¿Cuándo llega Queer a México? La película de Daniel Craig basada en la CDMX de los 50 | Elenco y trama 

Durante la década de los 50 en México sucedieron muchas cosas, se les otorgó a las mujeres a nivel federal el derecho al voto, se fundó el canal de televisión de la XEW de Televisa y México clasificó al mundial de fútbol de Suiza, se vivía en el país un periodo de crecimiento económico que servirá como escenario a la nueva película de Daniel Craig.

¿De qué trata Queer?

A sus 56 años, Daniel Craig es una de las estrellas más reconocidas de Hollywood, famoso por interpretar durante cinco entregas al espía del servicio secreto británico James Bond. Tras dejar el papel del agente 007, Craig protagoniza la nueva película del director Luca Guadagnino, "Queer", una adaptación de la novela homónima de William S. Burroughs.

Ambientada en la capital mexicana durante los años 50, la película sigue a William Lee, un expatriado estadounidense que en un intento por dejar su adicción a las drogas abandona su país. Con la soledad de su departamento como único refugio, Lee se enfrenta a su nueva vida en México con trabajos pasajeros y frecuentando bares.

Su vida monótona cambia radicalmente cuando conoce a Eugene Allerton, un joven que llega a la ciudad y despierta en William sentimientos que había creído olvidados. El problema. es que Allerton tiene su propia historia con las drogas, así que, ¿será posible un romance que no involucre la adicción?

¿Cuándo llega Queer a México?

Queer explora temas como la identidad, la soledad y la búsqueda de conexión humana en un contexto histórico y social particular. La película promete ser un viaje emocional a través de la Ciudad de México de los años 50, una época marcada por grandes transformaciones y contrastes.

Además de Daniel Craig, el elenco de "Queer" cuenta con la participación de Drew Starkey, Lesley Manville, Jason Schwartzman y Andra Ursuta, todos bajo la dirección de Luca Guadagnino, quien también dirigió Challengers y Call me by your name.

Hasta el momento, la fecha de estreno oficial para que Queer llegue a los cines será el próximo 27 de noviembre de 2024 en Estados Unidos. Para México aún no hay una fecha de estreno oficial, pero debido a las altas expectativas se espera que sea anunciada en los próximos meses.