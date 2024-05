CUIDANDO LOS DIENTES DE NUESTROS HIJOS

¿QUÉ HACER ANTE LA PÉRDIDA DE PIEZAS TEMPORALES ANTERIORES?

La mejor alternativa cuando se pierden piezas anteriores temporales, es el uso de mantenedores de espacio estéticos.

Sin lugar a duda este tipo de aparatología odontológica es una ayuda invaluable en los padecimientos bucodentales de niños y adolescentes.

En primera instancia definiremos que es un mantenedor de espacio, este aparato como su nombre lo indica nos permite mantener el espacio de las piezas permanentes que sucederán a las temporales que se han perdido.

Pueden ser fijos o removibles y también pueden cumplir funciones adicionales estéticas y funcionales, como es el caso que en esta ocasión nos compete.

Las principales razones por las cuales se requiere el uso de mantenedores de espacio estéticos, son la pérdida de piezas temporales anteriores, ya sea por caries extensas que han destruido toda la porción coronal del diente, y que al no tener estructura coronal apropiada para ser reconstruidos requieren su extracción, así como también en los casos de pérdida dental por lesiones traumáticas.

Se utiliza con mayor frecuencia el uso de mantenedores fijos que removibles, ya que los fijos van cementados, es decir no se pueden estar quitando y poniendo como en el caso de los removibles, evitando así, que el niño no lo use, lo pierda, tire o rompa.

Estos aparatos están confeccionados mediante bandas a las que se les suelda un alambre que abarcará el espacio edentulo, colocando aquí, el o los dientes artificiales, reponiendo los faltantes y van cementados a los molares más posteriores en ambos lados de la arcada.

Cuando las piezas permanentes deban hacer erupción, estos aparatos son retirados.

La importancia en la construcción de este tipo de prótesis estéticas, es que devuelven al niño su apariencia normal, su función dentro de la masticación y, sobre todo, le devuelve su autoestima.

Recuerde, este pendiente si su hijo pierde algún órgano dental temporal a temprana edad, atiéndalo oportunamente, evite problemas de maloclusiones, cierre de espacios o cualquier otra anomalía como consecuencia de esto, y así, podrá ser manejado en el mejor momento.

"Es la prevención nuestra mayor preocupación"

¡Hasta la próxima!

