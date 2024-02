¡Cuidado! Cofepris alerta por producto engaño para personas con diabetes

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) emitió una alerta sanitaria sobre el producto engaño D-norm que se comercializa como suplemento alimenticio en presentación de cápsulas para personas que padecen diabetes. Advierten que su consumo, puede ocasionar efectos secundarios y riesgos para la salud debido a que combina ingredientes naturales y sintéticos en distintas proporciones.

La dependencia informó que derivado de las acciones de vigilancia sanitaria se identificó que dicho producto se publicita de manera errónea y exagerada atribuyendo propiedades en el tratamiento o cura de síntomas asociados con dicho padecimiento crónico degenerativo. Al atribuirle características propias de un medicamento y carecer de un registro sanitario, D-norm incumple con lo establecido en la Ley General de Salud.

La Cofepris, detalló que el producto antes mencionado se comercializa a través de internet como sitios web, redes sociales, tiendas de autoservicio y distribuidores independientes, publicitándolo con cualidades que no corresponden a su función o uso lo que contraviene al Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad.

La empresa fabricante y/o importadora, no ha presentado o demostrado con evidencia científica que los ingredientes declarados en la etiqueta o composición como son: extracto de corteza de canela, extracto de melón amargo, extracto de hoja de banana, neem, nopal, moringa encino blanco cromo, gelatina y estearato de magnesio, incrementen la ingesta dietética total, complemente o supla alguno de sus componentes, tal y como lo específica la legislación. También puede contener en su formulación, ingredientes de origen natural y/o sintético en distintas proporciones que, en combinación, pueden tener efectos secundarios nocivos para la salud o interactuar de forma negativa con otros medicamentos.

Adicionalmente, se informó que el producto D-norm no ha sometido ante la Cofepris, estudios que garanticen la seguridad, eficacia y calidad, por lo que se desconoce el origen de los ingredientes, las condiciones sanitarias de los mismos, así como el proceso de fabricación, almacenamiento y transporte del mismo.

La Cofepris emitió algunas recomendaciones para la población: No adquirir, ni recomendar el uso del producto D-norm y, si cuenta con algún padecimiento asociado con la diabetes, consultar con médico especialista, quien a través de valoración, estudios y análisis, le proporcionarán un diagnóstico especializado y el tipo de tratamiento a seguir. También se pide no combinar este tipo de producto con medicamentos, ya que se desconoce si puede existir reacciones o interacciones que puedan poner en riesgo la salud. Y, en caso de identificar el producto D-norm, no adquirirlo y de contar con información sobre la posible comercialización, realizar la denuncia sanitaria correspondiente