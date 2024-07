Crece presión a Biden por candidatura

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dio este miércoles positivo en Covid-19 mientras hacía campaña en el estado clave de Nevada y está experimentando "síntomas leves", aunque no tiene fiebre, informó la Casa Blanca en un comunicado.

La noticia se produce en un momento en que se ha intensificado la presión para que Biden abandone su campaña para las elecciones de noviembre, con el influyente legislador demócrata Adam Schiff instándole públicamente mediante un comunicado a que "pase el testigo".

El contagio, además, se produjo en un momento particularmente inoportuno. Biden hacía por segundo día campaña en Nevada y dio positivo justo antes del discurso que planeaba dar ante la convención anual de UnidosUS, una importante organización latina.

La primera en anunciar que Biden tenía Covid fue precisamente la presidenta de UnidosUS, Janet Murguía. Cuando el presidente ya llevaba más de hora y media de retraso, Murguía subió al escenario para explicar que acababa de hablar por teléfono con él.

"Lamentablemente, acabo de conversar con el presidente Biden. Me ha dicho que está profundamente decepcionado por no poder acompañarnos esta tarde. Ha estado en muchos eventos, como sabemos, y acaba de dar positivo en Covid. Por supuesto, entendemos que necesita tomar las precauciones que se recomiendan y no quiere poner a nadie en riesgo", dijo Murguía.

Según explicó, Biden estaba decepcionado por no poder acudir, pero esperaba poder hacerlo en el futuro. "Me dijo que les transmitiera a mis amigos que no se van a librar de él tan fácilmente, que tendremos la oportunidad de escucharle directamente más adelante y que lamenta no poder estar aquí", declaró.