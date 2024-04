De sociales

HOLA, HOLA… Bienvenido mayo… Quinto mes del año.

Inicia la colecta anual de Cruz Roja Mexicana, en Torreón y Gómez Palacio… Sea generoso, AYUDALA A AYUDAR… y que nunca la necesites.

Hoy mi compañera y amiga siglera, Socorro de la Luz Muñoz Yáñez, de cariño Cori, le está cortando una hoja más al calendario, estoy segura que, desde muy temprano, recibirá felicitaciones de familiares, amistades y compañeros de labores.

Y cristalizaron su sueño, el matrimonio formado por el doctor Santiago Ávalos y Sofía Méndez de Ávalos, siempre de la mano, hombro con hombro, para lograr alcanzar su proyecto, San José Sanatorio, que está cumpliendo 35 años, dedicados a brindar salud, a todos los laguneros y ahora, continúan con esta estafeta, sus hijos Santiago, Juan Cuitláhuac y Benjamín Ávalos Méndez, siempre a la vanguardia en los avances de salud medica… La familia Ávalos – Méndez, el personal administrativo y médico, agradece la confianza y compromiso en este viaje compartido y continuar trabajando, para seguir creciendo y lograr la excelencia en sus servicios.

Ya están con maletas listas, las amigas de siempre, Ale Nalhe, Carmina Fernández, Esperanza Vera, Helue Iza, Norma Salas y Paty Zarzar, pues el lunes 29, inician su viaje al viejo continente, donde visitaran bellos e interesantes lugares, así como tour gastronómico. Ya nos platicaran a su regreso.

Inicio una vuelta más al Astro Rey, el miércoles 24, Paty Miñarro de Milán, fue muy felicitada por toda su familia, su esposo Guillermo Milán Suárez, sus hijos José Diego, Fátima y Patricio Alanís Miñarro, así como su señora madre, Patricia Vázquez de Miñarro. Fue objeto de múltiples obsequios y muestras de cariño. ¡Congratulaciones!

Muy concurrida la presentación del libro La República, Guadalupe Victoria, primer Presidente Constitucional de la República Mexicana, del doctor Adolfo Arrioja Vizcaino, que hizo viaje especial de la CDMX, para estar presente, se llevó a cabo el jueves 25 a las 19:00 hrs, en la Nueva Rectoría de la Universidad Autónoma de La Laguna, compartieron el presídium el Licenciado Fernando Antonio Cárdenas González, el rector, maestro Omar Lozano Cantú y el autor, como moderadora, Marcela Pamanes, fueron muy elocuentes y nos permitieron viajar por el túnel del tiempo, a poco más de 200 años de esta Patria nuestra. Al término, se ofreció un brindis de honor y el libro estuvo a la venta, para recabar fondos en beneficio de los alumnos afectados del accidente carreteril, aprovechando que se les autografiara el ejemplar.

Este mismo día, miércoles 24, pero por la mañana, se reunieron a continuar festejando a Paty Villarreal, en casa de Any Mexen, asistieron Ana Isabel López de Mexen, Sandra Zambrano, Cope Ramírez y Arnulfo Díaz, también realizaron su tradicional rosario.

Regresaron muy contentos de su viaje, de la hermana república de Guatemala, el nutrido Grupo de Sembradores de Amistad, que presiden Luis Octavio López Márquez y Malena Dueñes de López, coordinaron el itinerario con mucho éxito, el matrimonio formado por Lourdes Benavides de Martínez y Jesús Martínez Morales, con acertados tours y excelente guía. Han comentado de la deliciosa gastronomía típica “de fusión”.

Envío una felicitación sincera al maestro Gabriel Robles, contrabajista y jefe de personal de la Camerata de Coahuila, ya que el pasado martes, le corto una hoja más al calendario, desde muy temprano, su esposa Michael Chouran lo consintió y en el transcurso del día, recibió mensajes y llamadas de familiares, amistades y colaboradores de la Camerata de Coahuila, para externarle los buenos deseos en este día tan especial. ¡Felicidades!

Georgina Salcido de Finck y los Carlos, papá e hijo, iniciaron el pasado jueves, una temática de cata de vinos muy interesante en su restaurante bar, con gran aceptación de vinos de buena cepa y diferentes latitudes.

Que nadie se quede sin ir a sufragar su voto ¿Quieres a México?... No te quedes sin votar.

El 23 de abril, se celebra el Día Internacional del Libro, sin lugar a dudas, El Quijote, es el libro por excelencia e importancia, la obra maestra de las letras españolas, fue su primera publicación en 1605, tan solo se imprimieron 28 ejemplares… Si anda por Madrid, no deje de visitar la Galería de las Colecciones Reales, allí se encuentra uno de ellos.

A propósito de España… El Real Archivo Histórico de Hispanoamérica y España, en el marco del Día Internacional del libro y conmemorando los 408 años de sepultura de Miguel de Cervantes Saavedra, se congratularon de compartir un ejemplar de 1780, siendo este una de las mejores ediciones conocidas para su época, ya que fue acordado para ser publicado por La Real Academia Española en 1773… Esta edición Ibarra del Quijote, impresa en Madrid,1780, con estampas grabadas por Jerónimo Antonio Gil, Joaquín Fabregat, Rafael Ximeno y Fernando Selma, Colección de la biblioteca Palafoxiana, en Puebla, México.

Y continuando con el tema de los libros… Hoy en el Lobby del Museo Arocena, de 12:00 a 18:00 hrs, se llevará a cabo Letras con descuento, venta de libros a precio de remate, esto con motivo de la celebración del Día Internacional del Libro y del Derecho de Autor, en conmemoración al aniversario luctuoso de tres escritores canónicos: Cervantes, Shakespeare y Garcilaso de la Vega, realizado el martes 23. En esta actividad se reunirán algunas de las principales editoriales y librerías de la región, donde ofrecerán ejemplares con los mejores precios de todo el año. ¡Incluso podrán llevarse libros gratuitos en su compra! Estarán participando Ibero Torreón, Librería Educal FCE Torreón, Archivo Municipal de Torreón, El Astillero Libros, Instituto Municipal de Cultura y Educación IMCE Torreón, La Tinta Cafebrería, Librería El Principito y Museo Arocena.

Una cumpleañera será, Lety Machuca de Castañeda, pues el próximo 10 de mayo, lo celebrará en compañía de su esposo Xavier Castañeda, sus hijos Genoveva, Lety y Javier, sus respectivos cónyuges, así como sus nietos Diego, Claudia, Gonzalo, Paulina, Alía y Xavier. Desde aquí, los mejores deseos.

Casa Iñigo invita al Ciclo de Conferencias, El Discernimiento Espiritual: Iluminación Bíblica. El mal espíritu: El diablo en la Biblia, miércoles 15 de mayo de 19:00 a 20:30 hrs; El Espíritu Santo, parte 1, miércoles 22 de mayo, miércoles 29 de mayo y miércoles 5 de junio, en horario de 19:00 a 20:30 hrs, impartido por Mario López Barrio, SJ. Este interesante ciclo es abierto para cualquier persona, con ejercicios sencillos para poder hacer un discernimiento.

El Centro Comercial de todos los laguneros, Plaza Cuatro Caminos, para festejar el Día del Niño, el martes 30 en punto de las 17:00 hrs, en el Atrio principal, llevará a cabo el Show del Mago Leos. No se lo pierdan, acudan en compañía de su familia.

No se pierda el próximo concierto de temporada de la Camerata de Coahuila, el cual se llevará a cabo el viernes 3 de mayo en el bello Teatro Isauro Martínez, donde presentaran F.J Strauss, Concierto para Corno y A Dvorak, Sinfonía No. 7, contando con la participación como solista de Eliel Velasco, bajo la batuta del director Ethan Eager.

Les comparto las locuciones latinas, que siguen vigentes… Grosso modo: Sin demasiada exactitud. Honoris causa: En reconocimiento a sus méritos especiales. In Fraganti: En el mismo momento. Ipso facto: Inmediatamente. Motu proprio: Voluntariamente. Sine qua non: Absolutamente necesario. A priori: Previo a. Ad hoc: Especialmente dispuesto para un determinado fin. In situ: En el lugar. Ergo: Por lo tanto. Mea culpa: Por mi culpa. Ad honorem: Solo por el honor. Ex profeso: Hecho intencionadamente. Pero se: Por sí solo… ¡Carpe diem! (aprovecha el día).

El Museo Arocena, iniciará el taller de pintura para principiantes, en el que se comenzará con los conceptos básicos de la pintura al óleo, lo que permitirá entender y familiarizarse con los principios del medio y así poder aprovechar su plasticidad en el lienzo. Se empezará con el método de la grisalla y la teoría del color para comprender elementos indispensables en la pintura como lo son: luces, sombras, volúmenes, valor y contraste, impartido por Ethel Villarreal, artista plástica, con 8 sesiones en horario de 10:30 a 13:30 hrs.

A los coleccionistas de Filatelia, le comento que hay una página que brinda conocer más sobre este apasionante entretenimiento, esta área del conocimiento, la cual en su más amplia interpretación estudia las “comunicaciones escritas entre los humanos transportadas por medio de terceros” y en su menos amplia “estudia el coleccionismo de las estampillas postales”, la dirección es www.etiangui.com. No se lo pierda, le encantará.

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Se dice que perteneció a la Orden de Santiago, ostentado el título de Conde, y aunque efectivamente fue conocido como el Conde de Zambrano, el título en realidad nunca pudo obtenerlo rectamente. Cuenta la leyenda que, para el bautizo de su único hijo, Ramón, mandó poner dos hileras de barras de plata que iban de la iglesia a la Iglesia del Sagrario Metropolitano (San Juanita de los Lagos), pero que el Ayuntamiento le prohibió tal ostentación por órdenes directas del Virrey. Zambrano inició sus trabajos mineros, en efecto, en la mina de Guarisamey (cuyo nombre significa “Mesa rodeada de Pitayos”), enclavada en la Sierra Madre Occidental, donde luego de algunos años logró acumular un cuantioso capital y con las décadas una increíble fortuna. Llegó a ser dueño de enormes latifundios en la región lagunera, como la Hacienda de Ramos, la Hacienda de Avilés, la de San Juan de Castas y otras más bañadas por el río Nasas.

Continuará...

Hasta la próxima y recuerda: La vida, es a veces desafinada, a veces armoniosa, pero siempre, llena de emociones y ritmo.