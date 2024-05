De sociales

HOLA, HOLA… Con anticipación, envío mi felicitación a todas las madres en su día, tanto a las presentes, como a las ausentes.

El pasado jueves, le fue organizando un alegre festejo a Arturo Gilio Rodríguez, por sus hijos Arturo, Magaly, Toño, Ana y Lily, así como sus respectivos cónyuges, donde no omitieron ningún detalle, pues se trata del cumpleaños número 80, se invitó a familiares, amigos de todas partes y los brindis no se hicieron esperar por el cumpleañero, con los mejores deseos y parabienes. Se dieron gratos encuentros y Arturo, muy contento y agradecido por esta inolvidable celebración. Un detalle digno de comentar, un abrazo muy especial de los tres Arturos, de tres generaciones: Arturo Gilio Rodríguez, Arturo Gilio Hamdan y Arturo Gilio Quintero. Vaya mi felicitación sincera.

Y en la región más trasparente, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de San Ildefonso y el Centro Lázaro Cárdenas y Amalia Solórzano, le harán merecido homenaje al Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, un mexicano distinguido, honorable, patriota, reconocido a nivel nacional e internacional, respetado y muy querido, este homenaje, será nada más y nada menos, que por sus 90 años de fructífera vida. Desde la Comarca Lagunera, una región del norte de México, donde se le quiere y recuerda con cariño, envío amplia y sincera felicitación. ¡Enhorabuena!

Todo un éxito, se apuntó la Doctora Imelda Ortiz de Widen, el pasado domingo 28, en el Teatro Nazas, en el Primer Festival Internacional de Danza Folklórica Torreón Fest 2024, “Torreón en los ojos del mundo” con la participación de Yoliztli Widen, México, invitados especiales Colombia y Panamá, además de la Compañía Yambalo Danza, Agrupación Folklórica Latinoamericana. Lleno total de 1400 lugares y la alegría demostrada por los asistentes, con sonoros y prolongados aplausos.

La Doctora Imelda, tuvo la gentileza de compartir este bello espectáculo, en su natal San Pedro de las Colonias y en Matamoros, le valió un 100. ¡Congratulaciones!

Muchas felicidades a los cumpleañeros de esta semana: mañana, la promotora cultural, Norma González, Córdova; martes 7, mi querida amiga Mavisa Rodríguez Garza, en la siempre verde, San Antonio, Tx.; Sergio Zapata, Director del Instituto Cultural Mexicano; Juan Antonio Morales Cadena y Hannya Romo. Miércoles 8, Ángeles Madero Cantú de García. Estoy segura que serán objeto de múltiples felicitaciones y muestras de cariño de familiares y amistades. Los mejores deseos.

Amigos Mapeme, A.C., hoy en punto de las 11:30 hrs, en Casa Lomelí, Juárez No. 70, frente a la Plaza principal del municipio de Mapimí, Dgo, llevarán a cabo la presentación del libro Mapimí, 425 años de glorioso pasado y esforzado porvenir, los comentarios estarán a cargo del doctor Javier Guerrero Romero y el licenciado Juan Cuitláhuac Ávalos. Al termino se ofrecerá un brindis de honor y se tendrá a la venta el ejemplar.

Para celebrarle su cumpleaños a Lety Machuca, el lunes 6, el Grupo de Amigas Diamante, le organizaron una rica merienda y música romántica, en el Salón Murano, Campestre, en la vecina Gómez Palacio. ¡Felicidades!

El 23 de abril, se celebró el Día del Idioma Español, con este motivo, les comparto lo siguiente… El idioma español tiene cerca de 300 mil palabras. En el libro Don Quijote, Cervantes usó, 22,939 palabras diferentes. Una canción de reggaetón, tiene en promedio 30 palabras. La mayoría de los jóvenes de la actual generación, se comunican con 300 palabras (de estas 78 son groserías) y con 37 emoticones. Ahora ya se pueden imaginar el nivel de comprensión de lectura y pensamiento crítico que poseen.

Cuidemos, ahorremos y hagamos buen uso del vital líquido… el AGUA.

No deje de acudir para echarles porras a los maratonistas que participarán el día de mañana en punto de las 8:00 hrs, en la Carrera 5K Virgen del Desierto, la salida será del estacionamiento de la Virgen, carretera a la Torreña km 5, Ejido San Ignacio, para continuar por terracería, con los últimos 700 metros más de ascenso a la Virgen y llegar a la meta en la explanada de la Virgen del Desierto. Al término, podrá recarga energía con un delicioso desayuno y celebra la premiación a los campeones. ¡Acuda en compañía de la familia y hagamos de ésta, una experiencia inolvidable! Para más detalles, puede ingresar a su página de Facebook Virgen del Desierto.

Ayer, en punto de las 20:30 hrs, en el bellísimo Teatro Isauro Martínez, la Camerata de Coahuila presentó su Concierto para corno en do menor, Op. 8 de Franz Joseph Strauss, participando como solista E0liel Velasco y Sinfonía No. 7 de Antonín Dvorák, todo esto bajo la dirección del Maestro Ethan Eager. No se pierda sus próximas presentaciones.

Casa Iñigo llevará a cabo sus Ejercicios de Ocho días, del 7 al 15 de mayo, dirigidos por el Padre Enrique Ponce de León, SJ y del 24 al 26 de mayo, su Retiro Ignaciano.

La Universidad Autónoma de La Laguna, será sede del Casting para participar en el programa televisivo de la Academia, así que, si tienen el talento del canto, acudan el próximo sábado 18 de mayo en la UAL, ubicada en Avenida Universidad s/n Col. El Tajito, Torreón, Coah, las audiciones comienzan a las 10:00 hrs, y estarán hasta las 14:00 hrs.

Les recuerdo… Nadie se quede sin ir a sufragar su voto ¿Quieres a México?... No te quedes sin votar.

La Casa del Vino, consiente a mamá con su próximo Wine Tasting, donde podrán disfrutar los vinos de Casa Madero por el Sommelier Sergio Maldonado. La cita es el miércoles 8 de las 19:00 a 21:00 hrs, en La Casa del Vino, sucursal independencia. No olvide reservar su lugar con anticipación.

La Casa del Anciano Samuel Silva y la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados, invitan a su tradicional Bazar de Verano, hoy, de 10:00 a 13:00 hrs. y de 16:00 a 18:00 hrs., en las instalaciones de la Casa del Anciano. Apoyemos esta noble causa, ya que lo recaudado es para seguir apoyando a más de 90 adultos mayores con pañales, medicamentos, alimentación y todo lo necesario para una mejor calidad de vida.

El Día Internacional del Museo, desde el año 1977, se celebra cada 18 de mayo, el cual fue instaurado por el ICOM, en este año, el tema será Museos por la educación y la investigación, del 11 al 19 a las 17:00 hrs, se llevará a cabo la Semana de Los Museos, en la Casa del Cerro, podrá disfrutar de música, danza y talleres, así como diversas actividades, entre ellas, la Noche de Museos, que será el jueves 16, donde los Centros Culturales de Torreón, Gómez Palacio y Lerdo, estarán abiertos al público. Están cordialmente invitados.

Por allí recibí esta narrativa, se las comparto…. La Mentira le dijo a la Verdad: “Vamos a darnos un baño juntos, el agua del pozo es muy agradable. La Verdad, todavía sospechosa, probó el agua y descubrió que era realmente agradable. Así que se desnudaron y se bañaron. Pero de repente, la Mentira saltó del agua y huyó, vistiendo las ropas de la Verdad. La Verdad, furiosa, salió del pozo para recuperar su ropa. Pero el Mundo, al ver la Verdad desnuda, miró hacia otro lado, con ira y desprecio. La pobre Verdad regresó al pozo y desapareció para siempre, ocultando su vergüenza. Desde entonces, la Mentira corre por el mundo, vestida como la Verdad, y la sociedad está muy feliz... porque el mundo no desea conocer la Verdad desnuda.

Para los amantes del idioma español… Después de ol, se escribe v: polvo, olvido, volver, disolver, resolver, olvidado, envolver, revolver, solventar, polvareda, solvencia, inolvidable.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Cuentan las leyendas de Guarisamey, que un domingo soleado, en que el viento acariciaba las mejillas atenuando los rigores del sol rubicundo, como a eso del mediodía, el Conde Zambrano conversaba en la pequeña plaza del lugar con algunos amigos, cuando un grupo de vecinos se acercaron para invitarlos a oír la Santa Misa. Sin embargo, el Conde los rechazó airadamente, exclamando entre grandes carcajadas. “¿Para qué rezarle a Dios?”; y recorriendo con la aguda mirada las tierras de los alrededores, ya con la voz colérica y ensoberbecida, dictaminó: “¡Todo esto que tengo, ni Dios me lo puede quitar!”. A poco tiempo de celebrarse la misa, negras nubes amenazantes encapotaron el celaje, empezando primero una ligera lluvia que se fue convirtiendo en una temible tormenta acompañada de truenos y relámpagos. La lluvia arreció y los vecinos corrieron a refugiarse en sus casas. A eso de las tres de la tarde, la corriente del río comenzó a crecer y a crecer, hasta salirse de cauce e inundar las viviendas, por lo que todos abandonaron sus pertenencias para correr hacia las partes altas. La fuerza de la corriente del río fue tal, que destruía las paredes de adobe como hojas de hojaldre, arrasando la hacienda de beneficio de El Baluarte, lo mismo que árboles y animales doméstico, llevándose entre sus aguas a hombres, mujeres y niños, muebles, hierros y todo lo que se ponía a su paso. La serpiente del río saltando por cuestas y derrumbando muros, arrastró río abajo tierra, árboles y personas. Zambrano se paró sobre una alta roca mirando como enloquecido, como desaparecían todas sus posesiones, quedando enterradas bajo toneladas de lodo y rocas, llorando de desesperación por la pérdida de su inmensa fortuna. Para las cuatro de la tarde del floreciente Gurisamey, no quedaba sino un pueblo totalmente destruido y reducido a escombros. Ante aquella manifestación del poder de la naturaleza, el Conde de Zambrano perdió la razón, siendo llevado unos días más tarde por sus familiares, a la ciudad de Durango donde, sin recobrar el juicio por aquella terrible impresión, falleció en su inmenso Palacio, el 17 de febrero de 1816.

Continuará...

Hasta la próxima y recuerda: El AMOR y la ALEGRÍA son invisibles e intangibles. Solo Tú, puedes disfrutarlos o destruirlos.