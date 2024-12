Luego de dos años de finalizar la primera temporada de la adaptación animada del manga Chainsaw Man, y de no saber nada sobre su continuación, por fin este fin de semana se dio a conocer que la historia del 'chico motosierra' regresa con una nueva película.

Durante el Jump Festa realizado en Japón este fin de semana pasado, la adaptación animada de Chainsaw Man volvió a verse bajo los reflectores, pues se anunció una película que continúa la historia justo donde se quedó en la serie .

Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc, es el titulo que lleva este nuevo proyecto animado de la historia de Tatsuki Fujimoto, la cual adaptará la saga de Bomb Girl, misma que es protagonizada por el personaje de Reze y por supuesto, Denji .

La emoción entre los fanáticos no se hizo esperar, pues se trata de uno de los arcos más esperados de la historia, además, junto con la noticia se lanzó un nuevo tráiler promocional de la misma.

Cabe señalar que aunque el proyecto continúa de la mano del estudio MAPPA, l os fanáticos no tardaron en notar un cambio en este nuevo proyecto animado de Chainsaw Man, lo cual podría deberse al cambio de director tras la salida de Ryuu Nakayama, señalando que, a diferencia de la serie, el primer vistazo del largometraje no se ve mayormente enfocado en técnicas CGI, pues muestra una animación más fluida, sobre todo en las escenas de batalla.

¿Cuándo se estrenará la nueva película de Chainsaw Man?

Aunque no se ha confirmado un día exacto, durante el Jump Festa se confirmó que Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc estaría llegando a los cines durante 2025, por lo que los fanáticos no tendrán que esperar tanto.

¿Llegará a México?

Aunque no hay una confirmación oficial, no es descabellado pensar que el largometraje de Chainsaw Man llegará a tierras mexicanas, pues en los últimos años las franquicias de cines en el país se han enfocado por darle mayor visibilidad al anime, trayendo grandes títulos como Demon Slayer, Shingeki no Kyojin, Evangelion, Digimon, One Piece, Dragon Ball, Jujutsu Kaisen, Dan Da Dan, entre otras. Sólo es cuestión de esperar.