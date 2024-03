De Inglesita

Y no, no me refiero al duelo de Champions League entre Manchester City y Real Madrid: ese tendrá que esperar al martes 9 de abril. En esta ocasión me refiero a la (otra) final adelantada, pero de la Premier League. Este domingo a las 9:30 de la mañana entre el City y el Arsenal. Duelo crucial por la cima de la tabla.

Recordemos que antes de este parón por Fecha FIFA vimos el que ha sido el duelo más igualado de los últimos años en Inglaterra: City vs Liverpool. Fue un duelo que en la antesala tuvo muchísimas dudas, ya que prácticamente medio equipo titular de los Reds no se encontraba disponible para Klopp.

Aquel fue un enfrentamiento que no defraudó a nadie. De los mejores partidos que se han visto hasta el momento en la temporada (claro, porque ahí vienen los que esperamos que sean los mejores dentro de la Champions) con el añadido de que sería el último entre Pep y Jürgen, al menos con estos dos equipos. Aquel empate por la mínima entre Citizens y Reds significó una bocanada de aire fresco para Mikel Arteta, puesto que, a pesar de que jugaran en Anfield, el favorito era el visitante, y con ese hipotético triunfo las distancias se separarían. Ahora, en el Etihad y tras la fatídica Fecha FIFA, el Arsenal sigue en lo alto de la tabla con la enmienda de regresar el título que consiguieron en oro hace prácticamente dos décadas.

Como no pudo ser de otra forma, el parón internacional dejó daños innecesarios. Más ahora porque fueron duelos amistosos, y más ahora porque ambos equipos encaran sus cuartos de final de Champions League a la vuelta de la esquina. Por el lado del City, Walker y Stones no entrenaron en su regreso con los del Etihad, y Akanji además se ausentó con su selección por un golpe. Del lado de los Gunners, Saka causó baja de la selección pero por precaución, pensando justamente en el duelo del domingo.

SEGUNDO TIEMPO

A las bajas de los de Guardiola hay que sumar las que ya conocíamos: Ederson, Kevin De Bruyne, Jack Grealish (de quien además se empieza a hablar que podría salir en el verano) y Matheus Nunes. Son ausencias bastante sensibles, sobre todo la del arquero y la del medio belga. Y es que de cara a esta parte final de la campaña el City sigue con el propósito de refrendar el trébol, y no lo tendrá nada sencillo, puesto que además de lo cerrada que va la Premier, en Champions enfrentan al Madrid y en FA Cup se miden con el Chelsea en las semifinales, cuando en la otra llave está el United.

Pero el del domingo, juegue quien juegue (y eso ya lo demostraron los muchachos de Klopp ante el City) se espera un partidazo dentro y fuera del terreno, ya que, si hacemos memoria, Mikel Arteta fue asistente de Guardiola y conoce de primera mano cómo se juega en el futbol inglés ya que militó en el Everton y en el Arsenal.

Sin embargo, parece que el resultado del domingo puede encaminar el resto de la temporada para cualquiera, y no solo por lo apretado del calendario, sino por lo complicado que puede llegar a ser forzar a tus mejores futbolistas para el resto de los partidos. Contemplemos también que el Arsenal va contra el Bayern en Champions y en liga todavía le faltan Chelsea y Tottenham. A nosotros solo nos queda disfrutar esta maravillosa etapa del calendario.

TIEMPO EXTRA

Arsenal visita este domingo a las 9:30 de la mañana al Manchester City. Es un duelo fundamental para seguir en la cima de la tabla, puesto que está igualado a puntos con el Liverpool y los de Guardiola están solo una unidad por debajo. Hace prácticamente dos décadas que los Gunners no se hacen con la Premier, y este sería el paso más complicado para lograr el objetivo, aunque aún quedan en el camino los dos vecinos complicados: Chelsea y Tottenham.