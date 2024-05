Cronología de los surfistas extranjeros desaparecidos en Baja California; localizan cuerpos

"Y comienza", publicó Callum Robinson en Instagram, en una serie de historias que tituló México 2024, con un emoji de un surfista. Callum es uno de los hermanos desaparecidos desde hace una semana en Baja California.

En la publicación agregó más instantáneas de su viaje: puestos de tacos, edificios de colores brillantes y en la que también se ve a su hermano Jake. En una de las últimas publicaciones se lee que están en Playa San Miguel, en Ensenada.

En los últimos días, se informó que tres aficionados al surf fueron vistos por última vez el 27 de abril en Bocana de Santo Tomás, destino turístico del municipio de Ensenada, en el estado de Baja California, fronterizo con Estados Unidos.

Este sábado las autoridades locales informaron que características físicas de los tres cadáveres encontrados en un balneario de Baja California coinciden con las de dos australianos y un estadounidense desaparecidos la semana pasada durante un viaje para surfear.

¿Qué se sabe de su último viaje?

El médico australiano Jake Robinson, de 30 años, voló a San Diego, donde residía su hermano mayor Callum, narró la Australian Broadcasting Corporation. Según su mamá, Debra Robinson, ambos comparten la pasión por el surf.

El medio cita a Rodrigo Leal Bravo de la tienda de surf local, quien recuerda que "estaban entusiasmados con su viaje de surf y se dirigían hacia el sur". "Su fraternidad era tan admirable", dijo al medio de Australia.

De acuerdo con las declaraciones, los hermanos iban hacia Punta San José, que está remoto a la tienda de surf.

"No pensé que les debería pasar algo a esos tipos grandes y fuertes, ¿verdad?", dijo Leal Bravo.

La Australian Broadcasting Corporation cita a Austin Pickle, un surfista estadounidense: "Recuerdo haber visto a un tipo que... podría haber sido como un jugador de rugby o un jugador de futbol de primera división".

El medio también cita a Ana Cristina Heym Cárdenas, quien trabaja en un café aproximadamente a una hora al norte de Punta San José: "Aquí no es normal que tres personas desaparezcan de esta manera y quemen su coche y todo eso", dijo.

"Sabemos que algunas áreas aquí en Baja California son peligrosas (...) Nos sentimos muy tristes porque hay gente buena aquí [en Baja] a la que le gustan los turistas internacionales. No queremos que otras personas piensen que es demasiado peligroso para la gente".

"Comuníquense conmigo, por favor"

Su mamá, Debra Robinson, "sintió que algo andaba mal cuando sus hijos dejaron de contestar sus teléfonos durante sus vacaciones juntos en el norte de México", reportó el medio citado de Australia.

A fines de abril, se unió a un grupo de Facebook de Baja, publicó una foto de sus hijos juntos y emitió una petición. "Debían reservar un Airbnb en Rosarito después de su fin de semana de campamento, pero no aparecieron", publicó.

Según el medio, "mientras que otros miembros del grupo intentaron tranquilizarla, recordándole que la recepción de los móviles en la zona es irregular y que las carreteras suelen ser poco fiables, ella insistió en que su desaparición estaba "fuera de lugar"".

"Callum es diabético tipo uno, por lo que también existe una preocupación médica. Comuníquese conmigo si los ha visto o sabe su paradero", escribió. "Por favor por favor por favor".

Separados de sus pertenencias y los implicados

"Es un caso atípico, excepcional", dijo a ABC la fiscal general María Elena Andrade Ramírez. "Tenemos afluencia turística y no se ha producido un caso similar".

El medio australiano recuerda que en algún momento los hermanos y su amigo fueron separados de sus pertenencias, entre las que destaca un teléfono, por el que fue detenida una mujer mexicana, de 23 años. Las autoridades rastrearon el dispositivo hasta ella.

La pareja y el hermano de la mujer también fueron detenidos. Según el medio, "supuestamente estaban en posesión de drogas ilícitas, pero este incidente no parece estar relacionado con el crimen organizado".

El automóvil de los hermanos fue encontrado quemado. "Hemos asegurado un teléfono celular y un arma de fuego", dijo Andrade Ramírez.

"El arma de fuego fue encontrada en la camioneta de un particular actualmente bajo investigación (...) Ya se procesó una escena delictiva donde encontramos indicios de que alguien quemó restos de tiendas de campaña, ropa, botellas de bebidas y algunas pruebas relacionadas con este caso".

"El surf es una pasión que ambos comparten", dijo la señora Robinson sobre sus hijos, reportó el medio de Australia. "Pedimos a la gente que los tenga en sus pensamientos y oraciones".

Cuerpos localizados en norte de México serían los de 3 extranjeros desaparecidos, dicen autoridades

Tres cuerpos que fueron recuperados en una zona de Baja California, probablemente son los de los dos australianos y un estadounidense que desaparecieron el pasado fin de semana durante un viaje para acampar y surfear, informó el sábado la fiscalía estatal.

Aunque todavía no se ha confirmado mediante un examen forense, las características físicas —incluido el pelo y las ropas— dejan entrever que existe una alta probabilidad de que los cuerpos sean los de los tres turistas, informó la cadena de televisión local Milenio con declaraciones de la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez.

“Se presume que (los cadáveres) corresponden a los investigados”, dijo a The Associated Press un empleado de la fiscalía estatal que no estaba autorizado a ser citado por su nombre.

Los cuerpos fueron localizados en un pozo en donde los investigadores encontraron otro cadáver que, según las autoridades, será investigado.

“Un cuarto cuerpo fue localizado. No está relacionado con los tres extranjeros. El cuarto cuerpo llevaba allí mucho tiempo”, añadió el funcionario.

El lugar en donde los cuerpos fueron localizados, cerca del municipio de Santo Tomás, estaba próximo a la remota zona costera donde se encontraron el jueves, las tiendas de campaña y la camioneta de los surfistas.

Los hombres —a quienes sus familiares identificaron como los hermanos Jake y Callum Robinson de Australia y el estadounidense Jack Carter Rhoad— desaparecieron el sábado en la zona. No se presentaron en los alojamientos que habían reservado para el fin de semana.

“Estamos al tanto de esos informes (de cadáveres) y seguimos de cerca la situación. En este momento no tenemos más comentarios”, señaló el Departamento de Estado de Estados Unidos.

La fiscalía de Baja California había dicho el jueves que estaban interrogando a tres personas en relación con el caso. El viernes, la agencia afirmó que los tres habían sido arrestados y acusados de un delito equivalente a secuestro. Se desconoce si podrían enfrentar más cargos.

Andrade Ramírez dijo que la evidencia encontrada junto con las tiendas de campaña abandonadas estaban vinculadas con las tres personas interrogadas sobre los extranjeros desaparecidos.

La madre de los australianos desaparecidos, Debra Robinson, pidió ayuda el miércoles para localizar a sus hijos mediante un mensaje en la página de Facebook de una comunidad local. Robinson señaló que no tenían noticias de Callum y Jake desde el 27 de abril. Habían reservado alojamiento en la ciudad de Rosarito.

Robinson señaló que uno de sus hijos, Callum, era diabético. También mencionó que el estadounidense que los acompañaba se llamaba Jack Carter Rhoad, pero la embajada de Estados Unidos en Ciudad de México no confirmó de inmediato esta información. El Departamento de Estado estadounidense dijo que estaba al tato de los informes de un ciudadano desaparecido en Baja California, pero no dio más detalles.

En 2015, dos surfistas australianos, Adam Coleman y Dea Lucas, fueron asesinados en el estado de Sinaloa, en el noroeste del país y del otro lado del golfo de California. Las autoridades señalaron que fueron víctimas de ladrones y tres sospechosos fueron detenidos en relación con el caso.

Las autoridades mexicanas apuntan a que el asesinato de surfistas extranjeros fue por robo

Autoridades mexicanas señalaron este domingo que el probable homicidio de los tres surfistas extranjeros cerca de Ensenada (Baja California), en el noroeste de México, fue por el robo de un vehículo en el que viajaban y que los cuerpos presentan "orificio por arma de fuego en la cabeza".

De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía General del Estado de Baja California, compartida en conferencia de prensa, los dos hermanos australianos Callum y Jake Robinson el estadounidense Jack Carter Road se habrían opuesto al robo, lo que les habría costado la vida.

Las conclusiones preliminares de la fiscal del estado, María Elena Andrade, indican que los supuestos criminales quisieron deshacerse de los cuerpos arrojándolos en un pozo, en donde se ubicaron cuatro cuerpos, de los cuales se presume que tres corresponden a los extranjeros.

"Al ver que se salió de control lo que originalmente era un robo, tratan de deshacerse de los cadáveres arrojándolos a este pozo, a una distancia entre seis y siete kilómetros del lugar del primer hallazgo. Esto fue lo que sucedió. No fue un ataque en calidad de turistas. Fue en calidad de robar un vehículo. Seguramente desconocían el origen de estas personas", dijo Andrade en su comparecencia.

La fiscal agregó que "todos presentan orificio por arma de fuego en la cabeza".

Aunque los cuerpos no han sido reconocidos de forma oficial por sus familiares, la fiscal del estado al norte de México afirmó que existe una "alta probabilidad" de que los tres cuerpos correspondan a los extranjeros reportados como desaparecidos desde el 27 de abril pasado.

Fue en la tarde del viernes cuando las autoridades procedieron al rescate de los cuerpos, luego de que se pudo establecer un lugar donde se advertía podrían estar los cuerpos de los tres extranjeros.

Asimismo, las autoridades mexicanas reportaron la identificación de al menos tres personas que pudieran estar relacionadas a este hecho, dos hombres y una mujer, todos detenidos por posesión de drogas, mientras que se giró una orden de aprehensión contra Jesús Gerardo, alias 'El kekas' por el delito de desaparición forzada.