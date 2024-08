¿De donde viene la frase 'hiciste un berrinche y ahora mi medalla no vale nada'?

La frase "hiciste un berrinche y ahora mi medalla no vale nada" tiene su origen en el K-drama "Veinticinco, Veintiuno", que tiene un parecido a lo que vivió la boxeadora de Argelia.

En los últimos días ha surgido una gran controversia, pues se presenció un momento impactante cuando la boxeadora argelina Imane Khelif fracturó la nariz de su rival italiana, Angela Carini, apenas 46 segundos después de comenzar el combate.

Las imágenes del enfrentamiento se volvieron virales en las redes sociales, no solo por la reacción de Ángela, ya que ella misma se retiró a segundos de iniciar el combate, sino también por la controversia en torno a Imane Khelif. La de Argelia fue señalada de ser una mujer transgénero lo que generó mucho debate en redes sociales, sin embargo, esto se desmintió.

Tras darse a conocer la verdad de Imane, las redes sociales comenzaron a señalar a Angela de no soportar una pelea de box a nivel olímpico e hizo un "berrinche" por darse cuenta que no podría ganar y comenzaron a relacionar este momento con la frase "hiciste un berrinche y ahora mi medalla no vale nada" que pertenece a un drama coreano.

¿Dónde viene la frase?

El drama coreano Veinticinco, veintiuno es dueño de la frase y es una línea significativa que resuena con el tema de los sacrificios personales y el impacto de las decisiones emocionales en los logros y valores. La conexión entre el K-drama y el contexto de los Juegos Olímpicos refleja cómo los medios de entretenimiento y la cultura popular pueden influir en la percepción pública y en la viralidad de ciertas frases o conceptos.

La protagonista, Na Hee-doo, es una joven que sueña con ser una gran esgrimista. Termine teniendo de rival a su amiga Ko Yoo-rim, al final se enfrentan las dos siendo Hee-do la vencedora, sin embargo, Yoo-rim no acepta la derrota y reclama a los referís, Corea del Sur comienza a cuestionar el triungo de Hee-do y hasta llegan a comentarle que "devuelva" la medalla de oro.

La viralización de esta frase en el contexto olímpico muestra cómo los elementos de la cultura pop pueden entrelazarse con eventos actuales, generando una resonancia especial en la audiencia.