De sociales

Que tal el primer Plenilunio de año, del pasado jueves, fue toda una belleza…yo lo disfrute por muy buen rato.

Falta poco para vivir el acontecimiento astronómico, Eclipse Solar Total, el cual tendrá lugar el 8 de abril. Esté pendiente.

En días pasados, festejo su cumpleaños número 81, la estimada Io Camil de García Triana y estuvo acompañada Sofía García Camil, Bernardo Gurza Islas, José García Camil, Ceci Del Bosque de Cisneros, Ricardo Cisneros, Ana Isabel González, Nicolás Papadopulos, Patricia González Karg, Juan Gramillo, Marcela González de Gramillo… Lo celebró de lo lindo, rodeada de mucha alegría y disfrutó de comida, después de cena acompañada de amistades… Los brindis no se hicieron esperar por la cumpleañera. ¡Congratulaciones!

Mi querida amiga Irma Gómez, está cumpliendo dos años de estar radicando en París, me comentó que estuvo muy atenta y no perdió detalle, el día que fue ya instalado el famoso y simbólico Gallo, que va en la punta del pararrayos de una de las torres de Notre Dame, que día a día completa su restauración, me decía que a pesar del intenso frío que estaba haciendo, fue testigo presencial. Desde aquí, afectuoso saludo.

Hoy, en San Pedro de Las Colonias, inició una vuelta más al Astro Rey, la estimada y fina dama, Carmen Rivera Quintero, estoy segura que será objeto de múltiples felicitaciones, por este día tan especial de familiares y amistades, pues es una persona muy querida y estimada. ¡Parabienes!

Una cumpleañera más, es Gabriela Maynez Leal, será muy agasajada por su familia, amistades, así como sus compañeros del corporativo Lala. ¡Felicidades!

El sábado 10 de febrero, para celebrar los 85 años de historia, la Universidad La Salle, Francés de La Laguna, llevará a cabo su Comida Aniversario, en el Gimnasio Auditorio H. Charles Therry, en punto de las 14:00 hrs, los asistentes disfrutarán de una deliciosa comida en tres tiempos, música en vivo, set de fotografía, línea del tiempo y obsequio conmemorativo. Si usted va asistir, puede tener mayor información, al teléfono 8712-62-64-51.

Culmino su misión en la tierra la estimada dama Nélida de cariño Nelly Mena López de Monarrez, mi más sentido pésame a sus hijos Jesús, Lucy, Luisa, Ana Cecilia Monarrez Mena. El próximo martes 30, en punto de las 19:00 hrs, en la Parroquia Niño Jesús de la Salud Torreón, se realizará una misa por el eterno descanso oficiada por el Padre Carlos Martínez Sada. Para ella oración y descanse en paz.

El grupo de Amigas Escritoras, que lo forman Mónica Irazoqui, Esperanza Verá, Lourdes Benavides, Maribel Barrera, Mónica de León, Tere Rojas, Naima Papadopulos y la que esto escribe, nos reunimos el día de ayer, a departir y actualizarse de actividades y proyectos, así como festejar el pasado cumpleaños de Maribel y brindar por los 11 meses restantes de este nuevo año 2024, con deliciosos platillos de sabor italiano en el restaurante de reciente apertura SPIRAL.

Celebró su cumpleaños Mónica Ortuño de Villarreal, el pasado sábado 19, su esposo Roberto Villarreal Castellón, sus hijos Roberto, Patricio y María, la festejaron en familia con una estancia, en una bella cabaña en la sierra de Durango.

Ibero Torreón y el Centro Kino de Educación Continua, llevará a cabo el curso El Cielo, el Infierno, el Purgatorio y el Juicio Final, impartido por el Padre José Moreno (Bigos), SJ, del 27 de enero al 16 de marzo, modalidad en línea. Interesados WA 871-479-2075 o en educació[email protected]

A propósito, Casa Iñigo continúa con sus transmisiones en vivo en sus redes sociales de sus Misas Dominicales en punto de las 12:30 hrs.

Celebrará su cumpleaños el próximo miércoles 31, en las paradisíacas playas de Puerto Vallarta, lugar donde radica, la reconocida pintora y querida amiga Ana Fuentes. Desde aquí, una felicitación con los mejores deseos.

La Universidad Autónoma de La Laguna y su rector, Maestro Omar Lozano Cantú, invitan a escuchar Frecuencia UAL 98.7 FM, la cual es una emisora de radio con un concepto alternativo, dinámico y cosmopolita, donde la voz de la comunidad universitaria se hace presente. Escúchalos y conoce los contenidos tan diversos.

La Casa del Vino, invita a disfrutar de una increíble experiencia con el sommelier certificado Javier Nava De La Torre, con la degustación de dos etiquetas de vino, el lunes 29 en la Casa del Vino Viñedos, de 19:00 a 21:00 hrs. Interesados, pueden llamar o enviar un mensaje al teléfono 8712-68-20-81.

El pasado jueves, el Museo Arocena llevó a cabo la charla virtual: "Arte mural en La Laguna. La historia a través del color" a partir de distintas temáticas y estilos, artistas plásticos de la Comarca Lagunera han resignificado los espacios públicos. Se dieron a conocer algunas de estas obras, en un recorrido por varias décadas que ha documentado en su obra Idoia Leal Belausteguigoitia, promotora de Patrimonio Cultural. Si no tuvo oportunidad de ir el jueves, lo puede ver en su página de Facebook.

Excelente la presentación que dio el día de ayer la Camerata de Coahuila en el bello Teatro Isauro Martínez, Ímpetu y Tormenta, Concierto para Oboe, R Strauss; Obertura, Scherzo y Finale, R. Schumann; Variaciones sobre un Tema de Haydn, J. Brahms. Con la participación de Borja Pareja como Solista y como director Ethan Eager. Este mismo programa lo presentaran el día de mañana en el mismo escenario en punto de las 12:00 hrs.

Si aún no cuenta con su abono para la temporada Primavera - Verano 2024, de la Camerata de Coahuila, puede escribir vía WA al 8711-40-99-51 o en [email protected] y para conocer la programación completa, ingrese a sus redes sociales.

Quiero compartir con ustedes esta anécdota, que es una excelente reflexión, que nos dejara una enseñanza:

La mujer le preguntó:

¿A cuánto estás vendiendo los huevos?

El viejo vendedor respondió:- a $1.00 el huevo, Señora.

Ella le dijo:

- tomaré 6 huevos por $5.00 o me iré.

El anciano vendedor respondió: "Esta bien señora, llévelos al precio que usted quiera". Puede ser, que este sea un buen comienzo, porque hoy no he podido vender ni un solo huevo.

Ella tomó los huevos y se fue sintiendo que había ganado. Se subió a su automóvil y se fue a un elegante restaurante con una amiga.

Ahí, ella y su amiga ordenaron de la carta, lo que más les gustaba. Comieron un poco y dejaron mucho de lo que ordenaron. Luego ella fue a pagar la cuenta. La comida le costó $900.00. Ella pagó $1,000,00 y le pidió al dueño del restaurante que se quedara con el cambio.

Este incidente podría haber parecido bastante normal para el propietario pero, muy doloroso para el pobre y anciano vendedor de huevos.

La cuestión es:

¿Por qué siempre demostramos que tenemos el poder cuando compramos a los necesitados? ¿Y por qué somos tan generosos con aquellos que ni siquiera necesitan nuestra generosidad? ¿Por qué nos gusta tanto vivir de las apariencias?

Alguna vez leí en alguna parte:

"Mi padre solía comprar productos simples a los pobres a precios altos, aunque no los necesitaba. A veces solía pagarles más. Me preocupé por este acto y le pregunté por qué lo hacía. Entonces mi padre respondió: "Es una caridad envuelta en dignidad, hijo mío"

Nunca regatees a un pequeño vendedor.

Para los amantes del idioma español... Tipo de coma. Coma conjuntiva: Estudiaron mucho, sin embargo, no aprobaron el examen. Coma explicativa:

Necesito unas vacaciones, me siento cansado. Coma hiperbática: Aunque está haciendo mucho frío, Marcela no usa suéter. Coma apositiva: Luis, el de zapatos negros, es muy inteligente. Coma vocativa: Manuel, cierra bien la puerta antes de irte. Coma enumerativa: Hoy fui al mercado a comprar verduras, pescado, pan y leche. Coma elíptica: A Esteban le gusta el futbol; a María, la natación.

Continuando con el Capitán Juan Joseph de Zambrano y Amaya. Al poco tiempo el Capitán Zambrano denunció la mina, a la que llamó "La Tecolota". Se dice, que aquella mina se denominó "La Tecolota" en honor a la segunda mujer de Zambrano, Silvestra Pereyra, quien, por alguna misteriosa y extraña circunstancia, no podía ver la luz del sol y vistiendo de negro, sólo se dejaba ver de noche. Se decía también que aquella región era oscura, lúgubre, maligna, porque estaba dominada por los demonios Satán y Rabessa, por lo que se le consideraba un territorio prohibido.Lo cierto es que con la gran riqueza que produjo la mina de La Tecolota, Zambrano pudo comprar las minas de Agua Caliente en Guarisamey y La Puerta en San Dimas, minas a las que hay que sumar la descubierta por un indio tributario que estaba bajo su servicio: Santiago Cayetano Flores, procedente Jalpa, jurisdicción de Guchipila, quien denunció la mina de Nuestra Señora de Guadalupe, como a veinte leguas de Agua Caliente, más acá de Yamóriba, en el Cerro de Gavilanes, el 24 de septiembre de 1786. En el mineral de Agua Caliente se ubicó la Villa de Guarisamey y en La Puerta el mineral de San Dimas. Para finales del Siglo XVIII las principales minas de la región pasaron a poder del activo minero emprendedor Zambrano. Continuará... Hasta la próxima y recuerda:El amanecer, es una nueva oportunidad, que hay que aprovechar.