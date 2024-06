¿Cuáles son las multas de tránsito más costosas en Torreón?

Ningún conductor está exento de una infracción por realizar acciones contrarias u omisiones a las correctas prácticas de manejo.

Únicamente, en el primer trimestre del año, la Dirección de Vialidad y Movilidad aplicó a la ciudadanía 6 mil 900 infracciones. Cuyo precio se calcula según el costo de la unidad de medida y actualización (UMA) que es de 108.57 pesos por la cantidad que indique de estas que indique la ley.

De acuerdo con el reglamento de Tránsito y Vialidad del Municipio de Torreón, estas son las multas más caras, con un aproximado de lo que podrías pagar en caso de que incurras en alguna de estas acciones.

Si te niegas a que las autoridades realicen la detección de alcohol o drogas, podrías pagar desde 8,685 hasta más de 13 mil pesos.

Por conducir en estado de ebriedad o bajo el influjo del alcohol, la multa puede variar entre los 4,342 y 6,514 pesos, pero puede aumentar hasta los 8,685 pesos en caso de que se hayan consumido estupefacientes o sustancias tóxicas con menores de edad en el vehículo.

Por conducir un vehículo de transporte de materiales peligrosos que no tenga el permiso correspondiente, no cuente con la señalización adecuada, esté en zona no autorizada o fuera de horario, la multa va desde los 4,342 a los 6,514 pesos.

Los camiones materialistas, vehículos o carromatos se pueden hacer acreedores de una multa de entre 3,257 y 4,342 pesos en caso de tirar escombro o basura en lugares prohibidos o no destinados para ellos.

Por llevar en el interior del vehículo una botella, lata o envase de cualquier tipo que contenga alguna bebida alcohólica que haya sido abierta y parcialmente consumida, le corresponde pagar de entre 1,954 a 3,799 pesos.