Cuidado con los anzuelos en las búsquedas, pueden ser un fraude

Los ataques de los ciberdelincuentes aumentan en la temporada navideña y diseñan trampas específicas para engañar a los consumidores en la temporada navideña, por ejemplo, colocan anzuelos basados en las búsquedas y las compras que hacen en línea.

Wolfgang Erhardt Varela, vocero nacional de Buró de Crédito, explicó que en diciembre, las personas son más atractivas para los delincuentes por dos motivos: uno es porque cuentan con el aguinaldo, hay dinero extra en la bolsa, y aparte tienen ganas de gastarlo.

Se han detectado dos modalidades de fraudes distintas, una es para los que quieren comprar, por lo que estas personas invierten en crear páginas de internet falsas, perfiles falsos en redes sociales y anuncios en diferentes plataformas, donde ofrecen los productos más solicitados por los compradores, como televisiones, laptops, audífonos, consolas de videojuegos, con precios por debajo de lo que dicta el mercado.

Simulan entonces ser un comercio legítimo pero no lo son, el sitio solicita el nombre del cliente, dirección, correo electrónico, el pago del artículo elegido, y al ingresar la tarjeta de crédito o débito, la vacían a una velocidad increíble.

Cuando el cliente se da cuenta y busca poner una reclamación en el banco por cargos no reconocidos en alguna de sus tarjetas, la posibilidad más alta es que no salga favorable porque es un tema de falta de seguridad del cliente, donde voluntariamente dio información de sus tarjetas a un desconocido.

"Para cuidarnos un poco con el tema de las compras, especialmente en línea, si encuentras un artículo o una oferta que te parece muy interesante y parece ser de un comercio legítimo, inclusive de alguna plataforma famosa, mi recomendación sería que no ingreses al anuncio sino que vayas tú solito a la página web del comercio, que es donde te interesa hacer tu compra, validar que el anuncio que viste sea legítimo, que la oferta sí esté ahí, si lo está ya haces tu compra, si no estuviera ahí, entonces ya sabes que el anuncio fue de parte de un defraudador", comentó.

También hay casos donde el sitio tiene una dirección electrónica parecida a algún comercio legítimo, donde cambian un dígito al registrar el dominio y las personas se van con la finta de que sí están visitando la página correcta.

Para cuidar las tarjetas, el vocero recomienda también descargar la aplicación de banca móvil y ahí generar una tarjeta virtual para hacer las compras de un único uso, que se puede precargar con el monto que desees y una vez que haces tu compra esa tarjeta desaparece, es decir, el número no se puede volver a repetir. Entonces, en el peor de los casos de que salgas afectado, solamente perderías el dinero que precargaste.

Otro fraude muy común en esta temporada es en relación a quienes necesitan crédito para salir adelante en el Fin de Año o en la cuesta de enero, que ya se aproxima. La gente se topa con anuncios de créditos pequeños fáciles de obtener, rápidos, sin consulta de Buró de Crédito.

"Lo más probable es que son créditos que no existen, donde el delincuente quiere que hagas tu solicitud de crédito y escanee tu credencial de elector o tu pasaporte, comprobantes de domicilio, ese tipo de documentos, con el fin de robarte tu identidad, para que luego puedan hacerse pasar por ti, intentan sacar documentos oficiales a tu nombre o incluso financiamientos que el delincuente no va a pagar y que deberías entonces de reclamar ante Buró", explicó.

Wolfgang Erhardt Varela señaló que si encuentras una oferta interesante, tal vez de una empresa que no conoces y nunca has oído hablar de ella, no tienes ni idea dónde está una sucursal, puedes consultar en la página web de la Condusef.gob.mx, donde están los registros de todas las empresas legítimas y reguladas en México para pedir crédito en el sector formal.

"Hablando de la formalidad, hay veces que alguien te puede recomendar a un tercero, que es una persona física que da créditos en lo informal, hay que tener cuidado con ellos, podría ser un crédito muy caro y podría ser un crédito peligroso, entonces solamente pedir financiamiento en instituciones debidamente reguladas en México", agregó.