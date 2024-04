¿De qué trata la canción 'Frijolero' de Molotov que hizo huir a estadounidenses de una pulquería?

La canción 'Frijolero' de Molotov ha dado bastante de qué hablar en redes sociales, luego de que un grupo de clientes extranjeros decidieran abandonar un negocio mexicano al escuchar dicho tema.

Sucedió en una pulquería conocida como 'La Canica' de Ciudad de México, donde clientes mexicanos pusieron la canción luego de verse molestos porque se les dio preferencia a un grupo de estadounidenses en el lugar, lo que los llevó a poner la canción de Molotov en una Rocola.

Y es que según se detalla en el video que ya acumula miles de reproducciones en redes, personal del lugar incluso quitó a otros clientes de una mesa para darle preferencia a los extranjeros, lo que molestó a varios presentes.

El tema 'Frijolero' habría sido suficiente para que los extranjeros se sintieran molestos y decidieran marcharse mejor del lugar.

¿De qué trata 'Frijolero'?

Lanzada en 2003 por Molotov la canción 'Frijolero' es una critica hacia la discriminación que sufren muchos mexicanos ante el racismo de extranjeros, más específicamente por estadounidenses.

En su letra podemos encontrar referencias hacia los estereotipos y los apodos de índole racista.

Esta es sólo una parte de la canción:

"Yo ya estoy hasta la madre. De que me pongan sombrero. Escucha entonces cuando digo. No me llames frijolero. Y aunque exista algún respeto. Y no metamos las narices. Nunca inflamos la moneda. Haciendo guerra a otros países. Te pagamos con petróleo. E intereses nuestra deuda. Mientras tanto no sabemos. Quien se queda con la feria. Aunque nos hagan la fama. De que somos vendedores. De la droga que sembramos. Ustedes son consumidores".