¿Cuánto gana Mariah Carey por 'All I Want For Christmas Is You' en cada navidad?

Cada que se va a acercando la navidad pasa una singularidad en las plataformas de música, una canción que fue estrenada en 1994 se apodera de los primeros lugares.

Cada vez que comienza el mes de diciembre, All I Want For Christmas Is You se escucha en todos lados. La cantante Mariah Carey es apodada 'La Reina de la Navidad, ya que su famosa canción siempre llega a lo más alto de las listas de música cuando la fecha decembrina se está acercando, incluso ya es la número uno en el Top 50 Global de la plataforma Spotify.

El icónico villancico, creado en 1994 por Mariah Carey junto al productor Walter Afanasieff para el álbum Merry Christmas, se ha convertido en un clásico de la temporada. Año tras año, este fenómeno mundial logra posicionarse sin esfuerzo entre los primeros puestos de las listas musicales.

Billboard lo ha consagrado como el número 1 en su lista de las 100 mejores canciones navideñas de todos los tiempos, superando a artistas icónicos como Brenda Lee y Nat King Cole.

¿Cuánto gana por esta canción?

En 2022, Mariah Carey ganó hasta 3,3 millones de dólares por All I Want for Christmas Is You, que superó los 2 mil millones de reproducciones en Spotify. La canción, lanzada hace tres décadas, sigue creciendo en popularidad y se ha convertido en un ícono rentable del entretenimiento navideño.

Aunque los términos contractuales son confidenciales, expertos estiman que Mariah Carey gana 3,4 millones de dólares anuales por All I Want for Christmas Is You. Desde su lanzamiento en 1994, el villancico ha generado aproximadamente 103 millones de dólares a nivel global, combinando ingresos por streaming y otras fuentes.

Así funciona el sistema de regalías

Las regalías son pagos por el uso de canciones, distribuidos entre compositores, intérpretes y productores. Mariah Carey, como intérprete, coautora y coproductora de All I Want for Christmas Is You, recibe la mayor parte de los ingresos. Sus derechos de autor le garantizarán regalías por décadas, hasta que entren en dominio público