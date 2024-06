Cueva de liberales

Fernando Savater, Foro Atlántico, 26.06.2024

Por primera vez Mario Vargas Llosa no estuvo presente en el Foro Atlántico. La salud del escritor de 88 años ya no lo permitió. La XVII edición de este encuentro anual de liberales y demócratas fue encabezada por Álvaro Vargas Llosa, su hijo, y por Gerardo Bongiovanni, secretario general de la Fundación Internacional para la Libertad (FIL).

El filósofo Fernando Savater ocupó un papel protagónico al hablar con ese humor negro que siempre lo ha caracterizado. Rememoró los tiempos de la transición española: "Éramos todos antifranquistas, pero no éramos todos demócratas". Recordó la fascinación de tantos con el dictador cubano Fidel Castro, "el Franco bueno", o con la violencia política: "La idea de que los terroristas, si son de izquierdas, no son malos, es una irrealidad". Los terroristas de la ETA atacaban a todos, dijo, incluidos los demócratas, pero "no mataban curas": "Los nacionalismos y la Iglesia se oponían al liberalismo", apuntó, y añadió: "Muchos caímos en el socialismo porque parecía progresista".

La parte humana de Savater salió a la luz al hablar de la muerte de su esposa Sara: "En los últimos 10 años no ha habido un día en que no piense en ella". Cuando Álvaro Vargas Llosa le preguntó sobre sus planes futuros, respondió: "A mi edad [77] el único plan razonable es morir. Yo me considero ya en tiempo de descuento".

El expresidente mexicano Felipe Calderón afirmó que "México es una democracia a punto de caer. Es una muerte anunciada de la república. con la desaparición del poder judicial, los organismos autónomos, las instituciones electorales". Reconoció que "la mayoría optó por Claudia [Sheinbaum], pero en un proceso profundamente inequitativo, en una elección de Estado". Habló del uso de los Servidores de la Nación y del gasto enorme del gobierno para apoyar a la candidata oficialista. Advirtió también sobre el gasto deficitario del gobierno: "Las deudas de hoy son los impuestos del mañana., como le pasó a Miguel de la Madrid".

Una entrevista grabada con María Corina Machado, postulada por la oposición como candidata presidencial en Venezuela, pero a la que el gobierno de Nicolás Maduro le ha negado el registro, y Edmundo González Urrutia, quien representará a la oposición en la elección del 28 de julio, evidenció todas las trampas de la dictadura para detener a los opositores. María Corina y González Urrutia, sin embargo, se mostraron optimistas: ante las amenazas del régimen a quienes se atrevan a votar por la oposición, Machado dijo que la gente responde: "¡Qué más nos pueden quitar! ¡Nos quitaron a nuestros hijos!", en referencia a los millones de venezolanos que han tenido que emigrar. Añadió, sin embargo: "Seremos ilusionados, ilusos no".

Ignacio Bongiovanni, a cargo de FIL Futuro, la organización de jóvenes liberales, señaló: "No solo las izquierdas proponen intervencionismo, también la derecha". Manuel Llamas del Instituto Juan de Mariana recordó que la Unión Europea nació "como un acuerdo comercial" que promovía el libre movimiento de bienes y personas, "pero se ha convertido en un superestado regulador". Daniel Lacalle ironizó: "China fabrica, Estados Unidos innova, Europa regula". Esto explica, dijo, las cuatro décadas de estancamiento europeo.

La mayor preocupación de los participantes en el Foro Atlántico fue el surgimiento de regímenes que utilizan las urnas para llegar al poder, pero después desmantelan la democracia liberal. Venezuela es el mayor ejemplo, pero Colombia y México van por un camino peligroso.

ELEGIR JUECES

Alberto Núñez Feijoó, líder del Partido Popular de oposición en España, aceptó ayer un acuerdo con el gobierno del socialista Pedro Sánchez para renovar el Consejo General del Poder Judicial. Los conservadores insistían que "los jueces deben elegir a los jueces". Feijoó acordó dividir a los magistrados entre el gobierno y la oposición. Lo lamento. Yo pienso que en España o México los jueces deben elegir a los jueces.

