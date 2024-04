De sociales

HOLA, HOLA… Tomen sus precauciones para el Eclipse Total de Sol… Esperamos que los pronósticos del tiempo, donde se está anunciando que estará nublado, no se cumplan… Para tener un cielo despejado y que esta conjunción sea óptima.

No hay día que no se llegue, ni plazo que no se cumpla, ahora si estamos a 48 horas de disfrutar el famoso Eclipse Total de Sol y a 100 años y 7 meses del centenario del Eclipse en Yerbanis y Pasaje, Durango.

Las ciudades donde se podrá apreciar el eclipse serán: Mazatlán inicia a las 9:51 y terminara a las 12:32 hrs; en Durango de 10:58 a 13:36 hrs; Nazas, Dgo. a las 11:00 y concluye a las 13:41 hrs; Torreón a las 10:59 y termina a las 13:41 hrs; Monclova de 10:05 a 13:47 hrs; Piedras Negras de 12:10 a 14:51 hrs. Para poder observarlo sin ningún problema, debe de ser con lentes certificados ISO12312/2.

La familia Gilio Calero, hace una atenta invitación, para observar el eclipse de forma segura en el santuario de la Virgen del Desierto, ubicado en la vecina Gómez Palacio, el lunes a partir de las 9:30 hrs. Acuda en compañía de su familia o amistades, la entrada incluye su kit con visores certificados, termo, playera y desayuno o si solo desea, puede adquirir únicamente los visores. No se pierda la oportunidad de ser parte de esta cita cósmica… Habrá perspectivas astronómicas de expertos: profundiza en la ciencia y los secretos detrás de los eclipses solares con un equipo experimentado de SPACECAMP México, por los licenciados Judith Liliana Rodríguez Flores y Ángel Eliud Solís Elvira. Oportunidades fotográficas: captura momentos impresionantes y crea recuerdos duraderos con el telón de fondo de este espectáculo celestial. Los fondos recaudados serán utilizados para beneficio del recinto.

Planetarium Torreón y su director Eduardo Hernández, invitan para que asistan a sus instalaciones y puedan presenciar el Eclipse Total de Sol con las herramientas necesarias además si aún no cuenta con sus lentes y visores, ahí puede adquirirlos. Para mayor información puede ingresar a su página de Facebook o llamar al teléfono 8717-32-29-66, horario de 9:00 a 19:00 hrs.

Casa Iñigo continúa con sus transmisiones en vivo y presenciales de sus Eucaristías dominicales a las 12:30 hrs, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León, SJ. Continuando con Casa Iñigo… Si conoce a alguien que quiera acudir a esta ciudad a disfrutar del Eclipse, Casa Iñigo cuenta con lugares disponibles para que puedan hospedarse. Interesados pueden llamar al teléfono 871-712-87-12, WA 8711-16-83-12 o al correo electrónico [email protected].

El Maestro Omar Lozano Cantú, rector de la Universidad Autónoma de La Laguna, invita a disfrutar de manera segura y gratuita una experiencia única, Vive el Eclipse 2024, con el apoyo de la Licenciatura en Optometría de esta Casa de Estudios. Además, podrán participar en el taller de ciencia recreativa, feria de juegos, exposición de energía solar, pláticas de cuidado de la vista, bazar de emprendimiento, música y muchas sorpresas más. El acceso será desde las 10:00 hrs, por Avenida Universidad S/N, Colonia El Tajito, Torreón, Coah.

Me uno a la pena que embarga a la familia Licona Aguirre, por la irreparable pérdida de la estimada María Liliana Aguirre Esparza, en especial a su esposo, el doctor Hyrum Licona Rivera, Secretario General Académico de la Universidad Autónoma de La Laguna, a sus familiares y a toda la comunidad UAL. Elevo mis oraciones, para que el Creador los conforte en su ausencia, para ella eterno descanso.

Lupita Leal de Gutiérrez, el miércoles 3, inició una vuelta más al Astro Rey y fue muy agasajada por su esposo Omar Gutiérrez, sus hijos Omar, Iván y Cecy, así como sus nietos, de igual manera sus amistades de los diferentes grupos a los que pertenece, la festejaron. ¡Congratulaciones!

El lunes 1, partió a gozar de la Gloria del Creador, el estimado Don Adolfo Rodríguez Cabello, externo mis condolencias a sus hijos Adolfo y Claudio, así como a sus respectivas familias. Mi querido amigo Adolfo, ya se encuentra con su amada esposa, Martha Medellín de Rodríguez. Descanse en paz.

El lunes 8, estará cumpliendo 15 años de vida, la joven Natalia Katsicas Saavedra, sus padres Carlos Eduardo Katsicas Alvarado y Dyana Ivette Saavedra González, le organizaron con todo detalle, bonita fiesta, iniciando el día de hoy con la eucaristía de acción de gracias en la Parroquia de la Sagrada Familia en punto de las 17:00 hrs, al término, los invitados, se trasladarán a la Casa Club, ubicada en la colonia Viñedos de Torreón, donde familiares y amistades disfrutarán de rica cena. En este día tan importante, estará acompañada de sus abuelos Carlos Eduardo Katsicas Ramos, Guadalupe Araceli Alvarado Partida, Martina González González y Enrique Saavedra, su bisabuelo Manuel Alvarado Álvarez y como su Chambelán, Humberto Nevárez Vargas. ¡Felicidades!

En días pasados culminó su misión en la tierra, el estimado caballero Antonio Miñarro Hernández, por este motivo, envío mi más sentido pésame a la familia Miñarro Dingler, en especial a su esposa María Luisa Dingler de Miñarro, a sus hijos Anilú y Dieter, Antonio y Ana Sofía, Jan y Neni, Johanna y Ro, a sus nietos, hermanos y demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los fortalezca en su ausencia, para él oración y descanse en paz.

Otro tema más, el AGUA es importantísimo el cuidado de ese vital liquido, que cada día va a ser más problemático de proveer. Hagamos conciencia, inculquémosles a los niños desde pequeños, el cuidado y buen uso, de este preciado elemento: El Agua… Ya ve usted que el famoso proyecto ASL, aún no está dando resultados.

El comediante lagunero Rogelio Ramos, en el mes de mayo se encontrará en las Vegas, donde presentará su show, con motivo de celebrar el Día de la Madre en el famoso Hotel Sahara. ¡Enhorabuena! El mejor de los éxitos.

Desde aquí una felicitación a los Algodoneros Unión Laguna, ya que el pasado 30 de marzo, celebró sus 84 años de iniciar su historia en la Liga Mexicana de Beisbol… Ese importante día, en punto de las 21:00 hrs, en el Estadio de La Revolución, se cantó el ¡Play Ball! Para dar inicio con la Primera Serie de Campeonato, inaugurando Laredo contra Unión Laguna. ¡Parabienes! Y que continúen las victorias.

El Archivo Municipal de Torreón y la Academia Nacional de Historia y Geografía, hoy a las 18:00 hrs, llevará a cabo la conferencia La cocina mexicana~patrimonio cultural de la humanidad ~ dirigida por el doctor en historia y economista, José N. Iturriaga… Las costumbres gastronómicas se modifican con el paso del tiempo e incluso algunas llegan a desaparecer. En ese sentido, es importante documentar ese legado cultural para las futuras generaciones. Están cordialmente invitados, no se lo pierdan.

La Guerra de las Galaxias llegará a la Camerata de Coahuila con la presentación del concierto sinfónico especial del eclipse, una selección de las obras más representativas de esta saga del compositor John Williams, bajo la dirección del Maestro Ramón Shade. Una experiencia total con música en vivo, pantalla con proyección de las películas e iluminación, 2 presentaciones, el día de mañana a las 19:00 hrs, y el lunes a las 20:00 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez. Si aún no tiene sus boletos, los puede adquirir en https://boletos.newticket.com.mx/.../camerata-de-coahuila...

La Chef MaryLu Gidi, a partir del lunes 15, nos estará ofreciendo sus ricos platillos en Mandil Rojo, Cocina Casera con Amor, ubicado en Morelos 602 OTE esquina con Comonfort, Centro, podrá encontrar diario: ensalada del día, arroz blanco y rojo, espagueti, verduras al vapor, calabacitas, frijoles refritos, picadillo de res, pollo a la plancha, milanesas, filete de pescado y dentro de sus especialidades: lunes mexicano, martes español, miércoles italiano, jueves asiático, viernes de parrilla, sin faltar los deliciosos como brownies, flan casero, pay de manzana, arroz con leche y carlota de limón. El día que no dese cocinar, acuda con MaryLu Gidi, estará en horario de lunes a viernes de 12:30 a 16:00 hrs.

El Museo Arocena para este mes de abril nos ofrece diversas actividades para toda la familia: los días 7, 14 y 21 Recorridos Guiados “Espacios de Reflexión y Fantasía. Once fotografías mexicanas” a las 16:00 hrs; Curso presencial Genero y Literatura: Un dialogo, inicia el sábado 13 con 4 sesiones todos los sábados de 10:00 a 12:00 hrs, impartido por Ruth Castro Parada; el 20, 21 y 27 a las 12:00 hrs, Crea un mini museo; sábado 20 de 12:00 a 14:00 hrs, Taller Infantil de artes plásticas, dirigido a niños de 6 a 12 años de edad. Informes al teléfono 8712-02-33 o al [email protected].

Para los amantes del idioma español… No es inducí, es induje; No es reducí, es reduje; No es reproducí, es reproduje; No es seducí, es seduje; No es traducí, es traduje.

Agradezco sus comentarios a [email protected]. ¿Sabía usted que…? Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Por más que se organizaron mejor, contando con una escuela primaria, correos, telégrafos y alumbrado público en su época de mayor auge, San Dimas terminó por convertirse también en un pueblo fantasma, apoderándose de la ciudad el silencio, la soledad y la miseria. El templo estilo neoclásico, construido en el año de 1849, fue arrojado también al abandono, junto con la hacienda de beneficio llamada “El Guamuchil”. La extinta población conserva, hacia el poniente, el cementerio particular de la familia Laveaga, sobre 28 m2, con tres tumbas lúgubres, pudiéndose leer en alguna de ellas: “Miguel de Laveaga. Natural de España. Fallecido el 24 de agosto de 1874 a los 73 años”. Lo cierto es que las minas de San Dimas apenas han sido tocadas, sin que esa región se haya trabajada y desarrollada para ocupar el primer lugar que le correspondería por sus fundos en la producción de oro y plata a nivel nacional. Cuenta le leyenda regional que cuando se oiga el silbido de la locomotora llegar, Guarisamey y San Dimas renacerán, llenando de riqueza y esplendor a la nueva ciudad con obras más grandes. Continuará... Hasta la próxima y recuerda: Tienes todo lo que necesitas para soñar: estás vivo.