Creadora escénica Daniela Arroio gana el Premio Bellas Artes Perla Szuchmacher 2024

Recibió la llamada al terminar sus ensayos con la Compañía Nacional de Teatro. En la Ciudad de México, Daniela Arroio se trasladaba en su automóvil junto a sus dos hijas cuando decidió responder el teléfono celular. Aquel timbre molesto y entrometido de pronto se convirtió en una voz portadora de buenas noticias: Daniela había resultado la ganadora del Premio Bellas Artes de obra de teatro para niñas, niños y jóvenes Perla Szuchmacher 2024, gracias a su proyecto ‘Selva en la cabeza’.

“Creo que dejé de manejar. Me detuve, me tocaron el claxón. Mi hija mayor me contó que yo nomás le daba manotazos en el hombro; no podía manifestar mi felicidad, porque realmente este es un premio muy importante para lo que yo me dedico (o parte de lo que yo me dedico), que es hacer teatro para niñas, niños y jóvenes. Y además es un premio que sólo te dan una vez en la vida. No es que pueda tener este premio varias veces, sino que ya me lo dieron y nunca más me lo darán. Entonces, es muy especial pensar que esto que me está pasando sólo me pasará ahora”, indicó la autora en enlace telefónico con El Siglo de Torreón.

El citado premio es un galardón otorgado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México a través del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) y su Coordinación Nacional de Teatro, en colaboración con la Secretaría de Cultura de Coahuila y el patronato del Teatro Isauro Martínez (TIM). En esta ocasión, tuvo un jurado integrado por Alejandra Flores Arizpe, María del Roble Barrett Zertuche y Denisse Zúñiga.

Según indicó el jurado el proyecto de Daniela Arroio es una obra teatral que aporta a la visibilización de las raíces afromexicanas. Además, su morfología cuenta con calidad literaria, empleo de la metáfora y la presencia de un lenguaje poético a través de sus escenas.

“El discurso habla sobre la identidad y sobre el reconocimiento de las raíces. Yo creo que la identidad es un tema súper complejo que viene de muchísimos lugares. Muchas de las personas que habitan nuestro país vienen de otros lugares, han tenido que migrar. Entonces, hablo sobre raíces, identidad y también sobre racismo y discriminación”.

Para Arroio, la discriminación y el racismo no sólo vienen de los otros, sino que brotan también dentro de un mismo, cuando no se acepta de dónde se viene o se niegan las raíces que nos ligan a un territorio. La autora acude a la idea de que los seres humanos provienen de distintos lugares, que se construyen desde su origen y desde el lugar que se decide habitar.

En la trama, el pelo rizado de Marlene, la protagonista, se muestra distinto al de sus compañeras. La chica se pregunta de dónde viene, por qué su color de piel es tan distinto al de las otras chicas. El texto comenzó a escribirse a finales de 2023, como parte de una beca de Creadores Escénicos del Sistema de Apoyos a la Creación y a Proyectos Culturales (FONCA).

“A mí me gusta trabajar para este público (infantil y juvenil), porque creo que trabajas para ellos, pero en realidad trabajas para toda la familia. No sólo estás haciendo teatro para ellos, sino para las personas que los acompañan, que son en general sus madres, padres, tutores”.