De sociales

Que disfruten el asueto por el día de la Constitución, en compañía de su familia.

Esta Casa Editora, en 10 días desarrollará el Medio Maratón 21 K El Siglo de Torreón, que también incluirá la distancia 5K.

Ya que hablamos de carreras… Faltan 28 días para el Internacional Maratón Lala 2024, esté pendiente y salgamos a apoyar a los participantes.

El domingo 28, le cortó una hoja más al calendario, la estimada y fina dama, Nena de la Rosa de Hernández y lo celebró en familia en su residencia de la colonia Las Rosas, de la vecina Gómez Palacio, donde la acompañaron sus hijos Gaby, Gustavo, Sandra, Teodoro, Fabiola y Edgar, sus respectivos cónyuges, así como sus 9 nietos y 2 bisnietos. ¡Congratulaciones!

Hasta Tlahualilo, tierra de las famosas sandias, envío afectuoso saludo, a mi amable lectora, la estimada Carmela Barraza Favela, que me hizo saber, que, hasta la fecha, jamás se pierde esta crónica sabatina, lo cual estoy muy agradecida.

Si anda por la capital de España y no ha tenido la oportunidad de ver el cambio de Guardia del Palacio Real de Madrid, esto sucede el último viernes de cada mes a las 11:00 hrs. La Guardia del Cuartel General del Ejercito de Tierra, está situada en calle Alcalá, junto a la mítica plaza de Cibeles.

Culminó su misión en la tierra, la estimada dama, Carmen Escandon de Calleja, mi sincera condolencia a la familia Calleja Escandon, en especial a sus hijos Mary Carmen, Deli, Laura, Antonio, Pili y Lucy, a sus respectivos cónyuges, nietos, bisnietos y demás familiares. Rogando al creador los fortalezca en su partida, para ella oración y descanse en paz.

Apropósito de las corridas de toros, el día de mañana, la Plaza México, estará festejando 78º años de su apertura en la Región más Transparente.

Mi querida amiga Naima Papadopulos, el pasado jueves 1, inició una vuelta más al Astro Rey, lo festejó con sus hijos Naima, Ernesto y Jacobo, sus respectivas familias, así como sus nietos. Fue muy felicitada por los diferentes círculos sociales que frecuenta. ¡Parabienes!

A un mes, que se cumplió el pasado día 30, con motivo de conmemorar el XXX Aniversario del Museo Histórico de la Ciudad Casa del Cerro, se inauguró la exposición pictórica Anidar de mi querida amiga, la excelente pintora Ana Fuentes. Como dato al margen, en la inauguración de esta histórica finca, en 1994, la exposición inaugural, también fue de Ana… Si no ha tenido oportunidad, asista, le encantará.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su Rector, maestro Omar Lozano Cantú, el día de ayer, llevó a cabo un brindis de inauguración de su muestra escultórica Los Habitantes del Desierto del maestro Salvador Montenegro Chibli. Esta vinculación con el artista, las áreas académicas de artes visuales de la UAL, con la carrera de desarrollo profesional, tanto en la escultura, pintura, grabado, puedan utilizar las salas para este tipo de exposiciones. Todos los estudiantes de esta prestigiada institución y público en general, están invitados a admirar y valorar el talento lagunero de Salvador Montenegro Chibli.

Si el día de mañana no desea cocinar, la chef MaryLu Gidi, nos ofrece deliciosa Paella Cielo Mar y Tierra, con muchísimos tropiezos como alitas, costilla ahumada, almejas, camarones, chorizo cantimpalo, entre otros, elaborada con azafrán. Además, tendrá tortillas de papa individual.

Casa Iñigo, llevará a cabo su curso Pre Matrimonial el sábado 4 de mayo de 9:00 a 19:00 hrs, impartido por el Padre Ismael Barcenas, S.J., Licenciada Marcela Gutiérrez y la psicóloga Liliana Gilio. Interesados pueden comunicarse al teléfono 871-712-87-12.

El Museo Regional de La Laguna, invita a formar parte del Taller de Teatro, todos los sábados en punto de las 13:30 hrs, dirigido a personas mayores de 18 años. Interesados pueden ingresar a su página de Facebook o acudir en Avenida Juárez sin número, interior Bosque Venustiano Carranza, teléfono 8711-73-93-39.

No se pierda el tercer concierto de la Temporada Primavera Verano de la Camerata de Coahuila, el próximo viernes 9 de febrero en punto de las 20:30 hrs, en el bello Teatro Isauro Martínez, donde presentará "Danzas": Danza ritual del fuego "El Amor Brujo" de Manuel de Falla, "Danzas húngaras" de Johannes Brahms, "Danza de las horas" de Amilcare Ponchielli, "Danza macabra" de Camile Saint- Saëns, Danzas Romanas de Béla Bartók, Danzas polvtsianas "El Príncipe Igor" de Alexander Borodin, todo esto bajo la dirección del Maestro Ramón Shade. Boletos en taquillas, en línea y puntos de venta oficiales de newticket. https://boletos.newticket.com.mx/.../camerata-de-coahuila..

Y ya que hablamos del Teatro Isauro Martínez, el jueves 15, a las 20:30 hrs, en este hermoso recinto, el Ensamble Quinto Movimiento presenta Amor Barroco. Los boletos se encuentran a la venta en NewTicket.

Para los amantes del idioma español. Sí, es correcta la doble "n" en construcciones como "coméntennos", "hágannos", "llámennos", "espérennos", "búsquennos".

Vinícola Cuatro Ángeles, presentó Los vinos italianos: IL Genepro, tinto toscano 2020; St. GIORGIO, Vino Nobile di Montepulciano 2016; IL Rosso, vino tinto toscano 2020; Col di Sasso Supertoscano 2019; y Sangiovese toscano 2021. See vio muy concurrida, entre los asistentes: Lic. Carlos Romo, Ing. Gregorio Garza Rodríguez, Dr. Ángel Morales Salazar, Sommelier Fernando Palomares, Maestra Yolanda de la Tejera, Ing. Saúl Ortiz, Dr. R. Velasco y Sra., CP. Margarito Nava Martínez, Sra. Gloria Parra de Nava, Lic. Sergio Maldonado, Ing. Isaías Álvarez y familia, Lic. Carlos Olave y Sra. Silvia Palomares y familia.

¿Por qué añejar los vinos de mesa en barricas de roble? ¿Qué beneficios obtenemos al fermentar o añejar el vino en barricas de roble? Las ventajas son muchas, pues la madera del roble además de impartir aromas y sabores, le dan cuerpo y estructura y todavía más: le ayudan a mejorar su color y le dan estabilidad al vino. El roble blanco del género Quercus es prácticamente el único tipo de madera utilizado para fabricar barricas, por su ya largo tiempo y buenos resultados en la elaboración de vinos, en todo el mundo. Ahora bien, existen muchas especies de Quercus, en diferentes bosques de muchos países y cada uno le imparte sus aromas y sabores, los que están influenciados por su clima, edad de los árboles, y la dureza o rigidez de la madera. En Francia se utiliza el Q. sessilis y en EUA el Q. alba. ¿Qué tiene la madera de roble? La madera de roble contiene compuestos no volátiles, o sea, que no podemos olerlos, pero que le imparten sabores y otras sensaciones en boca, además de compuestos volátiles, que, si podemos oler, si se encuentran en concentración suficiente. Entre los muchos componentes no volátiles tenemos a los taninos que le imparten un sabor astringente y amargo, cumarinas, ácido gálico y muchas otras. Los compuestos volátiles más importantes incluyen a la vainillina, responsable de impartir aromas parecidos a la vainilla. También encontramos aldehídos y lactonas. El roble utilizado para fabricar barricas debe curarse, para reducir la humedad excesiva y otras sustancias indeseables. El secado puede ser en horno a 50°C por un mes o secado al natural, que se lleva mucho más tiempo, dos o tres años mínimo. Pero los cambios estructurales y químicos más importantes suceden durante el tostado, en la que se prende fuego en el interior de las barricas. Hay tres niveles de tostado. El tostado aumenta la cantidad de lactonas responsables de los aromas florales, especiados y de coco. Durante el añejamiento en barrica, el vino sufre una microoxigenación lenta mediante la cual una cantidad sumamente pequeña de aire entra en la barrica a través de la estructura de la madera, la cual es muy compacta pero porosa, así como también a través de las juntas de las duelas. Durante ese período de añejamiento, el oxígeno del aire, se una a los polifenoles (taninos) convirtiéndolos en taninos más suaves, además de lograr la estabilización del color del vino. Las barricas de tostado medio son las más utilizadas, pero solo el enólogo y la práctica pueden decirnos cuales barricas son mejores para añejar vinos de mesa.

Sabía usted que… ?

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. A La Tecolota se sumaron La Punta, Promontorio, San Luis, Arana, Cinco Señores y La Candelaria, mina que produjo enromes riquezas y que fue descubierta por el propio Zambrano, quien también halló la boca de El Hundido, riquísima veta metálica junto con Tapias, San Juan, El Muerto y Santo Tomás. Conoce entonces y se hace amigo de Don José Antonio Laveaga Churruchategui, a la sazón director del Colegio Real de Metalurgia de la Ciudad de México, quien había trabajado minas en Guanajuato y Puebla y era constructor de maquinaria metalúrgica. Traba sociedad con Laveaga al cambiarle la mina "La Tecolota" por la mina "La Señora de la Candelaria", en Tayoltita, que era trabajada por los señores Leyva y el Sr. Vela, a quienes dio por el intercambio 20 mulas y mercancía varia. La mina de La Candelaria ha producido una inmensa fortuna, siendo explotada hasta el día de hoy por una compañía norteamericana. Continuará...

Hasta la próxima y recuerda:El que no sabe sonreír, no debe abrir tienda.