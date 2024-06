CONTUNDENCIA GUINDA

- Adrián Tovalín no estaba programado para jugar, pero al final lo hizo, ¡y de qué forma! El tijuanense produjo 3 carreras en respaldo a una sólida apertura de Joe Van Meter, para guiar a los Algodoneros del Unión Laguna a vencer anoche a los Tecolotes de los Dos Laredos con pizarra de 5 a 1, en la apertura de la serie que se disputa en el Estadio de la Revolución.

El muchacho de Tijuana no apareció en el Line Up titular, pero tuvo que entrar a última hora, en sustitución de Julián Escobedo, quien no pudo iniciar el juego, por cuestiones desconocidas, pero al final, esa jugada del destino le favoreció a los Guindas para alcanzar su trigésima victoria de la temporada, a cambio de 22 derrotas. Por su parte, el "Trotamundos" Van Meter cumplió con su mejor apertura de la temporada y por fin un abridor Guinda lanzó más allá de la quinta entrada, para dominar a unos Tecolotes que ahora juegan para 29 ganados y 23 perdidos.

OTRA VEZ, TEMPRANO

Laguna pegó primero en el segundo capítulo, haciéndole daño a la serpentina de Nate Antone: Didi Gregorius abrió la tanda a la ofensiva con doblete al jardín izquierdo y llegó al pentágono mediante sencillo al jardín central de Daniel Palka para abrir la pizarra. Luego, con la casa llena, Adrián Tovalín conectó al jardín derecho su quinto doblete de la campaña para vaciar las colchonetas, remolcó 3 carreras con un solo swing para poner la pizarra 0 - 4 a favor de los laguneros, luego de que timbraron Palka, Dean Nevárez y Edgar Robles.

La quinta anotación del Unión Laguna llegó en el cuarto episodio, cuando Darren Seferina abrió la tanda a la ofensiva con sencillo al jardín derecho, se robó la segunda base y con error en el tiro del receptor, se escapó hasta el tercer cojín, "El Conejo" Robles lo mandó a la registradora con elevado de sacrificio al jardín del centro.

EN LA LOMITA

Joe Van Meter se apuntó su tercera victoria tras realizar la salida más larga de un abridor de Laguna en esta campaña. Trabajó por espacio de 6 entradas y un tercio, lapso en el que permitió 5 imparables y ponchó a 4 bateadores. La única carrera que le anotaron fue en el séptimo episodio, cuando Yairo Muñoz conectó sencillo productor al jardín izquierdo, para enviar a la registradora a Kennys Vargas, quien se había embasado con imparable al derecho. José Torres saltó a la loma desde el bullpen local para retirar los dos últimos outs de la séptima entrada, Taylor Williams retiró en cuatro bateadores el octavo inning y Thomas McIlraith se encargó del noveno rollo para concretar la victoria número 30 de los Algodoneros, que continúan en el segundo puesto de la Zona Norte.

Este sábado se jugará el segundo encuentro de la serie, a partir de las 18:00 horas en el Estadio de la Revolución. Por el equipo visitante está anunciado para abrir juego el dominicano Emilio Vargas (4 - 3, 3.47 ERA), mientras que "el Loco" Braden Webb (4 - 5, 4.95 ERA) lanzará por el Unión Laguna.