Critican a AMLO por referirse a la diputada trans Salma Luévano como 'hombre vestido de mujer'

Luego de un saludo entre la diputada trans Salma Luévano y el presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular del Ejecutivo hizo comentarios transfóbicos en contra de la legisladora federal de Morena.

Al lanzarse contra los medios de comunicación y periodistas en su conferencia mañanera de este lunes 8 de enero en Palacio Nacional, López Obrador contó que en días pasados saludó a la diputada federal de Morena.

"López-Dóriga criticándome porque le di un beso a un señor vestido de mujer. Yo beso a los hombres y me besan, y el hombre tiene sentimientos. ¿Y saben qué me sucede con bastante frecuencia, nada más que eso afortunadamente no sale? Salió de una dama, de una compañera que me besó la mano y no me da tiempo de devolverle el beso, pero hay hombres que me besan la mano o me dan un beso y yo les doy también un beso, ayer besé a muchos, cómo no, esa es parte de mi manera de ser, son mis sentimientos.

"¿Por qué no voy a abrazar, por qué no voy a besar? ¿Qué tiene que ver la preferencia sexual? (...) Y el señor López-Dóriga, machín", expresó López Obrador.

Tras el saludo que tuvo el presidente con la diputada Luévano, ella aseguró que López Obrador sabe que es una mujer trans.

"El presidente López Obrador sabe que soy una mujer TRANS y además hay un gran respeto mutuo", expresó Luévano luego de que el periodista Joaquín López-Dóriga aseguró que el titular del Ejecutivo puso distancia en el saludo.

"Por lo que veo en tu caso López-Dóriga tu ESTÚPIDA IGNORANCIA y cochino cerebro te hace creer que todos son de tu condición. LAS FOBIAS, reflejan miedo e inseguridad NO SE TE OLVIDE", dijo la diputada de Morena al periodista.