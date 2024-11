Noche de bodas. El galán le preguntó a su dulcinea: “¿Soy yo el primer hombre con el que duermes?”.

Respondió ella con desabrimiento: “¿Qué nos vamos a dormir?”. Saltarela, muchacha célibe, dio a luz un hermoso bebé. Su mamá le dijo: “Exígele al padre de la criatura que reconozca a su hijo”. “Ardua empresa -ponderó Saltarela-. Primero tendría yo que reconocer al papá”. Casi nunca voy al cine. Casi todas las noches voy al cine. Quiero decir que no acostumbro acudir a las salas cinematográficas, pero veo en mi casa -cine en pantuflasmagníficas películas. A lo largo de los años me he hecho de una estupenda filmoteca que junto conmi familia,mis amigos, mi escritura, mis libros y mi música es un excelente antídoto contra el tósigo de la soledad.Me gustanmucho las películas relacionadas con la Segunda Guerra, porque tengo recuerdos infantiles de ese tiempo. El papá de aquel amiguitomío nos decía que hiciéramos la tarea, porque un hombremuymalo se llevaba a los niños que en vez de cumplir sus deberes escolares se ponían a jugar. Ese mal hombre se llamaba Hitler. Cuando mis tíos y mi padre comentaron el suicidio del tal Hitler sentí un alivio grande: ya podría dejar de hacer la tarea y jugar a mi placer sin riesgo alguno. Anoche vi una película de 1944, “Thirty seconds over Tokio”, con Spencer Tracy, Van Johnson, RobertMitchum y unamuy linda actriz de nombre Phyllis Thaxter, que sonreía no sólo con los labios, sino igualmente con los ojos, y cuya sonrisa iluminaba la pantalla. El film fue dirigido porMervyn LeRoy, y el guion lo escribió el talentoso Dalton Trumbo antes de que lo pusiera en la lista negra de Hollywood ese estúpido rufián llamado JosephMcCarthy, antecesor de Trump enmás de una manera. La película que digo es un relato casi documental de la famosa incursión aérea de Jimmy Doolittle y sus aviadores, que bombardearon Tokio y otras ciudades japonesas apenas 131 días después del ataque a Pearl Harbor el 7 de diciembre del 41. El Presidente Roosevelt mismo ideó esa audaz expedición como venganza por el day of infamy y para elevar la moral del pueblo americano después de la agresión nipona. China era entonces fiel aliado de los estadounidenses, y recibió en su territorio a algunas de las tripulaciones yanquis que salvaron la vida después de aquella acción. En esa película la amistad de los americanos con el pueblo chino es exaltada, y su apoyo se agradece emocionadamente. ¡Cómo cambian los tiempos! diría Heráclitomojando sus pies en el río que no es el río. Ahora China es el gran enemigo comercial del Tío Sam, que esgrime ya su big stick para golpear aMéxico en el caso de que sirva de trampolín al ingreso de productos chinos. Desde luego no entiendo nada de cosas del comercio internacional -tampoco de cosas del comercio nacional entiendo-, pero advierto ya la presencia china muy cerca del país del norte. Enmi ciudad, Saltillo, se han abierto últimamente varias tiendas de artículos chinescos con algomás que farolitos, abaniquitos y sombrillitas, y hay por lomenos cinco agencias de automóviles chinos.

Quizá se cumplirá la predicción que hizo a mediados del pasado siglo Joseph Tichy, compañero mío, checoeslovaco, en la Universidad de Indiana: “Llegará el día en que en tu país o en Estados Unidos alguien encenderá el televisor y verá en la pantallamillones ymillones de puntitos amarillos”. Una mujer joven le dijo al empleado de la mueblería: “Pedí ayer una cama individual, pero quiero cambiarla por unamatrimonial”. “Felicidades -la congratuló el de lamueblería-. ¿Se va usted a casar?”. “No -precisó la clienta-. Decidí ampliar el negocio”. FIN.