De sociales

El día de ayer, la estimada y querida amiga, Doña Rosita Gámez Reyes Retana, celebró 96 años de fructífera vida, fue muy agasajada por sus hijos Rosy, Magda y Pedro Madero, así como sus nietos, familiares y sus diversos grupos de amistades. Doña Rosita, es una persona admirable, con múltiples cualidades, entre ellas, su calidad humana, su trato amable para los que la rodean y con un incansable espíritu siempre por aprender, ha destacado en las letras, pues tiene varias publicaciones y el año pasado, el Ayuntamiento de Torreón le reconoció su trayectoria artística y cultural, entregándole la medalla Enriqueta Ochoa. Desde aquí, mi felicitación sincera y sé que continuará disfrutando de cada momento.

Y apropósito de Doña Rosita Gámez… La Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, el jueves 22 en punto de las 19:00 hrs, llevará a cabo la presentación de la Plaquette Ángel del Amor en tus alas me eternizo de la autoría de Rosa Gámez Reyes Retana, los comentarios estarán a cargo de Georgina Solorio y Gaby Nava Femat, estará presente la Autora. Están cordialmente invitados, será un honor contar con su presencia.

Una cumpleañera más, pero el día de hoy, es la guapa Maluly Martínez Benavides, de seguro será muy felicitada por familiares y amistades.

El sábado 10, culminó su misión en la tierra la estimada dama, Doña María Guadalupe Padilla Torres de Saracho, mi sincera condolencia a la familia Saracho Padilla, en especial a sus hijos, Heidi, Rigoberto, Ricardo y Érick, así como demás familiares. Que Dios Padre en su infinita bondad, los conforte en su partida, para ella oración y descanse en paz.

El pueblo mágico de Parras, Coahuila, esta de manteles largos, pues el día de mañana estará cumpliendo 426º años de su fundación (1598-2024). Los que llegaron en aquel entonces y tuvieron a bien hacer su fundación de manera oficial, fueron el Padre Juan Agustín de Espinoza, SJ y el Capitán Antón Martín Zapata, que venían desde Durango capital y a su paso, llegaron a San Juan de Casta, continuando para Parras y después dirigirse hacia Mapimí, fue verdaderamente una labor muy ardua y loable la llegada de ellos y poder fusionar la evangelización a las culturas que ahí se encontraban, que al paso de los años, están dando un gran polo de desarrollo turístico, vitivinícola y crecimientos residenciales de primer nivel… Prográmese un fin de semana y visítelo en compañía de su familia o amigos, hay excelentes hoteles, múltiples restaurantes, un gran acervo cultural que ofrece, también puede ser un viaje de ida y vuelta, ya que está a tan solo 155 kilómetros de La Laguna.

La guapa Sofía Carriedo García, en días pasados, inició una vuelta más al Astro Rey y lo celebró en compañía de sus padres Benito Carriedo Muñiz y Karina García Villanueva de Carriedo, así como sus hermanos María José y Christian Daniel. ¡Congratulaciones!

Mi más sentido pésame a la familia Carrillo Gausin, por la partida a la Casa del Creador, del estimado caballero Julio Carrillo, en especial a su hijo, Julio Carrillo Gausin, Párroco de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús, en ciudad Lerdo, Dgo. El martes 13 a las 15:00 hrs, se llevó a cabo una misa de exequias en el Templo de San José del Calabazal, Villa Insurgentes, Sombrerete, Zacatecas. Descanse en paz.

Desde aquí, envío una felicitación y mi reconocimiento por sus casi 40 años de haber sido fundada Casa Feliz, así como a su Presidenta, la siempre dinámica, Cecilia Marroquín de Murra, por su gran labor altruista y humanitaria en beneficio de niños con cáncer. Este espacio fue creado como una casa de esperanza y camino a la salud. Aquí se asisten a niños pequeños y jóvenes que padecen esta enfermedad, acompañados de un miembro de su familia, en este último año, se ha integrado a niños con distintos padecimientos del corazón, los cuales son atendidos en la clínica 71 del IMSS y han acudido a Casa Feliz ajunto. ¡Enhorabuena!

Se reunieron a comer las compañeras de generación 64º del Colegio La Luz, el pasado lunes, en esta ocasión asistieron Artemisa Arellano, Coco Esguerra, Margara Gutiérrez, Pilis Gallegos y Rosario Castellanos, con la intención de iniciar el programa para la reunión de aniversario en el mes de junio.

Prodefensa del Nazas, invitan a la Rodada por el Humedal 2024, el domingo 25, en punto de las 8:00 hrs, en la Iglesia de Sapioriz, del Ejido Sapioriz, Durango, esto con motivo de celebrar el Día Mundial de los Humedales. Lleva tu bicicleta y conozcan más sobre los humedales, el Cañón de Fernández y lo importante que es para nuestra región. Haga un espacio en su agenda y acuda en compañía de su familia.

Para los amantes de la Filatelia, hay una página que te brinda conocer más sobre este apasionante entretenimiento, esta área del conocimiento, la cual en su más amplia interpretación estudia las "comunicaciones escritas entre los humanos transportadas por medio de terceros" y en su menos amplia "estudia el coleccionismo de las estampillas postales", la dirección es www.etiangui.com podrán encontrar información desde lo más técnico, hasta lo más social, mostrando la interacción de esta materia con quien quiere divertirse y con quiere estudiar. Podrán leer toda la información y cuenta con la opción de descargar gratuitamente la que más le simpatice. Cada viernes se agregan nuevas publicaciones, pudiendo el visitante suscribirse y recibir notificación por email, cada vez que haya una actualización. Se recomienda de entrada y que busquen tres artículos para su lectura: 1) "Testamento filatélico", 2) "Pre-filatelia, Lenguaje o Argot" y 3) "Victoria de Torreón - 1914". No se lo pierda, le encantara.

Ya que hablamos de la Filatelia… Si va por la Región más Transparente, no deje de visitar el hermoso y grandiosa obra arquitectónica, Palacio de Correos o Palacio Postal, el cual, hoy está de aniversario, pues fue inaugurado el 17 de febrero de 1907, por el presidente de la República, General Porfirio Díaz. Hace 117 años, el gran previsor, gran soldado, gran presidente y el gran mexicano, inauguró esta magna obra para beneficio de todos nosotros.

La Camerata de Coahuila, la próxima semana llevará a cabo el concierto Sinfonía núm. 9 Coral De L.V. Beethoven, con la participación de Tania Solís, soprano; Gabriela Flores, mezzosoprano; Ricardo Estrada, tenor; José Luis Reynoso, bajo; Coro Inmus, Dirige Luz Alicia Ávila y la Compañía de Ópera de Saltillo, dirigida por Alejandro Reyes-Valdés y su director artístico Ramón Shade. Esto será los días 22, 23 y 24 de febrero en punto de las 20:30 hrs, en el Teatro Isauro Martínez.

En honor al célebre arquitecto Félix Candela, el Museo MUREL, inauguró la interesante exposición "Cascarones de Candela". La muestra está integrada por maquetas, infografías, documentos y fotografías de la obra e influencias del arquitecto Candela. El recorrido inaugural estuvo a cargo del Dr. Arq. Juan Ignacio del Cueto Ruiz-Funes, Director de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. Si aún no la conoce, la exposición permanecerá abierta al público, hasta el jueves 29 de febrero. ¡Visítala!º Ingrese a la paginas de sus redes sociales del Museo Arocena y conozca cada una de sus actividades que está realizando durante el mes, como el Taller infantil de artes plásticas, el cual es una gran oportunidad para que los pequeños descubran el fascinante universo de las artes plásticas en el único museo de arte de la ciudad. Este taller ofrece una experiencia educativa y divertida para desarrollar el potencial creativo, donde los pequeños aprenderán a dominar diversas técnicas y materiales artísticos. Además, el taller busca fomentar el desarrollo integral, la confianza y el disfrute en un ambiente seguro y agradable. Para niños y niñas de 6 a 12 años; Esté, dio inicio el sábado 10, impartido por Teresa Hernández, artista e ilustradora profesional, Lugar: Talleres del Museo Arocena y tendrá una duración de 6 sesiones por modulo. Para conocer más, puede solicitar información al teléfono 871-712-02-33 ext. 138 o en [email protected].

Para los amantes del idioma español: Es cuece, no coce. Es fuerzo, no forzo. Es suelda, no solda. Es degüello, no degollo. Es demuele, no demole.

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. El ascenso de Zambrano fue meteórico: en menos de un lustro, para 1784, ya era dueño propietario de la mayoría de las minas de San Dimas, descubiertas y en parte explotadas sin descanso hasta 1816, en que murió; todo ello gracias a la red de alianzas y amistades que fue tejiendo tanto con hombres importantes, como Laveaga y el visitador navarro y Olea, como con los gambusinos españoles y los indios lugareños. Tres décadas y media de labor que rindieron sus dividendos, ganando con ello el Quinto Real una fortuna hoy en día difícilmente calculable. En ese tiempo se abrieron un sin número de minas, debido a la riqueza notable de sus minerales. En sociedad con la familia Laveaga, Zambrano desplegó sus actividades a los estados de Hidalgo, Zacatecas, Sinaloa y Durango. Primero con el Ingeniero Antonio de Laveaga y Churruchategui y luego con su hijo, Don Miguel Laveaga, quien tomó las riendas, siendo sucedido a su vez por sus hijos, Don Clemente y Don Arcadio Laveaga, quienes se hicieron, para 1824, dueños de las mejores minas de San Dimas. Para fines del Siglo XIX los dos hermanos Laveaga vendieron las minas de La Concordia, Cinco Señores y El Baluarte al Coronel Daniel M. Burns y otros extranjeros. Todas esas minas fueron absorbidas por una solo compañía norteamericana, entre fines del Siglo XIX y principios del Siglo XX: Minas de San Luis, que produce un mil millones de dólares al año en oro. Continuará...

