DE SOCIALES...

n La festividad del Sagrado Corazón de Jesús, fue ayer, las parroquias que tienen esa advocación, tuvieron múltiples eucaristías y diferente manera de festejar. Muy en particular, la de Lerdo, Dgo, que es una bellísima iglesia, la de la colonia Los Ángeles en Torreón y en Gómez Palacio, en la Colonia Centro, tres iglesias que tienen múltiples feligreses, muy en particular, se vieron muy concurridas y, por otro lado, a todos los que llevan el nombre de Jesús, aunque sea atrasado. ¡Felicidades!

n Envío una felicitación sincera a mi querida amiga Estelita del Bosque de Gallegos, ya que el jueves 6, festejó su descuentaños en compañía de sus hermanos, quienes la agasajaron desde muy temprano y por la tarde su grupo de amistades. Desde aquí mi felicitación sincera.

n Este mismo día, la joven y guapa, Regina Olazabal Solorio, le cortó una hoja más al calendario y lo festejó con deliciosa comida en compañía de sus padres Javier Olazabal Esguerra, Georgina Solorio García, su hermana Sofía, así como sus abuelas Coco Esguerra de Olazabal y Georgina García de Solorio, en conocido restaurante, muy en boga, con acento italiano en esta ciudad. ¡Congratulaciones!

n La Generación 64º del Colegio La Luz, a la cual pertenezco, estaremos celebrando con una misa de acción de gracias a 60 años de nuestra graduación de bachilleres, el sábado 22, en punto de las 13:00 hrs, en Casa Iñigo, la eucaristía será oficiada por el Padre Ismael Bárcenas, SJ. Confirmaron asistencia: Artemisa Arellano, Rosario Castellanos, Coco Esguerra Dieguez, Yolanda Estrada Attolini, Pili Gallegos, Magüe Gutiérrez, Consuelo Medrano Cruz, Magdalena Morales, Juana María Montemayor Faraclas, Lucy Palazuelos Salas, Kay Rodríguez, Patricia Vázquez Rodríguez, Patricia Zermeño y la que esto escribe. Haremos una oración, por las que ya se nos adelantaron: Alma Cardona, Olga Estrada Attolini, Esmeé Estrada Berg, Chacha Froto, Martha Iza, Irene Madero, Eva Miñarro, Herlinda Murra, Aurelia Pereyra, Victoria Romero y Yolanda Salinas. Al término, celebraremos con una comida en el restaurante Patachueca. Algunas estarán ausentes, por diferentes causas.

n El martes 11, la estimada y fina dama, Doña Josie Reinoard de Iriarte, iniciará una vuelta más al Astro Rey. Desde temprano, recibirá múltiples felicitaciones de sus hijas Lorena, Maricela y Josie, así como sus nietos, familiares y amistades. Desde aquí, los mejores deseos.

n Un cumpleañero más, será el estimado maestro y rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, Omar Lozano Cantú, estoy segura que será agasajado por su familia, amistades, docentes y alumnos de la UAL. ¡Enhorabuena!

n Ana Emilia Cárdenas Iturriria, invita a sus clases de ballet, donde aprenderás con constancia, disciplina y valor. Para conocer más, ingrese a Instagram.com, @summerballetitensive. Recuerde que ella está certificada como maestra de la Royal Academia de Londres, Inglaterra.

n La Cofradía y Vinícola Cuatro Ángeles, invita a la sesión practica Mixiologia, cocteles refrescantes con vinos de mesa, con el expositor, el Enólogo Ángel F. Morales, esto será el jueves 27 de junio a las 19:30 hrs. Está sesión será práctica, pues se harán grupos de trabajo para elaborar cocteles utilizando como base vinos de mesa. Cada grupo tomará un papel con la receta para elaborar su bebida, en forma aleatoria. Habrá una mesa con los ingredientes necesarios. Se premiará a las mejores bebidas. No se lo pierda.

n El viernes 14, celebrará su cumpleaños, Jossie Fernández Pimentel de Ávalos, su esposo Juan Ávalos Méndez, sus hijos Mafer, Eduardo y Astrid, la consentirán en este día tan especial. ¡Parabienes!

n Algunos cumpleañeros más serán: el día de hoy, Leticia Herrera Ale, Alcaldesa de la vecina Gómez Palacio; Alejandra Lawrette Aguilera Schulzt, que radica en San Antonio, Tx; lunes 10, Connie Borrego y Jesús Gerardo Magallanes Borrego Seco, en Mapimí, Dgo; el viernes 14, Teresa Jauregui Pérez Gavilán. Desde aquí, les envío los mejores deseos.

n El Centro Comercial de todos los Laguneros, Plaza Cuatro Caminos, llevará a cabo diversas actividades en el mes de junio: mañana domingo, en punto de las 17:00 hrs, en el atrio principal, Presentación musical de Fernando Sujo; el martes 11 a las 19:00 hrs, la Universidad Autónoma de La Laguna, presenta la exposición colectiva académica "Diseños y Artes" y el sábado 15 a las 17:00 hrs, presentación de la Academia de Danza TOGOLE. Para consultar la cartelera completa del mes, ingrese a su página de Facebook. Acuda y pásela padrísimo con cada uno de los eventos que tiene para usted y su familia.

n La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector maestro Omar Lozano Cantú, el pasado martes, con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, realizaron una campaña para cuidar el planeta, donde se dieron diversas sugerencias: ahorrar el agua, economizar la energía eléctrica, reciclar y reutilizar diversos materiales. De igual manera, cuidar los árboles y plantar muchos más, hay que elegir especies nativas que su habitat les da fortaleza, adaptadas a las condiciones del suelo, clima, topografía, disponibilidad del agua y sobre todo, si usted siembra un árbol, trátelo como si fuera su hijo, cuídelo y aliméntelo... riéguelo.

n Casa Iñigo continúa con sus transmisiones en vivo y presenciales de sus eucaristías dominicales, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ.

n El Archivo Municipal de Torreón que tan acertadamente dirige Cinthia Gaspar Montero, en coordinación con la Academia Nacional de Historia y Geografía Filial Coahuila, llevarán a cabo la Conferencia "Presencia y participación política de las mujeres en el Estado de Coahuila" impartida por la Maestra Rosario Varela Zúñiga, el jueves 13 a las 19:00 hrs. están cordialmente invitados.

n Y por la ciudad de Veracruz, mi querido amigo, el destacado promotor cultural, Rafael Santin, quien dejó múltiples amistades en La Comarca, nos invita para concluir el mes de junio con la oferta académica del CEVART, al curso en modalidad mixta Promotores y Gestores Culturales frente a las artes, la primera parte será virtual, los días 24 y 25 de 16:00 a 20:00 hrs y la segunda en forma presencial, del 26 al 28 de 18:00 a 21:00 hrs, en las instalaciones de CEVART. Además, durante todo el mes, se ofrecerán diversas actividades como recitales de piano, talleres, cursos, conversatorios, entre otras, totalmente gratuitas. Si anda por ese rumbo y le interesa asistir, puede solicitar mayor información al teléfono 229-932-13-32.

n Todo un éxito la presentación de la ópera Carmen, con la Camerata de Coahuila, el día de ayer en el bello Teatro Isauro Martínez y mañana segundo debut. No se pierda su último concierto de temporada con La Arlesiana Suite 1 y 2, de Bizet, Pavana de Fauré y "Suite Bergamasque" de Debussy, todo bajo la dirección del maestro Ethan Eager, el viernes 14 a las 20:30 hrs, en el TIM.

n Y continuando con el Teatro Isauro Martínez y Mary Fer Centeno presentan ¿Cómo detectar a una persona tóxica o manipuladora? la grafóloga experta en lenguaje corporal, Maryfer Centeno; se ha popularizado por sus puntuales análisis del lenguaje corporal en famosos y personalidades de redes sociales. Llega el próximo jueves 27, en punto de las 21:00 hrs, al Isauro Martínez, además de Andy Rodríguez, reconocida productora que se consolidó en televisión, presentara "Soltera y exitosa". conferencia divertida, donde aborda los retos que implica ser "soltera y exitosa".

n ¡Lo mejor del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) llega al Museo Arocena! "Cine para todxs", programa del FICM pensado para acercar a las personas al séptimo arte y promover el trabajo y el talento de los cineastas de México. Desde la narrativa íntima hasta la exploración de temas sociales y culturales, cada película ofrece una experiencia única que refleja la riqueza y diversidad de la cinematografía mexicana contemporánea. Entre animaciones, ficciones, estrenos y clásicos del cine mexicano, se presentan 13 títulos en el Arocena del 1 al 30 de junio, en el Auditorio Museo Arocena, la entrada es libre. Para consultar cartelera, ingrese a https://museoarocena.com/cine_juno_24/.

n Si en sus próximas vacaciones, anda por España, les recomiendo visitar Villa Medieval de Monteagudo de Las Vicarias, situada al Sureste de la provincia de Soria, se alza sobre la meseta de un pequeño cerro o muela, rodeada por los restos de la muralla que abrazaba la mayoría de las casas. La muralla tiene un arco apuntando y almenado que era su puerta principal de acceso. La plaza mayor, congrega una voluminosa iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora de la Muela y el castillo medieval de los Hurtado de Mendoza, ambos del siglo XV. La historia de Monteagudo de las Vicarias, está estrechamente ligada a la reconquista. En 1291, se concertó en la ciudad de Soria el casamiento entre Isabel, hija de Sancho de Castilla y el rey Jaime de Aragón, que se verificó en este pueblo. Este enlace matrimonial marcó un hito en la historia de la región, ya que unió dos de los reinos más poderosos de la época. La localidad es conocida por ser una de las ultimas fronteras de la raya entre los reinos de Castilla y Aragón, lo que la convierte en un lugar de gran interés histórico y cultural.

n Para los amantes del idioma español… Delante de "p" y "b" va "m", ejemplo bombilla, lámpara. Delante de "v" va "N", ejemplo invitación; inicio de palabra con "r" y no "rr", ratón, radio.

Concluyendo con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Tales aciagas circunstancias llevaron al Ing. Regato a perder las dos fincas, así como las minas enclavadas en el mineral de San Dimas. La lujosa residencia fue finalmente expropiada por el gobierno en el año de 1857, consolidándose el monumental edificio como sede de los poderes del estado, despacho del ejecutivo y residencia de los gobernadores. Quedó así en el olvido el proyecto de un Palacio del Ayuntamiento realizado ex profeso, que a principios del Siglo XIX le fuera encargado al famoso arquitecto e inigualable artista Manuel Tolsá, ambición que no superó la realidad virtual que hay en los planos y mapas arquitectónicos, los que finalmente también desaparecieron. En el recuerdo, en cambio, permaneció como indeleble huella del fenómeno de súbito encumbramiento y no menos súbita ruina de Zambrano, poniendo así de manifiesto con tan singular ejemplo la inestabilidad de las cosas humanas.

