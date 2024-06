De nueva cuenta López Obrador confirma que habrá reforma al Poder Judicial

Asegurando que se busca limpiar de corrupción en Poder Judicial, López Obrador volvió a hablar de la reforma.

"Consideramos que lo mejor es que los jueces sean electos por el pueblo".

Según el presidente, la elección de jueces de manera democrática los convertiría en servidores públicos y no estén al servicio de una minoría.

"Vamos a recurrir, en este caso, al método democrático, que sea el pueblo el que decida, para que los jueces actúen como servidores públicos, que no estén al servicio de una minoría o de un consorcio económico, financiero o de potentados, que estén al servicio del pueblo, que no le deban su cargo más que al pueblo, para que no sean empleados de nadie, sean servidores públicos, siervos de la nación", dijo.

"Se podrá aplicar que nada hay por encima de la ley nadie, no como ahora que todo es dinero".

Obrador manifestó como una oportunidad de cambio la reforma al poder judicial. Además, aseguró que las personas votaron no solo por la presidenta, sino por el cambio y la continuación de la 4T.

Ante la capacidad de corrupción de los magistrados ya electos por el pueblo, el presidente dijo:

"Es necesario una reforma al Poder Judicial y consideramos que lo mejor es que los jueces sean electos por el pueblo, jueces, magistrados, ministros, que los elija el pueblo. No hay nada perfecto, nada, no se puede pensar que se vive en una sociedad perfecta, se aspira a vivir en una sociedad perfecta". .

En contexto

Desde que Claudia Sheinbaum resultó electa presidente, la bancada de Morena y el actual presidente han manifestado que los más de 35 millones de votos avalan "El Plan C", el cual pretende dar seguimiento al menos a 18 reformas estructurales promovidas por López Obrador.