Coquis Espinoza, candidata del PRI-PAN-PRD a diputada local por el Distrito 09 de Mapimí buscará apoyar al campo

Desde la primera hora del pasado 10 de abril, Coquis Espinoza, candidata a diputada local de la alianza Fuerza y Corazón conformada por PRI, PAN, PRD, arrancó campaña desde la cabecera distrital, que es el municipio de Mapimí, con un acto simbólico de pega de calcas y microperforados para mandar un mensaje a los ciudadanos. Este jueves en rueda de prensa presentó algunas de sus propuestas, aunque dijo que se enfocará en ser receptora de la demanda ciudadana.

“Ellos serán quienes nos digan todo lo que requieren para representarlos y que ellos hablen a través de nosotros”, aseguró.

Comentó que su distrito es el 09 local, abarca 17 secciones de Lerdo, del área rural y 11 municipios mas, Rodeo, Nazas, Tlahualilo, Mapimí, El Oro, Indé, Ocampo, San Bernardo, San Pedro del Gallo y San Luis del Cordero.

“La gente quieren que sus diputados vuelvan y que no solo vayan en campaña. Quienes hoy los representan como diputados tanto en lo federal como en lo local han estado ausentes y no son empáticos con las necesidades de la gente”, aseguró la candidata.

Mencionó que su distrito, mayormente, está conformado por la zona rural y argumentó que el campo está abandonado por la gran cantidad de programas que desapareció el gobierno federal que estaban dirigidos a los productores.

“Hay mucho tema del campo. Está dolido y tenemos que trabajar con el gobierno del Estado en conjunto para poder ayudar a esa gente porque hay muchas carencias. El gobierno federal ha dejado de lado a la gente porque hoy en día no se cuenta con los programas que antes se recibían y fortalecían al campo. Mientras no apoyemos políticas públicas y programas que rescaten al campo y la agricultura por contrato no tendrán certeza”, aseguró.

Este jueves arrancaron en Bermejillo, en la plaza Guadalupe, a las 6 de la tarde en un acto simbólico, mandando un mensaje de unidad de esta alianza. Amenizó la Banda Rancho Grande.