico lugar, que hoy es una destacada finca, dedicada al arte culinario y un santuario museo en honor a esta diva. Si anda por allá, no deje de visitarlo, está ubicado en calle Hidalgo 317 Sur, se sorprenderá de la rica colección de objetos con referencia a esta gran artista.

En días pasados, los cuates Andrés y Alejandro Romo Castañeda, le cortaron una hoja más al calendario, fueron muy felicitados y agasajados por su mamá Telle Castañeda Gamboa y ni se diga, por sus abuelos Eduardo Castañeda Martínez y Tere Rojas de Castañeda. ¡Enhorabuena!

Abigail Garza Del Toro de Martínez y su hija Hannah, que ha hecho la delicia de los abuelos, se encuentran en La Laguna, pues ellas radican en Oklahoma y es huésped de sus padres Mario Alberto Garza Guerrero y Ely del Toro de Garza, aprovechará su estancia, para celebrar su cumpleaños, el próximo miércoles 14 en compañía de sus padres, hermanos y amistades de esta, su Comarca Lagunera. ¡Felicidades!

Mi más sentido pésame a la familia González González, por la partida a la casa del Creador, Ramón Ignacio González González, en especial a sus hijos Yohanna, Ramón y Gregorio, a sus hermanos Ñeca, Susana, Lourdes y Gerardo, así como demás familiares. El Arquitecto Ramón, fue un destacado investigador histórico y ex director de la Casa de la Cultura de la vecina Gómez Palacio. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia, para él oración y descanse en paz.

El jueves primero, celebró su cumpleaños Juana María “Pajarita” Montemayor Faraklas que se encuentra disfrutando el verano, en su natal Gómez Palacio. Recibió felicitaciones e invitaciones de sus primas y amigas laguneras, a desayunar, comer o cenar, para externarle los mejores deseos en este día tan especial.

Y en la siempre verde San Antonio, Tx, la guapa ojiverde Jessica Yacaman, acompañada de sus hijos Luis y Emilio, que han disfrutado los múltiples atractivos turísticos, culturales y culinarios que ofrece esta ciudad, sin dejar de incluir las compritas.

El Párroco de la iglesia del Sagrado Corazón, Julio Carrillo Gaucin, en Ciudad Jardín, Lerdo, Dgo, hace una atenta invitación al curso que iniciará el lunes 2 de septiembre, con el objetivo de formar fieles laicos y religiosos, a través del estudio y la reflexión de la Sagrada Escritura, para que sean instrumentos de evangelización en sus propias parroquias, capellanías o casas de formación. Las clases serán impartidas en la parroquia, lunes y miércoles de 19:00 a 20:45 hrs. Interesados, pueden solicitar mayores informes en la oficina parroquial, teléfono 871725-0721.

Lucy Palazuelos Salas, se reporta disfrutando de Barcelona, la bona, en compañía de sus hijos Fernando Sánchez Andrade y Lorena Cabada Palazuelos de Sánchez, sus nietas Ferni y Valeria Sánchez Cabada.

El centro comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, el día de mañana llevará a cabo la presentación musical del grupo Cuarta Dosis Rock, con música de los 60’S, 70’S y 80’S, en punto de las 17:00 hrs, en el atrio principal y el lunes a las 19:00 hrs, inauguración a la exposición colectiva de escultura “Ecos de la Forma” por CEACE. Están cordialmente invitados. º En la Hacienda San Lorenzo, el viernes 9 y sábado 10, se llevará a cabo la Vendimia 2024, primera vendimia, que se organizó en el Valle de Parras, Coah: iniciando el viernes 9 en punto de las 8:00 hrs., misa de acción de gracias; a las 9:30 hrs., danza de matachines; a las 10:00 hrs., fuegos artificiales. Sábado 10, a las 10:00 hrs., inicio del Desfile de Vendimia en Plaza de Armas; 12:00 hrs., entrada de desfile a Casa Madero; 12:30 hrs., Bendición de la cosecha; 13:00 hrs., representación de la molienda; 13:30 hrs., música en vivo y en punto de las 17:00 hrs., clausura del evento.

Casa Iñigo continúa con sus transmisiones en vivo de su eucaristía dominical, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ, a través de su página de Facebook y YouTube, en punto de las 12:30 hrs.

El Archivo Municipal de Torreón, Eduardo Guerra y su directora, Cinthia Gaspar Moreno en coordinación con la Academia Nacional de Historia y Geografía Coahuila, ya tienen todo preparado para llevar a cabo el Diplomado en Historia Regional de La Laguna, que tendrá validez oficial de la Universidad Autónoma de Coahuila, puede ser presencial o en línea, este, dará inicio el 6 de septiembre en las instalaciones del Archivo Municipal. Para mayor información pueden comunicarse al teléfono 871716-09-13 o al correo [email protected].

La Camerata de Coahuila se presentará los días viernes 9 y domingo 11, en el bello Teatro Isauro Martínez, con W.A. Mozart, Obertura a la “Flauta Mágica”, L.V. Beethoven, Concierto para piano No.4; I.Stravinsky, Suite “Pulcinella”, todo esto bajo la dirección del maestro Ramón Shade. No se lo pierda.

Una curiosidad del idioma castellano… Las cinco vocales. La famosa escritora española Lucía Echeverría, ganadora del Premio Planeta 2004, dijo en una entrevista, que “murciélago” era la única palabra en el idioma español que contenía las 5 vocales. Un lector, José Fernando Blanco Sánchez, envió la siguiente carta al director del diario ABC: Acabo de ver en la televisión estatal a Lucía Echeverría diciendo que “murciélago” es la única palabra en nuestro idioma que tiene las cinco vocales… Mí estimada señora: Piense un poco y controle su “euforia”. Un “arquitecto” “escuálido”, llamado “Aurelio” o “Eulalio”, dice que lo más “autentico” es tener un “abuelito” que lleve un traje “reticulado” y siga el “arquetipo” de aquel viejo “reumático” y “repudiado”, que “consiguiera” en un tiempo, ser “esquilado” por un “comunicante”, que cometió “adulterio” con una “encubridora” cerca del “estanquillo”, sin usar “estimulador”. Señora escritora, si el “peliagudo” “enunciado” de la “ecuación” la deja “irresoluta”, y piense de modo “jerárquico”. No se atragante con esta “perturbación”, que no va con su “milonguera” y “meticulosa” Educación”. Y repita conmigo, como diría Cantinflas: ¡Lo que es la ignorancia! Solo me queda recomendarle que se refresque con hojas de “eucalipto”. ¡Demasiado bueno para no compartirlo…!

El Museo Arocena, como todos los domingos primeros de cada mes, presenta el día de mañana al mimo Eron Vargas con el cuento Caperucita Roja, esto será en punto de las 12:00 hrs, en Plaza Peñoles, están cordialmente invitados. Acudan en compañía de la familia.

Además los sábados y domingos a las 16:00 hrs, en el Auditorio Museo Arocena, se llevará a cabo el Nuevo Ciclo de Cine Agosto “Rumbo al Ariel 2024”. Hoy se proyectará el largometraje ficción Señora Influencer del director Carlos Santos Campos y mañana, Temporada de huracanes, director Elisa Miller. No se lo pierda, la entrada es totalmente gratuita. Ingrese a su página de Facebook y consulte su cartelera completa.

¿Sabía usted que…? Continuamos con el General Guadalupe Victoria… El Ejército de las Tres Garantías se creó el 24 de febrero de 1821 y siguió luchando contra las fuerzas realistas españolas que se negaron a aceptar la independencia de México. Esas batallas continuaron hasta el 21 de agosto de 1821, cuando Iturbide y el Virrey Juan O’Donojú firmaron los Tratados de Córdoba. El 27 de septiembre de 1821, el Ejército de las Tres Garantías entró a la Ciudad de México, formando una columna encabezada por Agustín de Iturbide. Entre los oficiales que entraron a la ciudad ese día estaban Pedro Celestino Negrete, Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, Anastasio Bustamante, Melchor Múzquiz, José Joaquín de Herrera, Manuel Mier y Terán, Luis Quintanar, Miguel Barragán, Antonio López de Santa Anna y Guadalupe Victoria. El 28 de septiembre de 1821 se firmó el Acta de Independencia del Imperio Mexicano…Continuará.

