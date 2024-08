Coparmex entrega Premio Emprendedor 2024

La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) de Monclova entregó el Premio Emprendedor 2024 a la joven Regina Ramos Zertuche. Fue reconocida por su innovadora microempresa de snacks “Yumy in my Tummy”, la cual ha capturado la atención de consumidores locales.

Miguel Kuri, comisionado de Coparmex, informó que el evento es parte de un esfuerzo continuo para impulsar el emprendimiento en la región. Empresas y universidades colaboran en la promoción de nuevas iniciativas empresariales, consideradas esenciales para el desarrollo económico de Monclova.

Este segmento de la economía representa un 70 por ciento de los empleos generados en el país, subrayó Kuri. Añadió que este tipo de emprendimientos son fundamentales para diversificar y fortalecer la economía local, que no debe depender exclusivamente de la inversión extranjera.

Kuri destacó que las reuniones mensuales de emprendedores continuarán como parte de una estrategia para crear una comunidad empresarial sólida. Estas reuniones fomentan el intercambio de ideas y apoyo mutuo entre emprendedores, fortaleciendo así las redes de negocio locales.

El representante empresarial enfatizó que Monclova no debe convertirse en una población de trabajadores únicamente. Es vital que la ciudad genere propuestas de nuevos productos y servicios creados por emprendedores locales, en lugar de depender de franquicias cuyos beneficios económicos se van fuera de la región.

Kuri concluyó que las iniciativas como la de Regina Ramos son un ejemplo claro de cómo el talento local puede transformar la economía de Monclova. “Yumy in my Tummy” no solo satisface el paladar de los consumidores, sino que también impulsa la economía al generar empleos y oportunidades.

Este premio es un reconocimiento al esfuerzo y la creatividad de jóvenes emprendedores que, como Ramos Zertuche, están dispuestos a innovar y contribuir al crecimiento de su comunidad. Coparmex seguirá apoyando estas iniciativas con el objetivo de consolidar un futuro próspero para Monclova y sus habitantes.