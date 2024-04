De sociales

HOLA, HOLA…

Ya hizo su aparición el calorcito lagunero.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, en el Umbral del 200º Aniversario de la República Mexicana, el jueves 25, en punto de las 19:00 hrs, en la Nueva Rectoría (planta baja) de la UAL, llevarán a cabo la presentación del libro La República, Guadalupe Victoria, Primer Presidente Constitucional de la República Mexicana, de la autoría del Doctor Adolfo Arrioja Vizcaino, con los comentarios a cargo del Licenciado Fernando Antonio Cárdenas González y el autor, como moderadora, la prestigiada comunicóloga Marcela Pamanes. El libro estará a la venta y al término, se ofrecerá un brindis de honor. Están cordialmente invitados.

Continuando con la UAL… mañana, en punto de las 17:30 hrs, en la Plaza Almanara, se llevará a cabo Domingo Cultural Día del Niño, con la participación de Allegro, Arte Circense, KPOP, Taller de Guitarra y Hip Hop. El rector, maestro Omar Lozano Cantú, personal administrativo y docente, los esperan, acudan y lleven a los niños a disfrutar de una tarde llena de música y baile.

En esta semana, también tenemos a varios cumpleañeros: El día de hoy en la Región más Transparente Regina Burillo y la norteña Chihuahua, el prestigiado historiador Raidezel Mendoza Soriano; martes 23, mi querida amiga, Gloria López y por Durango capital, Pilar Rincón; el viernes 26, en la siempre verde San Antonio, Tx, la guapa ex lagunera, Sara Correa Crawford. Estoy segura que, a cada uno de ellos, en sus respectivos hogares, serán objeto de alegres festejos por sus familiares y amistades, estarán colmados de los mejores deseos. ¡Congratulaciones!

Me uno a la pena que embarga a la familia Vila Assaff, por la partida a la Casa del Creador, de mi querida amiga y estimada por muchos, Minerva Assaff Iza, mis condolencias a sus hijos Martín y Diana, Jorge y Marimerche, José Fernando y Cecilia; a sus nietos Martín y Kaylie, Diana Nicole, María José, Regina, Jorge y Fernando, así como demás familiares. A Minerva, le distinguió su belleza física y espiritual, excelente madre, esforzada comerciante, que resaltó en su natal Gómez Palacio, siempre amable y atenta, con una sonrisa franca, sincera y calidad humana, supo hacer y conservar amigos. Deja gratos recuerdos en todos aquellos que tuvimos el gusto de conocerla y tener su amistad. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia, para ella, oración y descanse en paz.

Muchas felicitaciones a la siempre guapa, Mónica Saldaña Wolf, ya que, en días pasados, estuvo muy contenta y feliz, pues logró un Hole In One, hoyo 7, 130 yds, realizando buenas jugadas, todo esto en el Club Campestre La Rosita, donde fue objeto de múltiples congratulaciones.

Culminó su misión en la tierra, el viernes 12, el estimado caballero Jesús Haro Martín, por este motivo externo mis condolencias a la familia Haro Aparicio, en especial a su esposa María Antonieta Aparicio de Haro, a sus hijos Marianto y Mundo, Valeria y Alex, Estefanía y Héctor, a sus nietos y demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su ausencia, para él oración y descanse en paz.

Se acerca el 3er Festival Internacional del Vino y la Buena vida en Parras, Coahuila, La Gran Vendimia, esto será el próximo 13 de julio, donde podremos encontrar vino, gastronomía, cultura, música y arte. Aún está a tiempo de organizarse con familia o amigos y acuda, lo recaudado será a beneficio de la Casa del Anciano Dr. Samuel Silva y siete fundaciones más…

El jueves, no podía dejar de ir a disfrutar una deliciosa Nieve Chepo, famosa y centenaria en Ciudad Jardín, además, pasearme por los andadores del Parque Victoria, bajo la fresca sombra de sus frondosos árboles. Dese una vuelta al romántico Lerdo.

Desde aquí, envío una felicitación al equipo de los Algodoneros de Unión Laguna, ya que consiguieron el segundo triunfo consecutivo de la serie inaugural de la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), ante la visita de los Dorados de Chihuahua, en el estadio de la Revolución. ¡Que continúen los triunfos!

El domingo 28 a las 17:00 hrs, en el Teatro Nazas, se llevará a cabo el Primer Festival Internacional de Danza Folclórica Torreón Fest 2024, “Torreón en los ojos del mundo” coordinado por la doctora Imelda Ortiz de Widen, presentando a Yoliztli Widen, Compañía Yambalo Danza, Agrupación Folklórica Latinoamericana, los países invitados son Colombia y Panamá. La entrada será libre.

Vinícola Cuatro Ángeles, invita el viernes 26 a partir de las 20:00 hrs, en el salón de eventos de la vinícola, ubicado en Av. Antonio Dueñez Orozco No. 80, Zona Industrial de Torreón, a la Cabernet Wars, Guerra Mundial de Cabernets cuatro, potencias del planeta peleando por la supremacía total, se catarán cuatro vinos de Chile, EUA, México y Argentina, además la exposición del tema a cargo del enólogo Ángel F. Morales. No se lo pierda, el boleto incluye cena, presentación de vinos y materiales.

Casa Iñigo continúa con sus transmisiones en vivo por sus redes sociales de las eucaristías dominicales, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ. No se las pierda, en punto de las 12:30 hrs.

La Feria del Libro y la Rosa 2024, ya está a la vuelta de la esquina. Aproveche la oportunidad de conocer y escuchar a autores que participarán en esta celebración, cuyas obras están disponibles en Descarga Cultura. UNAM. Entre ellos: Juan Villoro, Ruperta Bautista Vázquez, Mikeas Sánchez, Martín Tonalmeyotl, Javier Sicilia, Vicente Alfonso, Mónica Lavín, Coral Bracho, Aura García-Junco, Ave Barrera, José Gordon, Rafael Mondragón, Ana García Bergua, Jazimina Barrera, Marín Solares, Eduardo Casar, entre muchos más.

La Camerata de Coahuila estará acompañando a Mario Iván Martínez con la presentación “De Liebres, Tortugas y Bemoles” Fantasía zoológica musical adaptación del narrador, actor y cuenta cuentos Mario Iván Martínez, selección musical de obras de los compositores Leroy Anderson y Aarón Copland, todo bajo la dirección del maestro Ramón Shade. Esto será el jueves 25 y viernes 26 a las 20:30 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez.

Les comparto y de seguro lo recordarán, que eran las normas en nuestras casas: Abrió Cierre; Desarmó – Arme; Rompió – Arregle o reponga; Ensució – Limpie; Mojó – Seque; ¿No sabe cómo funciona? – No toque; ¿No sabe hacerlo mejor? – No critique; ¿No vino a ayudar? – No moleste; ¿Pidió prestado? – Devuelva; ¿No le pertenece? – Pida permiso; ¿Se ofreció? – Hágase cargo; ¿Prometió? – Cumpla.

Si anda por el rumbo de Oaxaca, no deje de visitar el Museo de las Culturas de Oaxaca, donde podrá encontrar El códice Boturini o Tira de la peregrinación, El códice Boturini es una de las principales fuentes para el conocimiento de la historia de los mexicas; el manuscrito relata la peregrinación que llevaron a cabo los llamados Tenochcas-mexicas, desde la mítica Aztlán hasta el Valle de México donde posteriormente fundarían la ciudad de Tenochtitlan. El manuscrito ha sido utilizado como fuente primaria para reconstruir la ruta migratoria y han sido muchos los investigadores que han tomado al documento para su estudio desde diversos puntos de vista, desde el histórico hasta el estético. La travesía llevada a cabo abarca un período aproximado de 187 años. El códice en sí mismo es un registro de acontecimientos que se relataron a través de pictogramas, lugares, fechas y sucesos históricos. Perteneció a la Colección de Lorenzo Boturini bajo el número VII-1 del catálogo de 1746. Después de haber sido exhibido en Inglaterra por William Bullock, en calidad de préstamo, se extravió y fue hasta 1871 que se resguardó en el antiguo Museo Nacional de México después de ser encontrado en el Colegio de Minas. Acuda y conozca el Acervo de la Biblioteca Nacional de Antropología e Historia, Dr. Eusebio Dávalos Hurtado Mediateca INAH https://mediateca.inah.gob.mx/.../object/codice:605...

El Museo Arocena, invita a su nuevo curso presencial: “Género y literatura: Un diálogo”. Acércate a figuras clave de la literatura que han indagado sobre el impacto del género, en el quehacer artístico de las mujeres, impartido por Ruth Castro Parada. Esto será el sábado 20 y 27, así como el 4 de mayo de 10:00 a 12:00 hrs.

Agradezco sus comentarios a [email protected].

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. El Coronel Daniel M. Burns, al comprar las minas de San Dimas, organizó la Durango Mining Company, en Nueva York, compañía original de cuyo tronco salió la rama de la Candelaria Mexican Silver Gold Mg. Corporation, y luego la Mexican Candelaria Company. S.A. es probable que la compañía de Mr. Burns haya iniciado sus trabajos en San Dimas en el año de 1870, pues se sabe con certeza que en 1871 era cuando menos propietaria de la mina de Bolaños, extendiendo sus posesiones probablemente a la mina de la candelaria y luego de muchas más. Hombre de varios mundos (la sierra, las minas, la corte y la política, la empresa y la hacienda), el capitán Juan de Zambrano se había dedicado no sólo a la explotación minera, sino también al gran comercio, pues junto con una factoría de tabaco contaba con otros edificios en la ciudad destinados a operaciones comerciales. Al grado que, debido a sus relaciones e influencias económicas y sociales fue nombrado Regidor y Alférez Real de la ciudad de Durango hacia a fines de siglo XVIII y en 1800 se le nombró Alcalde Ordinario. Mandó construir un soberbio palacete conocido como el Palacio de Zambrano, el cual se edificó de 1795 a 1800, ocupando prácticamente la totalidad de la manzana, sobre una superficie de 6 200 m2, siendo hasta la actualidad el edificio residencial más suntuoso que se haya construido en la ciudad de Durango. El Portal de los Diamantes, también conocido como el Portal de las Gallinas, que ocupaba todo el frente de la manzana del Banco, entre las calles de Bruno Martínez y Constitución, sobre 5 de febrero, fue construido por el mismo arquitecto que levanto su imponente palacete, a juzgar por las pilastras del frontón, que son idénticas, por lo que no es improbable conjetura que albergara diversas negociaciones del mismo acaudalado minero. Continuará... Hasta la próxima y recuerda: La vida y el tiempo, son los mejores maestros. La vida, nos enseña a aprovechar el tiempo y el tiempo, a valorar la vida.