Crearán taxistas frente estatal en Coahuila

Taxistas de diferentes regiones de Coahuila crearán un frente estatal contra posibles reformas a la Ley de Movilidad Sustentable, como pretenden sus iguales de Saltillo y Torreón para beneficios particulares.

El Secretario General de la Federación de Trabajadores Transportistas, Similares y Conexos de la Región Centro de Coahuila, de la CTM y dirigente de la base taxis Premier de Monclova, indicó que no están de acuerdo en que se cambié la ley.

“Nosotros firmaron un documento que se le entregó al Secretario de Gobierno, pero no pudimos leerlo y nos dijeron las organizaciones de taxis de Saltillo y Torreón que era para pelear contra las (organizaciones de) plataformas que trabajan ilegalmente” explicó.

Indicó que cuando estuvieron con el titular de la dependencia estatal, Oscar Pimentel González, se dieron cuenta del contenido del documento. “Uno de nuestros compañeros cuando escuchó lo que pedían los de Saltillo, pidió el uso de la palabra para indicar que no estábamos de acuerdo y que firmamos engañados”, expresó.

Expuso que los cambios que piden los taxistas de las regiones Sureste y Laguna no benefician a los operadores de taxi. La propuesta dejaría una laguna legal que permitiría mayor impunidad a los choferes de transporte por plataformas como InDriver, Uber y ClickToGo.

“Les quitaría unas cuantas garrapatas. Un 5 o un 6 por ciento, que por la cantidad que hay en esas ciudades si les beneficiaría” Dijo. Explicó que en las ciudades grandes un porcentaje así representa un número regular de unidades ilegales.

Sin embargo ese mismo porcentaje en Monclova, Sabinas o Piedras Negras no representa una cantidad significativa.

Explicó que los taxistas crearán frente estatal con organizaciones de las regiones Centro, Carbonífera y Fronteriza. Defenderán sus derechos y la legalidad. Expuso que no es justo que los concesionarios deban pagar y las plataformas no. Los taxis cumplen con derechos municipales, placas estatales e impuestos federales, mientras InDriver, ClickToGo y Uber no pagan.