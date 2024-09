Cordial la entrega-recepción en Ayuntamiento de Monclova

Los alcaldes Mario Alberto Dávila Delgado y Carlos Villarreal Pérez encabezaron las comisiones del proceso de entrega-recepción en la primera reunión sostenida por los gobiernos saliente y entrante del Ayuntamiento de Monclova.

El subsecretario de Gobierno para la Región Centro del Estado, Sergio Armando Sisbeles, asistió como testigo de honor a esta primera junta, que transcurrió de forma positiva y colaborativa por parte de ambas partes.

El presidente municipal constitucional, Mario Alberto Dávila Delgado, explicó que ambos equipos trabajarán por el bien de Monclova.

Dio a conocer que trabajarán en todos los aspectos generales y particulares, entre los que destacan el Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento (Simas). Anunció que ambos gobiernos, el actual y el entrante, elaborarán juntos la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos que entrarán en vigor en enero de 2025, tal como lo permite la ley.

La comisión de entrega-recepción conocerá las propuestas y hablará con los regidores para la elaboración de los documentos con los puntos específicos que se verán, los cuales serán enviados a Saltillo para que los apruebe el Congreso del Estado.

Dávila Delgado auguró que con la administración municipal de Carlos Villarreal le irá muy bien a Monclova. “He tenido una excelente relación con el alcalde Carlos, como persona y también como funcionario. Estoy seguro de que le va a ir muy bien a Monclova con su administración y con su equipo de trabajo. Es lo que queremos todos los ciudadanos monclovenses”, expresó. Consideró que será un buen gobierno municipal, que trabajará de la mano con el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Agregó que ambos alcaldes contarán con el “coaching” y el apoyo del subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles, quien aportará toda su experiencia en el proceso de entrega-recepción y transición de gobierno municipal.

A su vez, el presidente municipal electo reconoció la disposición del doctor Dávila y su experiencia como gobernante. “Venimos a trabajar de la mano, en equipo, en conjunto. Y eso es algo que vamos a hacer con la buena voluntad que tiene la administración actual”, dijo Villarreal.

Precisó que el gobierno actual le entregará una presidencia municipal con finanzas sanas, “y eso es un compromiso que tenemos. No es para aplaudirse. Es una responsabilidad que tenemos los funcionarios públicos, y si en otros municipios no es así, pues ellos no están cumpliendo”, espetó.

Dijo que trabajará de forma transparente y eficiente para dar buenas cuentas a la ciudadanía, porque por eso lo eligieron los ciudadanos. Indicó que las comisiones de entrega-recepción trabajarán de manera cordial, de la mano y por el bien de Monclova. Agregó que continuarán las reuniones con los comisionados del proceso.

Añadió que su administración continuará con el esquema de mando único en el tema de seguridad pública. Descartó que se estén manejando nombres para la dirección municipal del área, que trabaja y trabajará de manera coordinada con la Secretaría y con los mandos de la región y la seguridad.

En temas de inversión para infraestructura, anunció que están analizando con el gobierno estatal los posibles proyectos con recursos de ISR y un programa de fortalecimiento a la región por la crisis económica, con inversión en obra pública para la reactivación de la economía. Ratificó que trabajarán en conjunto para la integración de la Ley de Ingresos y el presupuesto de egresos de 2025.

Esta fue la primera de varias reuniones que se realizarán para que los funcionarios entrantes conozcan el patrimonio, los programas, las obras y los recursos que administrarán a partir del primero de enero de 2025.