De Inglesita

Y no porque lo haya popularizado Juanma Rodríguez en la televisión española. Sino porque ya no quedan dudas. No hay otra explicación. Otra vez, el Real Madrid jugará por estar al paso de levantar una Champions, la quince.

En cualquier otro deporte no se ganaría con las estadísticas con las que el Real Madrid salió al cabo de 120 minutos en el Etihad y contra el Manchester City. Pero que no se malinterprete. No estoy criticando el “estilo” de juego, sino aplaudiendo el planteamiento que hizo Carletto contra el equipo más poderoso del mundo. Y es que el Madrid se olvidó de jugar al ataque desde el gol de Rodrygo en el minuto once prácticamente hasta que acabó el tiempo extra: en todo ese tiempo el equipo blanco no logró disparar a puerta.

¿Pero qué más da, si hoy están en semifinales de Champions? Tampoco es que Guardiola tuviera algo por mejorar. Las acciones claras que erraron De Bruyne o Foden (y ni mencionar lo anulado que estuvo Haaland en la serie) no son culpa de Pep. El Manchester City sabe a lo que juega de memoria desde hace varios años ya, y prueba de ello es que posiblemente vuelvan a ganar otra Premier League jugando a ese nivel de excelencia.

Pero con la excelencia no alcanza. Al menos esta vez no alcanzó en la Champions, ni en unas ediciones anteriores, cuando el Madrid remontó y remontó sus duelos de fase final sobre la hora. Para el Manchester City queda el consuelo (como si sirviera de algo) de haber jugado casi todos sus encuentros al borde de lo perfecto. Seguramente estas experiencias continúen forjando la grandeza de un equipo que ha dominado con notoriedad la escena inglesa.

SEGUNDO TIEMPO

Y sin pensarlo, otra vez tenemos algún colado en la semi de Champions. Con todo respeto para el Borussia Dortmund (o como pasó con el Milán la temporada anterior) están ahí principalmente por suerte de sorteo. Eliminando al PSV y luego a un Atlético que para sorpresa de nadie volvió a complicarse solo, los alemanes enfrentarán otra vez al PSG. Ya se habían medido en Fase de Grupos donde justamente los amarillos terminaron primeros en el de la muerte, que completaron Milán y Newcastle. ¿Alguien apuesta seriamente por el quinto lugar de la Bundesliga para llegar a Wembley?

Otro que también tuvo suerte es el Bayern, y tuvo suerte porque el Arsenal es su peor enemigo. Francamente lo esperaba. La peor versión del equipo alemán de los últimos años, contra la mejor versión del conjunto inglés de los últimos años, y aún así el resultado no sorprendió a nadie. A los Gunners le sigue faltando más que cinco pa’l peso. Es un equipo que no sabe jugar “feo” cuando hay que hacerlo, y sobre todo, siguen carentes de una figura de autoridad dentro del campo. Alguien probado en esas instancias donde las papas realmente queman.

Veremos qué Final nos espera. Francamente tengo miedo de que vuelva a ser un Der Klassiker como justamente pasó hace más de una década en Wembley. Otro escenario es un Dortmund – Real Madrid que considero, no levantaría muchas emociones. PSG – Real creo que es lo que todos anhelan, y finalmente una reiteración de la Final de la pandemia no termina por enamorar, ya que aquel día la gran figura fue Neymar, pero hoy Mbappé seguro quiere despedirse de París en buenos términos.

TIEMPO EXTRA

El Real Madrid no logró llegar al área del City desde el minuto 30 hasta el 105. Los locales tuvieron ocho tiros de esquina y los visitantes solo uno. Desde el gol de Rodrygo, en el once, no volvió a rematar a puerta hasta la prórroga. En ningún otro deporte hubiera ganado con esos números, por eso no hay otra explicación. Dios es del Madrid.