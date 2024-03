De sociales

HOLA, HOLA… En cuenta regresiva para el espectacular Eclipse Total de Sol, donde seremos un punto importante para su observación, tome sus precauciones y disfrútelo en familia.

La destacada lagunera y psicóloga, María Fernanda Ávalos Fernández, actualmente está tomando una maestría en sistemas familiares en Madrid, de igual manera, realiza consultas a pacientes de todas partes vía Zoom. María Fernanda, estudió psicología en la Universidad de las Américas en Puebla, también estudió una Maestría en Trastornos de la conducta alimentaria y obesidad en la Universidad Europea de Villaviciosa. Están como pavorreales sus padres, Juan Cuitláhuac Ávalos Méndez y Josdie Fernández de Ávalos. ¡Enhorabuena!

Me uno a la pena que embarga a toda la comunidad educativa de la Universidad Autónoma de La Laguna, a su rector, Maestro Omar Lozano Cantú, en especial a la familia Larios García, por la irreparable pérdida en días pasados, de la joven Mildred Ariadna Larios García, quien fuera estudiante e integrantes de la Rondalla Menor, de la UAL. Desde aquí, elevo mis oraciones para que Dios Padre, en su infinita bondad, los conforte en su ausencia y para ella descanso eterno.

Jesús Martínez Morales y la guapa rubia, Lourdes Benavides de Martínez, están haciendo un interesante recorrido por la Patagonia Chilena y Argentina y para cuando esto escribo, se encuentran visitando las espectaculares Cataratas del Iguazú, que sirven de frontera a Argentina y Brasil. Ya nos platicarán a su regreso.

La estimada dama, Marisa Gotés de Berlanga, el miércoles 27, iniciará una vuelta más al Astro Rey y lo celebrará en compañía de sus hijos Diego, Gerardo, Muñeca y Cristina, sus nietos y bisnietos. De seguro recibirá múltiples felicitaciones de familiares y amistades. Mis mejores deseos.

Gabriel Villalobos Máynez y Alma Mora Gil de Villalobos, fueron anfitriones, en días pasados de sus primos Buster Jannete y John Mc. Mahon Gil, procedentes de San Antonio, Tx. y Houston, lo cuales ya tenían varios años de no visitar estas tierras. Pasaron días muy agradables y divertidos y constataron que tenemos muchas cosas históricas y atractivos que presumir, no siempre las noticias que llegan al extranjero, nos dan los créditos correspondientes, sobre todo los buenos. Incursionaron en los múltiples museos de primer nivel que tenemos, hicieron reuniones familiares y probaron la gran variedad de gastronomía regional, sin faltar las gorditas. Visitaron a toda la familia Gil Jungmann y descendientes: Gil Castro, Adame Gil, Leclerc Gil y Mora Gil. A su llegada, Gabriel y Alma, los recibimos en su residencia de la colonia Las Rosas, con rica cena amenizada con música de los 70’s y 80’s, para después, llevarlos a su Hacienda Histórica de Pedriceña, con su bella capilla del siglo XVII y su arquitectura de la época, disfrutaron mucho tomando fotos de los múltiples animales exóticos que ahí se encuentran y no podían irse sin realizar una tradicional cabalgata. Ya se encuentran de en su lugar de origen, se fueron con una grata imagen de toda la región, quedando en el entendido que muy pronto estarán de regreso, pero ahora, acompañados de sus hijos y nietos.

El próximo sábado 30, en punto de las 18:30 hrs, en el Atrio de Cimaco Cuatro Caminos, el centro comercial de todos los laguneros, se inaugurará la exposición fotográfica Centenario de un Eclipse, Pasaje – Yerbanis 1923 de Alejandro Ahumada, la novedad, es que en cada fotografía se podrá leer el código con su celular y escuchar el referente con todos los detalles de cada imagen. No se lo pierda.

Las Voluntarias Vicentinas, a nivel Nacional, realizaron su reunión anual del 11 al 15 de marzo, en el bello Pueblo Mágico de Tepotzotlán, Estado de México, la convocatoria fue exitosa, pues se congregaron más de 220 asambleístas, de los cuatro puntos cardenales del país. Se contó con la distinguida asistencia de la Presidenta Internacional, Doña Tayde de Callatay, de Bruselas, Bélgica, lugar donde reside la sede internacional de las Voluntarias Vicentinas; también la Presidenta Nacional, Martha Lorena Díaz; de La Laguna, asistieron Coco Esguerra Diéguez, Adriana Pérez, María de Jesús Correa, María Elena Barraza e Hilda Burgos. Se designaron algunas coordinaciones regionales, quedando como tal, Coco Esguerra Dieguez, por sus múltiples méritos y trayectoria, su jurisdicción será, Lerdo, Torreón, Gómez Palacio y Cuencamé. ¡Felicidades! Y que sus proyectos en beneficio de los más desprotegidos, continúen.

Adolfo Villar y la guapa Mónica Saldaña de Villar, se fueron a vacacionar a Los Cabos, Baja California, Sur, disfrutando de los espectaculares amaneceres y puestas de sol, la increíble ruta gastronómica que hay por ahí y qué decir, de los campos de golf, a los cuales los dos son excelentes jugadores.

Desde aquí, una felicitación al enólogo de gran trayectoria, Doctor Joaquín Madero Tamargo, por haber sido nombrado como uno de los jueces en la Edición 2024 del Concurso Mundial de Bruxelles, que se llevará a cabo por primera vez, en Latinoamérica, esto será el próximo mes de junio en la ciudad de Guanajuato. ¡Parabienes! por merecido reconocimiento en su amplia trayectoria.

Se encuentran felices y orgullosos, María Dolores Rocha Navarro y David Cesar Fabián Esparza, ya que su hija, la joven bailarían, María Fernanda, quien es estudiante de danza clásica en Royal Academy of Dance de Torreón, en días pasados, recibieron los resultados desde Inglaterra, donde María Fernanda, aprobó el nivel de Advanced I, por lo que ya estará cursando el siguiente nivel Advanced II. María Fernanda, tiene el firme objetivo de continuar preparándose para un día ser maestra de la RAD y poder seguir formando más talentos, que, en un futuro, representen a nuestra región y porque no, a nuestro país. ¡Congratulaciones! Y que continúen los éxitos.

Casa Iñigo y Guillermo Prieto, SJ, invitan a Vivir en Clave de Pascua, el viernes 5 de abril, la reflexión será en punto de las 19:00 hrs y a las 20:00 hrs, Eucaristía. Mayor información, pueden comunicarse a las oficinas al teléfono 871-712-87-12 o al celular 8711-16-83-12.

Y ya que hablamos de Casa Iñigo, continua con sus eucaristías dominicales, presenciales o vía Facebook, en punto de las 12:30 hrs, dirigidas por el Padre Enrique Ponce de León. S.J.

El bello Teatro Isauro Martínez, tiene diversas actividades para todos ustedes: Taller Literario impartido por Jaime Muñoz, todos los sábados de 11:30 a 13:30 hrs; Taller de Pintura Libre del Teatro Isauro Martínez, a cargo de María Vigne para jóvenes y adultos, los martes o jueves de 17:00 a 19:00 y jueves de 11:00 a 13:00 hrs; Taller de Teatro, impartido por Alam Sarmiento, los lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 hrs; Laboratorio Escénico, proceso de investigación, sesiones de trabajo lunes y miércoles de 17:00 a 19:00 hrs, en el salón de ensayos, coordinación escénica por Alejandra Cabral, Mace Medina y Alam Sarmiento. Interesados, puede solicitar información al teléfono 8711-70-01-51 o en sus redes sociales.

Si va a salir de vacaciones algún lugar lejos o cercas, ya sea Parras, a las presas Lázaro Cárdenas y Francisco Zarco, Cañón de Fernández, Mazatlán, o un sencillo día de campo, no batalle y llévese la comida ya preparada, la chef MaryLyu Gidi, tiene variedad de guisos, empanadas argentinas, árabes o mexicanas, lasaña, comida árabe, trenzas de hojaldre, etc.

El Museo Arocena invita a su curso Infantil de Primavera, este taller de Semana Santa, está dirigido a niños de 6 a 12 años, donde pasarán una semana llena de diversión y aprendizaje artístico, recorriendo las salas del museo: técnicas experimentales de pintura con óleo y acrílica, fotografía, astronomía y arte. Esto será del lunes 1 al viernes 5 de abril de 10:00 a 14:00 hrs. Interesados pueden llamar al teléfono 871-712-02-33 o en www.museoarocena.com.

Para los amantes del idioma español: ¿Sabías que en 1994 los dígrafos “ch” y “ll” dejaron de ser letras del alfabeto?

Disfrute mucho sus vacaciones de Semana Santa, no escatime ningún detalle para su seguridad y de los suyos, más vale prevenir que lamentar… Nos estaremos viendo hasta el próximo sábado 6 de abril.

¿Sabía usted que…?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Cuando el poblado de Guarisamey desapareció un día por la crecida del río Pixtla, luego de un escaso siglo de vida, sus habitantes, que llegaron a sumar más de 8 mil almas en su época de bonanza, tuvieron que emigrar a las poblaciones de El Pilar, Gavilanes y Tayoltita. Principalmente emigraron a San Dimas, asentamiento fundado en 1786, cuya autoridad civil, trasladada de Guarisamey en 1853, era designada desde la ciudad de Durango, ejerciendo el mandato de forma patriarcal-dictatorial, beneficiando más a los designados que a la población civil, llegando a ser el pueblo principal de la región de las quebradas de 1883 a 1943. En 1833 el gobernador del estado Francisco Elorreaga, declaró a San Dimas Cabecera de Partido, cuando la bonanza de la mina La Soledad producía 55 millones de aquellos pesos, dejando no menos de 11 millones por concepto del Quinto Real, mientras que la Abra, que no declaraba ganancias, era más rica que la anterior –a pesar de que la Independencia de México causó el derrumbe de la minería en general, junto con una serie interminable de guerras civiles, innumerables trastornos sociales, de éxodos e inmigración. Continuará... Hasta la próxima y recuerda: El que busca un amigo sin defectos, se queda sin amigos.