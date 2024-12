¿Cuáles son las nuevas palabras en español que la RAE añadió este 2024 al diccionario? 

Quizá no lo habrás notado pero es común que día a día vayamos incorporando a nuestro lenguaje nuevas palabras, algunas que se han popularizado tanto que incluso se han convertido en palabras oficiales del diccionario español.

Es por eso que en la nueva versión del Diccionario de la Lengua Española de la Real Academia (RAE) se han oficializado estos términos.

¿Qué palabras se añadieron al diccionario?

Entre las nuevas palabras que la RAE han sumado al diccionario en 2024, destacan sérum, zona de confort, teletrabajar, parrillar, frapé, espóiler, groupie y funk, pero ¿qué significado les dieron?

Espóiler

1. Mec. En un vehículo de motor, alerón. ‖ 2. Revelación de detalles importantes de la trama o el desenlace de una obra de ficción, que reduce o anula el interés de quien aún no los conoce. Dime si te ha gustado la serie, pero no me hagas un espóiler. U. t. en sent. fig. fuera del ámbito de la ficción. Espóiler para adolescentes: ser adultos conlleva responsabilidades.

Frapé

1. Dicho de una bebida: Que se prepara con hielo picado o se sirve muy fría. U. t. c. s. m. ‖ 2. Dicho del hielo: Picado, granulado.

Funk

1. Género musical nacido en los Estados Unidos de América a mediados de la década de 1960, que fusiona elementos del soul, jazz y ritmos latinos. ● adj. 2. Perteneciente o relativo al funk. Sonidos funk.

Groupie

m. y f. Fan que acompaña de manera incondicional a un cantante o a un grupo musical en sus actuaciones, especialmente en sus giras.

Parrillar

intr. Chile. Asar en una parrilla un alimento, especialmente carne. U. t. c. tr.

Sérum

m. Líquido más o menos denso, de efecto reparador, revitalizador, hidratante, etc., usado como cosmético.

Teletrabajar

intr. Trabajar en régimen de teletrabajo. Menos del 7 % de los empleados teletrabajan.

Zona de confort

‖ ~ de confort. f. Estado mental o situación en que prevalece la sensación de seguridad y de comodidad con lo conocido.

¿Por qué la RAE incorpora nuevas palabras?

La RAE tiene como objetivo principal preservar y difundir el idioma español.

La incorporación de nuevas palabras al diccionario responde a la necesidad de reflejar los cambios sociales, culturales y tecnológicos que se producen en la sociedad.

De esta manera, el diccionario se convierte en una herramienta viva y en constante evolución, que acompaña a los hablantes en su día a día.

¿Ya usas en tu vocabulario estas palabras de reciente adición al diccionario?