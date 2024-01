Cruz Roja es mi segunda casa: enfermera

Beatriz Martínez Ramírez ha dedicado 36 años de su vida a la Cruz Roja Mexicana delegación Torreón; hace 17 años asumió el cargo de la Jefatura de Servicios de Enfermería donde realiza un trabajo técnico-administrativo con el fin de garantizar la calidad en la prestación del servicio.

Cuando concluyó el bachillerato, supo que quería ser enfermera. "En mi casa siempre hubo personas de la tercera edad y siempre tuvieron necesidades de salud y de atención. A mí me gustaba de alguna manera estar involucrándome con ellos, ayudándoles a bañarse, a cortarse las uñas, a peinarlos, a llevarlos a baño, a cambiarse. Era algo que yo ya veía como muy natural, yo pienso que ahí me nació la idea de irme hacia la enfermería", comentó.

Recuerda que en esa época, su sueño era ingresar a la Escuela Militar de Enfermería en Ciudad de México. Se postuló, pasó los exámenes, pero a la mera hora, sus padres no le autorizaron trasladarse a otra parte del país. Beatriz dice que fue un golpe muy duro porque era su ilusión.

"En aquel entonces los papás son los que tenían la última palabra, ya estaba todo para irme pero no me dejaron irme y me tuve que quedar aquí. Para ellos era difícil que yo estuviera fuera, iba a estar bajo la custodia del Gobierno y de todas formas eran gastos que se iban a generar, pero pues bueno, no se pudo", apuntó. Finalmente, egresó como licenciada en Enfermería de la escuela de Enfermería María Esther Zuno de Echeverría (MEZE) de Torreón.

CRUZ ROJA

Muy joven empezó a trabajar en la Cruz Roja "y se fue el tiempo rapidísimo, ya tengo 56 años de edad y las mismas ganas de continuar sirviendo a través de mi profesión, de lo más bonito ha sido conocer a mis compañeros de trabajo y de vida porque prácticamente la Cruz Roja es mi segunda casa. Hay personas que ya no están aquí, que dejaron mucho aprendizaje y que fueron entrañables amigos, como el químico Eliseo que fue muy entregado a su trabajo y que fue quien abrió el Banco de Sangre y el laboratorio, junto con el doctor Ceniceros. Fue un profesional tremendo y muy innovador para su época".

Beatriz quiere que las nuevas generaciones la recuerden como una buena líder, que los guió y les compartió sus conocimientos para que puedan brindar una atención de calidad y calidez a la gente que tiene una necesidad de salud, principalmente a quienes están en condiciones de vulnerabilidad y que no cuentan con seguridad social.

SIN HORARIO DE SALIDA

En su trabajo diario tiene horario de entrada pero no de salida y cuenta que también experimenta adrenalina, sobre todo cuando llega la ambulancia o una patrulla con la sirena abierta, indicio de que es una emergencia inmediata. "Hay gente que no conoce la Cruz Roja por dentro, la mayoría piensa que Cruz Roja es una emergencia pero realmente somos un hospital que tiene especialidades, quirófano, Banco de Sangre, laboratorios, rayos X, hospitalización, farmacia y lo fuerte que es el área de Urgencias shock trauma, que es la esencia de la Cruz Roja", dijo.

La jefa de los Servicios de Enfermería comentó que en todos estos años, siempre ha tratado de combinar el tiempo del trabajo con el de su casa y la atención a sus dos hijos y nieto. "Es difícil. no creas, porque siempre estás con el pendiente, yo soy operativa 24 horas, aún y cuando no esté aquí, estoy a llamado. Pero para mí, mi profesión es brindar calidez a la persona en situaciones vulnerables, que la gente se sienta atendida, el hecho de que le digas 'permítame un segundo, enseguida estoy con usted', les da tranquilidad y se sienten bien, es la calidad y el tener humanidad. La humanidad es lo último que se debe de perder, cuando eso pierde, nada tenemos que hacer en esta profesión", afirmó. En la actualidad, Beatriz tiene a su cargo a 30 trabajadores de base y 40 pasantes de Enfermería.

Finalmente, indicó que la pandemia por covid-19 les dejó una gran lección y que es precisamente continuar con la capacitación y actualización constante para proteger y preservar la vida de la comunidad.

En México, el 6 de enero se celebra el Día de los Reyes Magos pero también se sigue festejando al personal de enfermería que está en la línea de acción en la prestación de servicios y que desempeña un papel importante en la atención centrada en el paciente, desde su nacimiento hasta el ciclo final de su vida. A las 9:00 horas de este sábado, en la Cruz Roja habrá pláticas de calidad al personal de Enfermería y dos horas después, se celebrará una misa en el auditorio. Al término de la eucaristía, se entregarán reconocimientos por trayectoria y méritos al personal de salud y luego disfrutarán de una comida.