Cronología de la relación de Jennifer Lopez y Ben Affleck, ¿se acerca el final definitivo?

La relación entre Jennifer Lopez y Ben Affleck ha sido una completa montaña rusa de emociones. Desde hace dos décadas este par de famosos han confundido a los seguidores, pues aunque su amor se remonta a principios de los años 2000, luego de una extensa pausa, retomaron su relación en 2021.

El inicio del romance de JLo con Affleck se remonta al año 2002, la pareja se conoció tras realizar la polémica película Gigli, estrenada en 2003, una comedia romántica considerada como lo peor de la historia del cine, además de ser un fracaso en taquilla.

A pesar del oscuro estreno de Gigli, la pareja fue una de las más populares de principios de los años 2000, en especial porque en ese momento JLo era una de las máximas estrellas de la música pop, junto a Britney Spears y Christina Aguilera.

De hecho, la pareja protagonizó el video musical del éxito Jenny from the block, del año 2002, en donde hacía frente al acoso que recibían de parte de los paparazzi. La canción pertenece al tercer álbum de estudio de la cantante, que lleva por nombre This is me… Then, el cual está inspirado principalmente en su relación con Affleck.

La pareja fue nombrada por la prensa como Bennifer.

Inicialmente, la pareja mantuvo su relación durante dos años, hasta que se separaron en 2004.

Después de la ruptura, cada uno tomó rumbos paralelos y formaron sus familias con sus respectivas parejas sentimentales.

Por un lado, Affleck se casó con Jennifer Garner, a quien conoció en el rodaje de la película de Marvel, Daredevil, de la que ambos fueron protagonistas. Su romance se consolidó en 2005, año en que llegaron al altar, aunque llegó a su final en el 2018. Affleck y Garner comparten tres hijos: Violet, Seraphia y Samuel.

En tanto, Jennifer se casó con Marc Anthony en 2014, sin embargo, en 2014 se divorciaron oficialmente. La pareja de cantantes tuvo hijos gemelos, Max y Emme. A la vida de JLo llegaron otros romances importantes tras terminar con Marc, como es el caso de Alex Rodríguez (2017-2021) y el bailarín Casper Smart, quien aparece en el video del éxito Dance Again.

En el año 2021 reavivaron su romance, en abril de ese año fueron vistos juntos por primera vez en más de una década, motivo por el que comenzaron los rumores sobre su relación. La pareja terminó por hacer oficial que habían decidido darse una segunda oportunidad y llegaron al altar en julio de 2022.

Medios difunden material

Desde entonces, aunque surgieron muchos rumores a como era que llevaban su relación, la pareja se podía ver muy feliz en diferentes eventos.

La protagonista de la película Selena lanzó un nuevo álbum este 2024, el cual es una continuación su disco This is me… Then, ahora nombrado This is me… Now, del cual lanzó una película llamada This Is Me… Now: A Love Story.

Este proyecto surgió inspirado en el revivido romance con Affleck.

Aunque todo parecía ir muy bien entre la pareja, las alarmas comenzaron a sonar cuando surgió el rumor de que la pareja, a pesar de estar casada, vivían en casas separadas.

La tensión aumentó cuando Jennifer anunció que cancelaba su gira de conciertos, y es que, aunque se especulaba que era debido a la baja venta de boletos, la artista dijo en un comunicado que había tomado la decisión debido a que quería pasar más tiempo con su familia.

Estos días ha surgido una bomba que ha puesto a toda la prensa en alerta ante lo que podría ser el final definitivo de la historia de amor entre JLo y Ben.

Surgió un reporte en el que señalan que Jennifer y Ben habían puesto en venta la casa que compraron juntos cuando se casaron.

Los informes señalan que en medio de las especulaciones de una crisis en su relación y aunque ninguno ha dado declaraciones al respecto, fuentes cercanas a la pareja informaron a TMZ que están utilizando a un agente inmobiliario para poner en venta su mansión en Beverly Hills, la cual costó cerca de 60 millones de dólares.

De acuerdo al portal de noticias de espectáculos, la pareja enfrenta una fuerte crisis matrimonial, ya que Ben se mudó de la mansión y está viviendo en una casa de alquiler en Brentwood, mientras que JLo está en búsqueda de una nueva casa.

Agregan que la casa está en venta desde hace dos semanas, aunque de momento no ha surgido ningún comprador.

Por otro lado, un reporte de People señala que los problemas de la pareja se deben a que tienen intereses distintos en cuanto a su privacidad.

Mientras que Ben quiere llevar una relación en lo privado, “Jennifer tiene un enfoque diferente”.

“Ben odia toda la atención y le incomoda mucho. Jennifer siempre ha tenido un enfoque diferente”, señala una fuente a la revista. Agregan que: “No hay duda de que sus diversos estilos chocan”.

Cabe señalar que el Daily Mail reveló que Jennifer está haciendo un esfuerzo extra para mantener su relación con Affleck.

“Todavía piensa que ella y Ben están destinados a estar juntos y la sensación es que solo está tolerando este bache hasta que él se dé cuenta de lo mismo”, agrega la fuente.