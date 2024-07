Convoca PAN a resistir a cualquier reforma que implique retroceso en su sistema democrático

Los y las dirigentes estatales de PAN, encabezados por su presidente nacional, Marko Antonio Cortés Mendoza, dieron a conocer que el pasado 29 de junio el Consejo Nacional analizó los resultados electorales de este y de los pasados procesos electorales federales.

Por lo anterior, puntualizaron que quedó claro que la reducción de votos del PAN comenzó a partir del 2003 y que la mayor pérdida de votos que ha tenido el PAN fue del 2006 al 2012, cuando perdieron la Presidencia de la República.

“Por supuesto que reconocemos que en el 2024 no obtuvimos los resultados por los que trabajamos los panistas, pero que finalmente logramos resistir a la peor regresión autoritaria y populista de nuestro país, alcanzando una votación muy parecida a la obtenida en el 2018”, revelaron a través de un comunicado.

En el mismo, afirman que los resultados de este proceso electoral se debieron a diversos factores, principalmente porque fue una elección de Estado, una elección absolutamente inequitativa con la permanente intervención del gobierno y en algunas regiones, del crimen organizado.

En el Consejo Nacional, por unanimidad, aprobaron la creación de dos comisiones, a las cuales expresaron su absoluto respaldo.

“Una que tendrá por objeto analizar con mayor profundidad y de manera completamente objetiva los resultados de esta y de las últimas elecciones, para hacer propuestas concretas de mejora para nuestra institución política, que reorienten las acciones, esfuerzos y recursos en la vida interna del partido y sobre la conducción de nuestros gobiernos y grupos parlamentarios; así como la comisión responsable de convocar al proceso de renovación de nuestra dirigencia nacional”, precisaron.

Advirtieron que las y los dirigentes estatales están y seguirán unidos a su dirigencia nacional, para enfrentar de la mejor forma posible la difícil realidad del país, asumiendo el compromiso de corregir todo aquello que se deba de corregir para poder presentarse hacia adelante más competitivos, empáticos y atractivos para la sociedad.

“En nuestro Consejo Nacional quedó claro que no nos vamos a dividir ni por presiones de afuera ni de adentro del partido, teniendo claro que esta no es lucha de un día, si no brega de eternidad”, afirmaron.

Por tal motivo, seguirán trabajando por el bien del PAN y de México, porque hoy, más que nunca, el país llama a la unidad del principal partido de oposición, que es Acción Nacional.

“Expresamos nuestro absoluto rechazo a la inconstitucional e inmoral sobrerrepresentación legislativa que pretenden el gobierno y Morena. En Acción Nacional abogamos por la defensa de los valores democráticos y la garantía de los derechos ciudadanos, es por ello que nos oponemos rotundamente a cualquier medida que atente contra la pluralidad política y la representación equitativa del voto popular en el Congreso”, recalcaron.

Finalmente, convocaron a las y los legisladores de oposición a resistir a cualquier reforma que implique retroceso en su sistema democrático, en particular que puedan juntos evitar el golpe que se pretende dar al Poder Judicial.