De regresar al poder, oposición encarcelaría a AMLO y a Sheinbaum: Fernández Noroña

El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que si la oposición regresara al poder lo primero que haría es meter a la cárcel al expresidente Andrés Manuel López Obrador y a la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un video publicado en redes sociales, Fernández Noroña hizo una reflexión y dijo que "tenemos que pensar que nosotros no debemos convertirnos en los monstruos que ellos son, porque con el autoritarismo, con el burocratismo, con el alejamiento y con la antidemocracia, pues acabas en lo mismo, casi exactamente lo mismo", expresó.

Fernández Noroña advirtió que "me queda claro que ellos (los opositores) no se andarían con chiquitas. Si regresaran al poder nos harían pedazos. Mínimo nos meterían a la cárcel, al compañero presidente, a la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Yo por descontado lo doy", apuntó.

El presidente del Senado afirmó que si los opositores son canallas, es su problema, pero él no caerá en esa actitud.

"Yo no lo seré. No lograrán envilecerme para que me convierta en lo que combatí toda la vida", aseguró.