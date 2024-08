¿Cuál es el origen de la frase 'Interesante punto de vista'?

La Casa de los Famosos México, continúa dando de qué hablar más que nunca con las diversas polémicas que han surgido en torno a sus participantes.

Pero, más allá de las polémicas de Adrián Marcelo, Gala, Briggitte, Mariana Echeverría, entre otros, también está el lado humorístico y los memes que han surgido sobre esta nueva temporada del reality show.

Es Mario ‘Mayito’ Bezares quien se ha encargado de acaparar la atención del público con su participación y una de sus frases: 'Interesante punto de vista'.

Y es que el integrante del 'equipo mar' ha usado constantemente la frase durante su participación en el programa, sobre todo luego del 'Sinceramiento' del pasado domingo, donde escuchó los motivos por los que su compañero Ricardo Peralta quedaría fuera del programa.

Dicha frase no tardó en hacerse presente gracias a 'Mayito' Bezares, la cual no tardó en llegar a redes sociales y volverse protagonista de varios memes.

¿De dónde viene la frase 'Interesante punto de vista'?

Tras popularizarse la frase en redes sociales, Brenda Bezares, esposa de 'Mayito', salió a aclarar de dónde viene dicha frase a través de un video que compartió desde su perfil en X (antes Twitter).

"Interesante punto de vista es una frase para que te hagas consciente de que a veces empezamos a recibir juicios, alguien te crítica, alguien te juzga y te lo tomas tan personal porque estamos hablando desde el ego, cuando solamente es su opinión y para ti no es válida. Es transformar todo lo que estás observando a tu alrededor y no darle ni el poder, ni tampoco hacerlo sólido y significativo. Interesante punto de vista es volver a la conciencia y decir a ver, ese es su punto de vista, pero no me pertenece, es de él, no tengo por qué comprarme la idea”, dijo Brenda Bezares en el video.