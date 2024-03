De refranes y falsos amores

Hay refranes que regalan sabiduría. Lo hacen de forma breve, y puntual. La Real Academia los ha definido de manera precisa: "Dicho agudo y sentencioso de uso común". Los hay para todos los temas: "Más vale pájaro en mano que cien volando", cargado de un pragmatismo. También de lo que pretende ser realismo amoroso: "Un clavo saca a otro clavo". Pero los refranes -que gozan de muy buena fama- también pueden ser veneno puro.

Las contradicciones son muchas: "La intención es lo que cuenta" vs "De buenas intenciones está el infierno lleno". O "A quien madruga Dios le ayuda" vs "No por mucho madrugar amanece más temprano". Hay refranes que, en ciertas situaciones, convocan al conformismo: "Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer". Sonia Díaz, una especialista española, desde la psicología advierte de los riesgos. Los refranes no conforman un código de ética. Además, cada quien puede interpretarlos a su modo. En el 2024, "Más vale lo malo conocido…" puede interpretarse como hay que votar por MORENA. ¿De verdad queremos prolongar este infierno? Qué decir de "Nunca segundas partes fueron buenas", ¿por qué votar por Sheinbaum?

Gobernar con refranes es una irresponsabilidad. Un ejemplo, ante el evidente, grosero y escandaloso aumento de la corrupción, nos podrían contestar "En todas partes se cuecen habas".

El presidente recurre con frecuencia a un refrán muy popular "Amor con amor se paga". Está en la Biblia, San Mateo 6,1; 6,16-18. También lo usó José Martí. La carga religiosa de esas palabras, es enorme, si Dios con la Creación mostró su amor, con amor se le debe pagar. "Amarás a tu prójimo como a ti mismo", también podría ser la piedra de toque de la empatía liberal. La versión "tropicalizada" es una película de 1950 con Marga López y Lilia Prado. Jorge Negrete y Pedro Vargas cantaron la canción. O sea que el presidente lanza con frecuencia un refrán que habita en la memoria de muchos mexicanos. De allí la gravedad de su invocación.

Como todos sabemos, el oficialismo utiliza los programas sociales en una versión personalizada, acabaron con las instituciones encargadas de los apoyos, para substituirlas por su troquel. No se siguió el refrán de "Haz bien y no mires a quién". Por el contrario, el criterio es claramente electoral. De ahí las amenazas como propaganda, la oposición quitaría los apoyos, dicen. Pero si están en la Constitución. El que quiere cambiarla es el presidente y sus cómplices. "Amor con amor se paga", puede ser interpretado como una generosa dádiva que depende de El Supremo. El mensaje no se hace explícito. Los dineros otorgados provienen de las contribuciones de los mexicanos y antes formaban parte de una política social evaluable, que fue perfeccionando ese tipo de transferencias: de Solidaridad hasta Prospera. En las evaluaciones de los programas, CONEVAL y otros, se muestra que los actuales han tenido un efecto regresivo, o sea, benefician más a los que tienen.

PERO REGRESEMOS AL REFRÁN.

¿Deben los gobernantes amar a su pueblo? Pues, depende a quién. ¿A las organizaciones filantrópicas que hoy son perseguidas fiscalmente y que realizan actividades fuera del alcance del estado? Yo diría que en todo caso debe respetarlas, pero amarlas es mesiánico. Amar a los narcos es perverso. Sabemos que los apoyos llegan a alrededor de 23 millones de hogares. ¿Cuál es el pago amoroso que de ellos se espera? ¿Votar por MORENA? Eso es una convocatoria a la indignidad. Los mexicanos deben votar en total libertad sin coacciones morales disfrazadas de refranero popular. Que cobren sus dineros y voten en conciencia, sin presiones.

De allí que resulte muy pertinente la propuesta de Guadalupe Acosta Naranjo de dejar los celulares fuera del sitio de votación, dejarlos con nuestra credencial, para ostentar libertad. Actualmente no hay forma de que las autoridades de las casillas lo exijan. Pero la dignidad pesa.

Nada de que "El fin justifica los medios".