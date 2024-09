¿Cuánto vale el reloj que usa López Obrador?

El presidente Andrés Manuel López Obrador aclaró que el reloj que usa no es de la marca IWC, con valor de cerca de 120 mil pesos como afirman opositores en redes sociales, sino que es de la marca Momentum y tiene un costo entre de 2 mil y 2 mil 500 pesos, el cual fue un regalo de un amigo hecho hace seis años.

En su conferencia mañanera de este jueves 5 de septiembre en Palacio Nacional, López Obrador señaló que IWC se promueve con su imagen asegurando que usa el reloj de esa marca, algo que recalcó que no es cierto.

"Me enteré hace una semana, aunque ya tiene tiempo, los que no me quieren dicen que tengo un reloj que es una marca famosa, no, no, no. Voy a aprovechar para decir porque esa marca vale 120 mil pesos ese reloj. Pero me usan a mí, me usan desde algún tiempo y sale una revista. Me usan para hacer publicidad, una marca. Este reloj vale 2 mil pesos y es el que he tenido siempre, pero hay uno así parecido de esos, pero de una marca 'machuchona' y me sacan a mí.

"Me usan, nada más para aclarar, pues tampoco voy a decir (la marca), pero esta sí no falla y parece que sí es 'machuchona', yo no uso esa marca, y es este pero sí. Se parece nada más que este me lo regaló un amigo, pero como hace seis años, ocho años y no falla. Dicen 117 (mil pesos), pero este vale como 2 mil, 2 mil 500 pesos y llevo seis años con él", declaró.

Tomando como ejemplo el que no usa un reloj caro, el Presidente señaló que se tiene que tener autoridad moral y congruencia porque "no se puede luchar por una transformación si no se actúa con rectitud".