De sociales

Por Valencia, España, el miércoles 22, inició una vuelta más al Astro Rey, la siempre guapa, Marybel Sarabia Huidobro. Desde muy temprano la felicitó su esposo Håkan Nilsson, sus hijos María Isabel, Christel Alexandra y Öjvind, además, de consentirla, recibió múltiples felicitaciones a la distancia y festejo de su nutrido grupo de amigos, que por allá a formado. Desde aquí, mis mejores deseos y que continúe disfrutando.

Culminó su misión en la tierra la estimada dama, Doña María Elena Cruz de Álvarez, externo mis condolencias a la familia Álvarez Cruz, en especial a su esposo Don Salvador Álvarez Díaz, a sus hijos Martha Elena, Mónica María, Colino, Rafael (t), Francisco y Juan Carlos, a sus respectivas familias, nietos y bisnietos. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia, para ella oración y descanse en paz.

Desde aquí, una felicitación sincera al Pbro. Lic. Julio Carrillo Gaucín, por su cumpleaños, el cual lo celebró con una misa de acción de gracias, el pasado lunes a las 18:00 hrs, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en ciudad Jardín, posteriormente se le ofreció una comida y en las dos celebraciones estuvo muy concurrido, pues él, tiene una gran interacción con sus feligreses, que le ha ganado el cariño y respeto. ¡Parabienes!

El miércoles 29, le cortará una hoja más al calendario, David Estens Fernández, su papá Claudio Estens y Pecky Webb de Estens, le prepararán su platillo favorito, recibirá múltiples felicitaciones de familiares y amistades, en especial, de su tía Laly Fernández, que radica en Carmona, España. ¡Felicidades!

Hoy, le recomiendo escuchar a la mejor voz del cuadrante de la radio, Marcela Pamanes, en su programa A Media Mañana, estarán con ella Francisco Valdez Pérez Gasga y Antonio Álvarez Mezta… No se lo pierda.

En días pasados, varios alumnos de la Orquesta Infantil Real de Mapeme, de Mapimí, Dgo, que tan acertadamente dirige, el maestro Hilario Aguirre, hicieron su audición para una de las orquestas infantiles más importantes de todo México, con ello, demostraron el talento que los niños tienen en este municipio, además, de tener otras oportunidades y formas de ver la vida. Dentro de las actividades y con motivo del Día del Estudiante, el niño Cosme García Rivas, por haber recibido la Medalla como alumno destacado y principal exponente de estas actividades artísticas.

Me uno a la pena que embarga a la familia Gil Cepeda, por el retorno a la Casa del Creador, de la estimada Ana Lorena Cepeda Torres, en especial a su esposo Vicente Gil Zamorano, a sus hijos Vicente (t), Franco y Luciana, a sus padres Román y Nena, a sus hermanos Román, Mariajosé, Daniela y Patricio, al igual que a sus cuñados Sarita, Miguel y Tania. Elevo mis oraciones por su eterno descanso.

Mentes con Alas, Comunidad de vida para adultos con parálisis cerebral, invita a su Master Class con Causa, con la chef Dany Orsan, el martes 28 de 10:00 a 13:00 hrs, en las instalaciones de Mentes con Alas. La chef pastelera, participó en una serie de Netflix y vendrá a dar la clase demostrativa de 4 técnicas de su experiencia, donde al final se rifará entre los participantes un delicioso pastel. Inscríbase… Información al teléfono 871718-00-68 o ingrese a sus redes sociales.

Otros cumpleañeros más, esta semana: el miércoles 29, Raquel Saracho de Von Bertrab; el jueves 30 a Olí Álvarez de Hernández, que estará regresando de un placentero viaje de Guadalajara, acompañada de su esposo Jesús Hernández Castañeda; ¡Enhorabuena!

Felicidades al equipo de Halcones UAL, a su rector, maestro Omar Lozano Cantú y a su coordinador, Juan Antonio Wong Lezama, por su subcampeonato del Torneo de Basquetbol de la Asociación Deportiva de Universidades Laguneras. Los Halcones se enfrentaron en la gran final a Borregos del Tec de Monterrey Campus Laguna. El equipo de la Universidad Autónoma de La Laguna, es reconocido por el alto nivel que ha alcanzado. El equipo de la UAL está integrado por Jaime Santana, Jesús Valles, Elliot Perpulli, Julio Torres, Eduardo Ceniceros, Jhomar Garibaldy, David Torres, Cesar Lozano, Raúl Salinas, Bryan Ruiz, Alí Mendoza, y Gerson Mojica. Actualmente la UAL compite en el Nacional de la Liga ABE División II, ubicándose en el lugar 11 entre representativos de 45 universidades del país. ¡Congratulaciones!

Casa Iñigo e IBERO Torreón, el día mañana de 8:00 a 18:00 hrs, en las instalaciones de la universidad, realizarán el retiro espiritual para jóvenes El Sentido de mi Vida, impartido por el P. Gustavo González, SJ “Chunuc”. Informes a los teléfonos 871705-10-85 y 871-705-10-10.

Hablando de Casa Iñigo... Con tiempo, separe su lugar, ya que el 17 de junio, estará iniciando su Taller de Perdón y Reconciliación, El Perdón no cambia tu pasado, pero si tu futuro. Informes al teléfono 8711-89-56-19.

El Centro Comercial de Todos los Laguneros, Plaza Cuatro Caminos, invita para el día de mañana, en punto de las 17:00 hrs, acuda al Atrio Principal y disfrute de la música oldies, jazz, blues, rock progresivo, funk, soul, a cargo de Valeria Cárdenas. Aproveche sus compritas y de disfrutar el concierto.

Hoy, Vinícola Parvada, en la cuatro veces centenaria, Parras, en punto de las 14:00 hrs, realizará una velada romántica con el cantante Carlos Rivera, además de escuchar al artista, se podrá disfrutar de variada gastronomía.

Dentro de los festejos del 30 aniversario de la Camerata de Coahuila, el próximo viernes 7 a las 20:00 hrs, y domingo 9 a las 18:00 hrs, presentará “Carmen” de Georges Bizet, la opera más escuchada en todo el mundo, en esta ocasión, escenificada, con la participación de un gran elenco: Mariana Sofía García, como Carmen; Andrés Carrillo, Don José; y Juan Carlos Heredia, Escamillo; además de un gran elenco de voces laguneras, bajo la batuta de su director, maestro Ramón Shade y como director escénico, maestro Miguel Alonso.

Les recuerdo a los coleccionistas de Filatelia, la página que brinda conocer más sobre este apasionante entretenimiento, la dirección es www.etiangui.com. Le encantará.

El pasado jueves, en el Teatro Isauro Martínez, a las 18:00 hrs y 20:00 hrs, se llevó a cabo con éxito, La Danza Cósmica, bajo la coordinación del maestro Miguel Ángel García, donde la música y danza dialogaron en armonía universal, con la participación de 9 bailarines en escena integrantes de Tierra en Movimiento Danza Contemporánea y con la música en vivo de la Orquesta Filarmónica Dime. Se vio muy concurrido y los aplausos no se hicieron esperar.

Continuando con el Teatro Isauro Martínez, el jueves 30, a las 17:30 hrs, llevará a cabo su Clase Muestra, Iniciación a la Muestra, impartido por Juan Pablo Nuncio.

El Museo Arocena, invita a sus cursos de verano ¡Diversión y arte garantizados! para niños de 6 a 12 años y jóvenes 13 a 17 años. Del 8 al 26 de julio, lunes a viernes, de 10:00 a 14:00 hrs. Las inscripciones ya están abiertas en taquilla del museo.

Antes de reforestar, por favor tomen en cuenta lo siguiente… Debe ser entre febrero y marzo; este proceso no empieza, ni termina con solo sembrar; requiere cuidado para su desarrollo, iniciando con regarlo y elija especies nativas, adaptadas a las condiciones del suelo, clima, topografía y disponibilidad del agua. º Para los amantes del idioma español… Los apellidos terminados en “ez” significan “hijo de”: Martínez: hijo de Martín. González: hijo de Gonzalo; Fernández “hijo de Fernando”; Rodríguez “hijo de Rodrigo”… Por mencionar algunos.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. El desfonde la mina de La Candelaria no ocurrió sino hasta 1878, cuando la compañía del Sr. Mr. David M. Burns, la Candelaria Mexican Silver Gold Mining Company, encargó la tarea a los gerentes Agustín D. Temple y su hermano Don Arturo. Desagüe que se llevó a cabo primero de botas de lomo y siguiendo el método primitivo de la “escalera”, que era un grupo de veinte o treinta hombres acarreando votos hasta vaciarlos abajo en el cañón; luego se “picó” el cerro, por lo que no se desaguó la mina totalmente, causando sin embargo la empresa alarma y sorpresa entre los habitantes, quienes inopinadamente vieron cómo una enorme serpiente de agua se precipitaba por la cañada del Camposanto hasta topar con el arroyo de La Pólvora, arroyando a su paso cuanto encontraba, rebasando el arroyo de san Dimas, frente a la Hacienda de San Antonio. Las labores se reiniciaron a cargo de los señores Laveaga. El comprador fue Mr. Daniel M. Burns, quien llegó a San Dimas alrededor de 1880 para emprender trabajos en dicha mina, encontrando al poco tiempo de sus exploraciones un fabuloso “clavo” de metal de muy buena ley, cuya labor se llamó San Pedro. Para 1888, el empresario norteamericano, instaló plantas hidráulicas para obtener fuerza eléctrica, compresoras de aire para las máquinas perforadoras, sistemas de panes con capacidad de 65 toneladas diarias, con lo que las obras de Santo Tomás y San Carlos se modernizaron y formalizaron considerablemente. La Candelaria logró moler en ese mismo año, 931 toneladas de mineral, obteniendo el Coronel Burns, ganancias líquidas por 700 mil pesos en ese año y de esa mina. Creo entonces varias compañías más, para explotar La Puerta, que no tuvo éxito y la Estaca Mining Company, para explorar las minas de La Estaca y la Contra Estaca, encontrando en ellas clavos y cuerpos minerales bastante formales, con altas leyes de oro y plata, sosteniendo desde entonces una producción estable.

