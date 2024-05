Jennifer Lopez canceló su gira por esta razón; ¿no vendió boletos o culpa de Ben Affleck?

Todo parece indicar que Jennifer Lopez no está en su mejor momento dentro de la industria musical, a pesar de que a principios de 2024, luego de diez años, la artista lanzó su noveno álbum de estudio This is me…Now, el cual venía acompañado de una película y un documental, sin embargo, este no logró tener el mismo impacto que sus trabajos anteriores tales como On the six (1999), Love? (2011) y A.K.A. (2014).

A pesar de que el álbum no fue tan bien recibido de parte del público y la crítica especializada, la estrella de 54 años de edad, anunció su gira que estaba prevista a iniciar el 26 de junio; sin embargo, el tour se vio duramente afectado, puesto que de manera inesperada se cancelaron algunas fechas y se cambió el nombre del tour, pasando de ser la gira para promocionar su nuevo disco, a ser simplemente un tour de éxitos, originalmente llamada This Is Me... Now: The Tour, fue nombrado como This Is Me... Live.

La reducción de fechas de la gira de JLo se dijo que ocurrió debido a las bajas ventas que había registrado en el mes de marzo, aun así la gira seguía pie, pero este 31 de mayo la también actriz ha tomado la decisión de cancelar de manera definitiva su show y explicó los motivos, de acuerdo a información que dieron a conocer medios de comunicación estadounidenses.

Esta gira contemplaba ciudades de Estados Unidos y Canadá como Orlando, Miami, Toronto, Montreal y Nueva York.

De acuerdo a un comunicado que compartió el sitio Page Six, la razón por la que JLo decidió cancelar de manera definitiva su gira es debido a que: Jennifer se está tomando un tiempo libre para estar con sus hijos, su familia y sus amigos cercanos”.

Además, JLo lanzó un mensaje dedicado a sus fanáticos a través de un boletín, en donde se disculpa, pues los seguidores que estaban esperando a la diva del bronx tendrán que esperar más tiempo para ver su regreso a los escenarios, puesto que la cantante no sale de gira desde el 2019, cuando triunfó en los escenarios de varias partes del mundo con su It’s My Party Tour.

“Estoy completamente desconsolada y devastada por haberte decepcionado”, señala Jennifer en su boletín.

“Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Te prometo que te lo compensaré y estaremos todos juntos de nuevo. Los quiero tantísimo a todos. Hasta la próxima”.

Respecto a los boletos, los usuarios recibirán un reembolso completo de parte de Ticketmaster.

El portal Just Jared señala que la decisión de Jennifer Lopez surge en medio de los reportes en los que indican que ella y su esposo, el actor Ben Affleck, están teniendo problemas de matrimonio.

Jennifer Lopez es una de las grandes estrellas del mundo del entretenimiento, no solamente por su carrera musical con la que ha cosechado éxitos como Get Right, Love Don’t Cost a Thing, Waiting for Tonight, On the Floor y El Anillo, por mencionar algunos, sino que también es una destacada actriz y productora de cine.

Entre sus películas más importantes existen cintas como The Wedding Planner (2001), Maid in Manhattan (2002) y Hustlers (2019).

Recientemente, ha trabajado como productora y protagonista de las cintas de Netflix, The Mother (2023) y Atlas (2024).