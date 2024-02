De sociales

Recuerde que es año bisiesto, que no se le acabe febrero… Estamos en el último fin de semana del mes.

Desde aquí, envío una felicitación sincera, al estimado y gran empresario, Eduardo Murra Marcos, ya que el jueves 22, celebró su cumpleaños número 82, su esposa Nury Farrus de Murra, sus hijos Eduardo, Alfredo y Nurita, sus respectivos cónyuges y nietos, lo consintieron por tan importante día. También recibió múltiples felicitaciones de las filiales de Ciudad Juárez, Chih., Saltillo y Monclova, Coah., Mazatlán y Culiacán, Sin., así como del Centro Comercial de todos los Laguneros, Cimaco Cuatro Caminos. ¡Congratulaciones!

Excelente y muy concurrida la presentación de la Plaquette "Ángel del amor, en tus alas me eternizo" de Rosita Gámez Reyes Retana, el pasado jueves a las 19:00 hrs, en la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, que luce bellísima en ciudad la ciudad Lerdo, Dgo. La bienvenida estuvo a cargo del Vicario Marco Serrato Nava, en representación del Párroco Julio Carrillo Gaucin, se contó con la presencia de la autora, Georgina Solorio, Gaby Nava Femat y la que esto escribe… Esta Plaquette, nos permite preservar el legado de un hombre lleno de amor y fe en nuestro Dios, Don Francisco Gámez Espinoza, cuya historia inspiradora dio origen a nuestra bella y emblemática escultura. La lapida, firmada por él y su hijito, es un testimonio de su amor y devoción. Al término, se obsequió un ejemplar a cada uno de los asistentes, quienes se fueron muy contentos por haber compartido esta historia familiar de Don Francisco Gámez Espinoza, padre de la autora y quien mando esculpir el ángel, que hoy forma parte de ciudad Jardín y enriqueciendo toda la historia comarcana. Se dieron gratos encuentros con personalidades de las tres ciudades hermanas, hubo quien vino de San Pedro de las Colonias, Saltillo, San Luis Potosí, y una sobrina nieta de Doña Rosita, que vino de Noruega. Nadie dejo pasar la oportunidad de ir a admirar al Ángel del Amor… Si usted no lo conoce, no deje de darse una vuelta por el romántico Lerdo.

Dentro de los festejos del 85º Aniversario del Instituto Francés de La Laguna, el jueves 7 de marzo, harán por primera vez un sensacional y lucido desfile, con una iluminación de vanguardia, donde todos los carros alegóricos, las Bandas de Guerras, las orquestas que participarán, los caballistas, alumnos, maestros, reinas y princesas, actuales y del pasado, tendrán una fabulosa iluminación nunca antes presentada, aquí en esta ciudad. El desfile dará inicio en el Boulevard Miguel Alemán, a la altura de la Avenida Victoria, punto de reunión en el estacionamiento de Martin`s, el trayecto será desde ahí, hasta llegar a la Calzada J. Agustín Castro, donde darán vuelta a la derecha, para llegar a la calle Héroes de Nacozari y culminar en el glorioso Instituto Francés, en el magnífico Auditorio Charles Terry. Este pendiente.

El R. Ayuntamiento de Torreón, invita a través del Archivo Municipal, en coordinación con la Academia Nacional de Historia y Geografía (ANHG) Filial Coahuila, para el miércoles 28 en punto de las 19:00 hrs, en el Archivo Municipal de Torreón, a la conferencia Historia de los planes urbanos de Torreón, impartida por el maestro Javier Ramos Salas… Torreón, es la primera ciudad mexicana del siglo XX con un trazo urbano acorde a las necesidades y modas de una sociedad mercantil capitalista. No se lo pierda.

Fernando González Ruiz y Paty Arriaga de González, hace unos días, festejaron con deliciosa comida familiar, su 49º aniversario de feliz y armonioso matrimonio, compartieron esta alegría sus hijos, con sus respectivos cónyuges y nietos. Felicitaciones con los mejores deseos.

Hípico la Cabaña, que tan acertadamente dirige la maestra y gran amazona, Alama Dávila Saldaña, el pasado 17 y 18 de febrero, se fueron a participar en el Circuito Estatal 2024, realizado por Hípico Campestre, de la ciudad de Chihuahua, los asistentes disfrutaron en poderse traer algunos trofeos, recibieron múltiples atenciones, incluida rica comida, bazar comercial y buen ambiente familiar. ¡Felicidades! Y que continúen acumulando medallas.

El Departamento de Psicopedagogía de la Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, maestro Omar Lozano Cantú, el jueves 29 en punto de las 17:00 hrs, en el Auditorio Edificio C, llevaran a cabo la reunión de Consejería Vocacional y Educativa, impartida por el maestro Miguel Centeno, dirigida a los alumnos que finalizan su bachillerato, para la educada toma de decisión en la elección de carrera. Cordialmente invitado el público en general.

El Consejo de Ciencia y Tecnología, con motivo del Eclipse Total de Sol, en su trayecto por el Estado de Durango, el 8 de abril, se suma a la organización de las actividades de difusión y divulgación científica, para abordar y concientizar sobre el fenómeno astronómico. Se realizarán una serie de cursos-taller, sobre el Eclipse. El miércoles 21, a las 10:00 hrs, en la Sala Eusebio Francisco Kino, S.J. de la Universidad Iberoamericana Torreón, se realizó la conferencia Todo sobre el eclipse solar total, dirigida por David César Fabián Esparza.

Vinícola Parvada, ya está publicitando que el 25 de mayo en punto de las 14:00 hrs, llevara a cabo una velada romántica con el cantante Carlos Rivera, además de escuchar al artista, disfrutaran de variada gastronomía.

Desde aquí, una felicitación a Michelle Chaurand, ya que, en días pasados, le corto una hoja más al calendario y desde muy temprano su esposo Gabriel Robles la consintió y durante el día recibió múltiples felicitaciones por familiares, amistades y compañero de la Camerata de Coahuila. ¡Parabienes!

El Centro Cultural Pablo C. Moreno, el jueves, en punto de las 18:00 hrs, se llevó a cabo la presentación de la novela As de Espadas, autoría de Claudia Soto, con los comentarios a cargo de la escritora Elena Palacios, Yazmín Castro y la autora.

Ya que hablamos de Elena Palacios y Claudia Soto, todos los miércoles a las 16:30 hrs, se encuentran impartiendo el taller La Tinta, en la Cabrereria.

No se pierda las Eucaristías dominicales de Casa Iñigo, impartidas por el Padre Enrique Ponce de León, S.J. en punto de las 12:30 hrs, a través de sus redes sociales.

El Teatro Isauro Martínez, llevará diversas presentaciones durante el mes de febrero y marzo… Hoy a las 20:30 hrs y mañana a las 12:00 hrs, se presentará la Camerata de Coahuila con L.V. Beethoven y el miércoles 28 a las 19:00 y 21:30 hrs, Concierto Candlelight, Tributo a Queen. Para más informes, puede comunicarse al teléfono 8711-92-08-39.

El Museo de los Metales, invitan a la obra de teatro Dendros, dirigida a grupos escolares, los días 1, 8, y 15 de marzo.

Para los amantes del idioma español. Échale ganas. Se echó a llorar. Le eché la culpa. Te echo de menos. Lo echaste a perder… Sin "h", recuérdenlo.

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. El Real de Minas de San Dimas se encuentra enclavado en un terreno abrupto de la Sierra Madre Occidental, sobre una garganta de inmensas y majestuosas montañas y caminos que vadean columnas y precipicios. Forma parte de la región de las Quebradas, de difícil acceso, que se caracteriza por la inmensa sierra de montañas que la rodean, por sus barrancas y profundo cañón, y su clima selvático y tropical, estando regada por los ríos Piaxtla, Los Remedios y Presidio que comprenden el Valle de Topia, Santa María de Otáez y Ventanas, en vecindad con Sinaloa, Y Nayarit, cerca de las poblaciones de San Ignacio y Culiacán. El territorio de San Dimas específicamente, está cargado de tensión, permeado con las emociones extremas de los hombres que ahí han habitado, que van del supremo entusiasmo de la alegría al más triste lamento del sufrimiento, la desilusión y la fatiga, pasando por el ensueño y la esperanza no menos que por la desesperación de los reclamos y los gemidos de las luchas, lo que impregna al paisaje de una extraña aura emocional extrema, que dan su coloratura al ambiente subjetivo. Tierra de exagerada riqueza prácticamente a flor de tierra, de magníficos cuarzos duros, a una profundidad de 300 varas máximo, proclive a problemas de inundaciones. Lo cierto es que Gurisamey, San Dimas y sobre todo Tayoltita, habían sido explotadas por gente pobre de la región, imposibilitados de comprar azogue para beneficiar los metales, por lo que tenían que vender sus hallazgos a precios ínfimos. Ciudades simpáticas enclavadas en un paisaje de grandiosas montañas, abismos y gargantas, surcados por graciosos ríos perfumados de flores. Continuará... Hasta la próxima y recuerda:

El que no sabe, que no sabe, es un necio, apártate de él. El que sabe que no sabe, es sencillo, instrúyelo. El que no sabe que sabe, está dormido, despiértalo. El que sabe que sabe, es sabio, síguelo.