¿Cuál es la teoría del pasado oculto de Crocodile en One Piece?

La historia de manga y anime, One Piece, se distingue no sólo por su gran cantidad de capítulos, sino por la variedad de personajes que posee, pues en cada saga suelen sumarse nuevos que, aunque no juegan un papel principal en la trama, sí que muchas veces resultan ser importantes.

Más allá de los aliados que han ganado Luffy y su tripulación en el camino por encontrar el One Piece, los villanos han resultado ser algunos de los personajes más interesantes para el público.

Sea por su diseño, poderes o historia, los villanos han sabido conquistar a los espectadores, sólo basta con poner de ejemplo a Doflamingo que, pese a sus acciones dentro de la trama, se ha convertido en uno de los personajes favoritos de los espectadores. Otro ejemplo es Buggy, el payaso, a quien el público le tiene gran cariño desde sus primeras apariciones.

Sin embargo, sí hay un villano que ha despertado gran interés y curiosidad entre el público a través de los años, es sin duda alguna Crocodile.

Introducido por primera vez en la saga de Alabasta bajo el nombre clave de 'Mr. 0' junto a Nico Robin, Crocodile ha sido desde entonces uno de los personajes más llamativos dentro de la historia, pero no es sólo por el poder que posee gracias a la fruta 'Suna Suna', al cual le permite generar y controlar la arena, sino por su pasado.

El secreto del pasado de Crocodile

Aunque en la historia no se ha hablado concretamente del pasado de este personaje como se ha hecho con otros, existen ciertos detalles que han generado teorías entre fanáticos, pues el villano de arena podría jugar un papel más importante en la trama.

Y es que existe un personaje que al parecer conoce los secretos sobre el pasado de Crocodile y ese es Emporio Ivankov, un personaje de género fluido que posee el poder de la fruta 'Horu Horu', la cual le da control sobre las hormonas de otros y le permite modificar sus cuerpos al punto de cambiarlos de género.

Pero, ¿qué relación tienen Crocodile e Ivankov?

Durante la saga de Impel Down, Crocodile e Ivankov tienen una conversación donde éste último, aliado con Luffy, le dice que 'en el caso de que Croco-boy (como lo llama de cariño) los traicione, él sabe cuál es su debilidad y hablará de ello'.

Aunque hasta la fecha el autor no ha aclarado lo que hay tras esta conversación, varios fans se han aventurado a teorizar que en realidad Crocodile nació siendo mujer, pero que en algún punto cambió su sexo al de un hombre gracias a la ayuda de Ivankov.

One Piece manga (CAPTURA)

Por supuesto, esto no es más que una teoría de fans reforzada gracias a que Eiichiro Oda, autor del manga, nunca ha escatimado en introducir a personajes de la comunidad LGBTQ+ en su historia, por lo que la idea de que Cocodrile cambió su género no sería tan descabellada.

Además, por si no fuera suficiente, hace unos años Oda presentó una serie de sketchs donde dibujó a varios de sus personajes en género inverso, agregando por supuesto a Crocodile como una mujer, lo que sólo avivó la teoría de los fans.